مشاريع بـ 2 مليون دينار نفذتها "المشاغل الهندسية" في جامعة العلوم والتكنولوجيا

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بلغ حجم المشاريع التي نفذتها وحدة المشاغل الهندسية في جامعة العلوم والتكنولوجيا لمؤسسات المجتمع المحلي ما يقارب 2 مليون دينار أردني في السنوات الأربع الأخيرة.وتوزعت هذه المشاريع على عدد من المؤسسات المهمة، فقد قامت الوحدة بتصنيع مقاعد دراسية لوزارة التربية والتعليم على مرحلتين بلغت القيمة الإجمالية لهذه المشروع ما يقارب النصف مليون دينار أردني.وأوضح بيان اصدرته الجامعة بأن مؤسسات حكومية أخرى منها دائرة الجمارك الأردنية ومؤسسة المناطق الحرة والمعهد القضائي الأردني والمركز الوطني للأمن السيبراني وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي ووزارة الثقافة نفذت مشاريع مع الوحدة بقيمة إجمالية وصلت إلى ما يقارب المليون ونصف المليون دينار أردني.وقال رئيس الجامعة الدكتور خالد السالم إنه وتماشيًا مع الدور المجتمعي الذي لا بد وأن تقوم به مؤسسات التعليم العالي بكافة أشكالها تجاه المجتمع، فإن وحدة المشاغل الهندسية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية تقوم ومن خلال كوادرها الفنية والبشرية بتصنيع الآثاث المكتبي واللوازم الرئيسة لمختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى تصنيع قطع الغيار للمصانع والشركات وكذلك لأفراد المجتمع المحلي.كما وتعمل على تقديم استشارات فنية لبعض مؤسسات القطاعين العام والخاص من حيث تركيب وتشغيل بعض الأجهزة الصناعية وتدريب المهندسين على كيفية تشغيلها وصيانتها، إضافة لما تقوم به الوحدة من تدريب المهندسين حديثي التخرج بالتعاون مع بعض الوزارات ونقابة المهندسين الأردنيين.وبيَّن السالم بأن إدارة الجامعة وضعت على عاتقها بأن تسخر طاقاتها البشرية من أجل تنفيذ الرؤى الملكية السامية والتوجيهات المستمرة لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني في خدمة كافة القطاعات المجتمعية وذلك من أجل بناء شراكات وتعاون مثمر وتكاملية تحقق النتائج المرجوة في التنمية الوطنية المستدامة.وأشار السالم بأن الوحدة من خلال المشاريع الوطنية التي نفذتها والمتعلقة بتصنيع مجموعة كبيرة من قطع الغيار، إضافة إلى المنتجات الخشبية والمعدنية المختلفة، لم تهدف الجامعة ووحدة المشاغل الهندسية فيها إلى منافسة المؤسسات والورش الصناعية التابعة للقطاعين العام والخاص، وإنما سعت الوحدة إلى النهوض بجودة الأعمال والمنتجات، بحيث تصبح مثالًا يحتذى بهذا الخصوص منطلقة من رسالتها وهي تقديم خدمات هندسية وإنتاجية منضبطة ومتميزة للطلبة وأعضاء هيئة التدريس والقطاعين العام والخاص، وإنتاج معظم احتياجات الجامعة من الأثاث وقطع الغيار بأفضل جودة وبأقل سعر ممكنين.وأكد السالم بأن الدور المجتمعي للوحدة لم يأخذها بعيدًا عن مهمتها الأساسية وهي الأعمال والأنشطة المتعلقة بتدريب طلبة كلية الهندسة على المهارات اليدوية ومهارات تشغيل الآلات الصناعية ومهارات القياس وعمليات الإنتاج وإكسابهم المهارات الفنية التي تنسجم مع خطة التدريب في كلية الهندسة، ويمارس الطلبة التدريب في المشاغل (الخراطة، الكهرباء، التدفئة والتمديدات الصحية، لحام المعادن، صب المعادن، الصاج، النجارة ) إضافة الى الأنشطة والأعمال المتعلقة بتنفيذ مشاريع تخرج الطلبة حسب الرسومات والتصاميم التي يتم تزويد الوحدة بها من قبل الطالب وتحت الإشراف المباشر لعضو هيئة التدريس المعني وبالتنسيق مع الفني المختص بتنفيذ المشروع.وأضاف السالم بأن المشاغل الهندسية تقوم بتنفيذ الجزء العملي الخاص بالأبحاث العلمية لكافة أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة وتنفيذ بعض أبحاث أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الأردنية الأخرى.