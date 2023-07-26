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إربد
الأربعاء 26 تموز 2023
1:15 م
مشاجرة تسفر عن 3 إصابات في إربد
مشاجرة تسفر عن 3 إصابات في إربد
أحمد التميمي
وقعت مشاجره صباح اليوم بين مجموعة من الأشخاص في لواء الرمثا اثر خلافات بينهم نتج عنها إصابة ثلاثة أشخاص أحدهم بعيار ناري.
حيث تم إسعاف الإصابات الى مستشفى الرمثا الحكومي لتلقي العلاج ووصفت حالتهم الصحية بالمتوسطة.
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فيما تحركت الأجهزة الأمنية للموقع وتم ضبط السلاح المستخدم وعدد من الأشخاص وبوشرت التحقيقات.
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