 
الخميس 27 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مطالبات بفصل أعضاء مجلس محافظة اربد لتغيبهم عن حضور 3 جلسات متتالية

بلدية اربد
مجلس محافظة إربد الكبرى

طالب أعضاء مجلس محافظة اربد بتطبيق قانون الادارة المحلية بفصل الاعضاء الذين تغيبوا عن حضور الجلسات ثلاث جلسات متتالية بدون عذر خلال سنة وإذا امتنع عن التوقيع على قرارات المجلس لثلاث مرات متتالية دون بيان الاسباب.

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جاء ذلك خلال جلسة لمجلس المحافظة، اليوم الخميس، ترأسها ناىب الرئيس منير غرايبة وبحضور غالبية اعضاء المجلس.


واكد عضو مجلس المحافظة، رئيس بلدية المزار الشمالي محمد مصطفى الشرمان ان هناك اعضاء تغيبوا عن الجلسات لاكثر من 3 جلسات متتالية وبدون عذر دون قيام المجلس باتخاذ الاجراء القانوني بحقه.


واشار الى ان الاعضاء المتغيبين يجب ان يفصلوا باثر رجعي وانه لا اجتهاد في نص القانوني الذي يجب على المجلس تطبيقه.


واكد الشرمان انه ومنذ بداية الجلس لم يوقع الاعضاء على دفتر القرارات التي يتم التصويت عليها وهذا مخالف للقانون.


واوضح ان هناك اعضاء يقيمون بمغادرة الجلسة قبل انتهاءها مما يفقد الجلسة نصابها القانوني، مؤكدا على ضرورة تطبيق القانون والمساءله على جميع اعضاء المجلس دون تمييز.


وطالب اعضاء المجلس باعداد مذكره باسماء الاعضاء المتغيبين باثر رجعي ورفعها لوزارة الادارة المحلية لاتخاذ الاجراء القانوني بحقهم.


واكدوا ان ادراج نص المادة 8 من قانون الادارة المحلية على جدول الاعمال هو مخالف للقانون ويجب تطبيق القانون دون مناقشته.


ورفضوا تفويض رئاسة المجلس او المجلس الدائم باتخاذ الاجراء المناسب بحق العضو المخالف ويجب ان يخضع للتصويت من قبل المجلس.


وبينوا ان غياب العضو بعذر يجب ان يخضع لمعايير تعرض على المجلس والتصويت عليها وان يقتنع المجلس بالعذر.

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