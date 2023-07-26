الأربعاء 26 تموز 2023
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مشاجرة تسفر عن 3 إصابات في إربد

مشاجرة تسفر عن 3 إصابات في إربد
مشاجرة تسفر عن 3 إصابات في إربد
وقعت مشاجره صباح اليوم بين مجموعة من الأشخاص في لواء الرمثا اثر خلافات بينهم نتج عنها إصابة ثلاثة أشخاص أحدهم بعيار ناري.

حيث تم إسعاف الإصابات الى مستشفى الرمثا الحكومي لتلقي العلاج ووصفت حالتهم الصحية بالمتوسطة.اضافة اعلان

فيما تحركت الأجهزة الأمنية للموقع وتم ضبط السلاح المستخدم وعدد من الأشخاص وبوشرت التحقيقات.
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