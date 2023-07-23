مطالب بتغيير إجراءات التعامل مع حرائق المناطق الزورية في الأغوار

علا عبد اللطيف

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الغور الشمالي- مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة، في موجات حر طويلة تشهدها غالبية المناطق، تزداد المخاوف من ارتفاع بحجم الحرائق التي تتعرض لها أراض زراعية ومناطق أعشاب جافة، وغابات، ومنها مناطق زراعية حدودية في الأغوار الشمالية تتكرر فيها الحرائق في كل صيف ملحقة أضرار جسيمة لأصحابها.واللافت في الأمر، تسجيل حريقين خلال هذا الصيف في المنطقة المحاذية للحدود مع الجانب الإسرائيلي، الأول في نهاية الشهر الماضي، وأتى على نحو 60 شجرة مثمرة، بالإضافة الى إتلافه لبعض المعدات الزراعية، في وقت لم تعرف فيه أسباب الحريق، برغم أن أصحاب مزارع في المنطقة قالوا "إنه امتد من الجانب الإسرائيلي".أما الحريق الثاني، الذي شهدته المناطق الحدودية، فكان مع بداية الشهر الحالي، وتطلب بذل جهود كبيرة للسيطرة عليه ومنع انتشاره وإخماده من قبل كوادر الدفاع المدني، وعدد من المزارعين، في وقت تم تشكيل لجان لحصر الأضرار، وفق مصدر بمديرية زراعة الأغوار.في هذا النطاق، اعتبر مزارعون في لواء الغور الشمالي، بأن ارتفاع درجات الحرارة وجفاف الأعشاب في مناطق وادي الأردن، وخصوصا في المنطقة الحدودية، بمثابة جرس إنذار يدق مع بداية كل صيف، بخاصة في أشهر أيار (مايو)، حزيران (يونيو) وتموز (يوليو) من كل عام؛ إذ غالبا ما تندلع حرائق تمتد من الطرف الآخر على الحدود.ويؤكد المزارع خالد القويسم من منطقة الكريمة من لواء الغور الشمالي، أن أغلب الحرائق التي حصلت مسبقا، كان مردها قنابل تنوير يطلقها جيش الاحتلال الإسرائيلي، بذريعة مراقبة الحدود، أو تفجير ألغام، أو حرق أعشاب قريبة من الأسلاك الشائكة، لمراقبة الحدود، ثم تنتقل تلك الحرائق إلى العديد من المزارع في الجانب الأردني.وأكد القويسم، أن تلك الحرائق تتسبب بخسائر مالية للمزارعين، وأجبرت العديد من المزارعين على ترك مزارعهم وبيعها بأسعار متدنية، بعد أن تكون قد تحولت الى رماد، بالإضافة إلى أن بعض المزارعين، وخوفا من لعنة الحرائق الإسرائيلية المتكررة في كل عام، تركوا مزارعهم كإجراء استباقي.رئيس جمعية مزارعي وادي الريان مثقال الزيناتي، انتقد جهات معنية، وقال إنها تقوم بعملية حصر للأضرار فقط، من دون أن تقوم بتعويض المزارعين، الذين وصل الأمر ببعضهم الى ترك مزارعهم، والتسبب بخسائر كبيرة لهم، ما يضيق الخناق على المزارعين في هذه المناطق، مطالبا بإيجاد آلية مختلف عن الآليات السابقة، في التعامل مع هذه الوقائع، والحد من تلك الحرائق، حتى يتمكن القطاع الزراعي من الاستمرار في عمله.من جانبه، أكد المزارع خالد الرياحنة، وهو من المتضررين بسبب حريق إسرائيلي وقع في الأعوام السابقة، أن الحرائق تندلع عادة في أشهر أيار (مايو) وحزيران (يونيو) وتموز (يوليو) وآب (أغسطس)، مشيرا إلى أن الحرائق أتت الأعوام الماضية على مساحة كبيرة من الأراضي الزراعية، وأدت الى شفط مئات الأشجار من الحمضيات، التي تزيد أعمارها على 25 عاما في بعض المزارع، بعدما تحولت إلى رماد، بالإضافة إلى خسائر زراعية أخرى.وطالب الرياحنة، بأن تكون الإجراءات المعنية بوقف هذه الحرائق، يجب أن تتسم بالجدية، وتغيير النهج الروتيني كالاعتماد على المخاطبات، وحصر الأضرار، وأن تنفذ آليات إجرائية لوقف خسائر المزارعين الكبيرة.ويؤكد مصدر من مديرية الزراعة في لواء الغور الشمالي، أن الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الزراعة في التعامل مع الحرائق، تتمثل عادة بمخاطبة الجانب الإسرائيلي، عبر وزارة الخارجية من أجل التواصل الى اتفاق وحل جذري للحرائق التي يتسبب بها الإسرائيليون، اما التعامل مع المخاطبات فهو غير مجد، ولا يعوض خسائرنا.وأشار المصدر، الى أن الحل الأمثل هو العمل على إزالة الأعشاب الجافة، وإنشاء ما يسمى بـ"خطوط نار" على جانب نهر الأردن وحول المزارع، لمنع امتداد النيران إليها، لافتا إلى أن تنظيف مجرى النهر، يتطلب تنسيقا مع الجانب الآخر، بخاصة وأنه غالبا ما يتذرع برفض اتخاذ أي إجراء، تحت زعم المحافظة على البيئة وحماية الحياة البرية.وأشار الى أن وزارة الزراعة، اتخذت بعض الإجراءات الوقائية والاحترازية، كالتنسيق مع وزارة الخارجية لمخاطبة الحكومة الإسرائيلية حول الموضوع، لكن الأمر لم يحقق شيئا يذكر حتى اليوم.وبين أن الوزارة طلبت من الجانب الإسرائيلي، حال قيامه بحرق الأعشاب الجافة، بإعلام الأردن مسبقا بهذا الشأن، ليتمكن من اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من امتداد أي حريق على مزارعه وأراضيه.وأكد اتخاذ إجراءات وقائية في الأشهر الأخيرة، من خلال تنفيذ توصيات لجنة مكافحة الحرائق، التي تضم مندوبين من وزارة الزراعة والأشغال العامة والدفاع المدني، وتتضمن الاستعانة بآليات البلديات ومجلس الخدمات المشتركة والأشغال العامة، لفتح طريق عرضي وخطوط نار على امتداد نهر الأردن لمواجهة الحرائق.عضو اللجنة اللامركزية في لواء الغور الشمالي عقاب العوادين، أكد أن مزارعي اللواء عاشوا يوم الحريق في قلق ورعب ودب فيهم الخوف، بعد مشاهدة ألسنة النار وهي تعبر الحدود وتلتهم مزراعهم، وقد هرع رجال الدفاع المدني من مركز الكريمة الغربية، للمساندة وإخماد النار الزاحفة من الجانب الإسرائيل لأراضينا، وأسهم مزارعون بمساعدة رجال الدفاع المدني، ومساعدتهم في إزالة المعوقات التي تمنع وصول آليات الدفاع المدني لمواقع الحريق.وأكد أن تلك الحرائق، تقلق العديد من المزارعين، وتحاصرهم في عيشهم، منتقدا آلية تعامل الجهات المعنية بذلك الحدث، مطالبا بإجراءات وحلول قبل أن تتفاقم المشكلة خلال هذا الصيف الحارق.وتتعرض المناطق الزورية الواقعة على الضفة الشرقية لنهر الأردن لحرائق تتكرر كل عام مع قيام الجانب الإسرائيلي بافتعال الحرائق في الأراضي غربي النهر، بهدف إبقاء هذه الأراضي مكشوفة لتسهيل عملية المراقبة.من جانبه أكد مصدر من مديرية الزراعة، أنه جرى تشكيل لجنة لحصر الأضرار في الحريق الأخير، رافضا التعليق على الموضوع لحين انتهاء اللجنة من عملها.يذكر أن المناطق الزورية تعرضت في عام 2019 لحريق كبير استمر نحو أسبوع، وتم الاستعانة بمرتبات الدفاع المدني من المحافظات الأخرى، والبلديات ومديريات الزراعة.