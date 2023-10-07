ملوثات العمليات الزراعية بالأغوار.. خطر صامت يهدد السكان والبيئة

علا عبد اللطيف

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أعادت حادثة إصابة 30 طالبة من مدرسة الكريمة بلواء الغور الشمالي بضيق في التنفس، جراء قيام مزارعين، برش مبيدات كيماوية في إحدى المزارع، ملف السلامة العامة المتعلق بالعمليات الزراعية إلى الواجهة، في ظل خطر قائم أيضا، يشكله انتشار مخلفات البلاستيك الزراعية، لا سيما ما يُعرف بـ"الملش الأسود".حول ذلك، يقول معنيون في العمليات الزراعية لـ"الغد"، إن "استخدام المبيدات الكيماوية في الزراعة، وترك (الملش الأسود) في الأرض دون أي استعمال أو اتخاذ إجراءات وقائية، هما أمران شائعان لدى المزارعين، ما يتطلب أن يتم وضع بروتوكول علمي واضح، وإلزام المزارعين به، وذلك من خلال الاستعانة بمهندسين زراعيين، حتى لا تتكرر مثل حادثة الطالبات".وبينوا، أن "الاستخدام الخاطئ لأي من أدوات العمليات الزراعية، كرش المبيدات أو ترك الملش الأسود وغير ذلك، سينعكس سلبا على الصحة والبيئة والمنتج الزراعي، وكذلك على المجاورين للمزارع، وقد يتسبب بمشاكل صحية لمجتمع المزارعين أنفسهم والمحيطين بهم، إلى جانب إمكانية مساهمته بظهور آفات جديدة، والعديد من الأمراض الفطرية، ناهيك عن وقوع خسائر مالية".بهذا الخصوص، أكدت مديرية زراعة لواء الغور الشمالي لـ"الغد"، أنها تتعاون مع المزارعين من خلال قسم الإرشاد الزراعي، وتقدم الخبرة لهم، إلا أن إصرار بعض المزارعين بالاعتماد على قرارتهم الفردية، يؤدي إلى آثار سلبية في الكثير من الأحيان.وأشارت إلى أن قسم الإرشاد الزراعي، يتعاون مع المزارع الذي يطلب أي مساعدة، وبشأن المبيدات، يتم التأكد منها قبل استخدامها، ويتم شرح آلية وكيفية التعامل معها، وتوضيح خطورة استخدامها بشكل يراعي السلامة العامة.في المقابل، أكد مصدر في وزارة الزراعة، أن الوزارة تسجل المبيدات الزراعية والمبيدات التي تتعلق بحماية الصحة العامة وغيرها من الزيوت والمعقمات بعد دراستها، وذلك عن طريق لجنة تسجيل المبيدات التي تمثل مختلف الجهات من القطاعين العام والخاص.ووفق ما ذكر المصدر لـ"الغد"، يتم بعد الموافقة على تسجيل المبيدات، فحص عينات منها، للتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية التي سجلت على أساسها، من حيث الصفات الفيزيائية والكيميائية والفعالية الخاصة لكل مبيد، ويجري إعداد بطاقة بيان خاصة بكل مبيد، تتضمن معلومات تهم المزارع، لافتا إلى أن تلك البطاقة تكشف عن نسبة المادة الفعالة ونمط التصنيع والآفات المستهدفة، ومعدل الاستخدام، وعدد مرات الرش في الموسم، والفترة الزمنية بين كل رشة وأخرى، وفترات تحريم الدخول إلى المنطقة التي يجري رشها، فيما يتم كذلك وضع اشتراطات لاستخدام المبيدات، بحيث يستخدمه مهندس مختص لذلك العمل.وفيما يتعلق بـ"الملش الأسود" والذي يطبق عليه أيضا "الغربان السوداء"، فيعد من المشاكل الزراعية التي يعاني منها المجاورون للمزارع، والتي تشكل تحديا ومعضلة بيئية دائمة أمام القطاع الزراعي في وادي الأردن، ومشكلة للمواطنين وللطلبة المجاورة مدارسهم لتلك المزارع، بسبب آثارها السلبية على البيئة والإنسان والحيوان، في ظل انتشار مئات الأطنان من هذه المخلفات في أراضي اللواء منذ عشرات السنين.وهنا، يؤكد مزارعون لـ"الغد"، أن المخلفات البلاستيكية تحتاج إلى جهد وتكلفة ليست بالقليلة لإزالتها، خصوصا ما يسمى "الملش" الذي يتقطع مع ارتفاع درجات الحرارة إلى أجزاء يجعل من الصعب جمعها، مشيرين إلى أنهم يجدون أن الطريقة الوحيدة للتخلص من تلك المخلفات، هو العمل على حرقها رغم الخطورة التي تتشكل على المزارع المجاورة وعلى المواطنين، لكن هذا الإجراء من وجهة نظرهم أقل كلفة من نقلها إلى الشوارع، أو الوصول إلى المصانع التي تعمل على تدوير البلاستيك.وأوضحوا أن "تلك المصانع بعيدة، ونقل المخلفات البلاستيكية إليها مكلف جدا، في ظل ارتفاع أسعار المحروقات، ناهيك عن ارتفاع أجرة العمالة في حال الحاجة لها للعمل على تجميع تلك البيوت البلاستكية".المزارع محمد الصابر، يقول، إن الأكياس البلاستيكية ومخلفات بلاستيك القطاع الزراعي "الملش الأسود" يتركها معظم المزارعين على الأرض، أو يتم التخلص منها عن طريق حرقها أو طمرها، مما يؤثر ذلك سلبا على العملية الزراعية والثروة الحيوانية، مشيرا إلى أن أهالي المنطقة في المواسم الزراعية، يضطرون إلى ترك منازلهم والبحث عن أخرى، هربا من الروائح الكريهة الناتجة عن عمليات الحرق، بالإضافة إلى الروائح الناتجة عن استخدام المبيدات الحشرية.أما المزارع محمد الرياحنة، فيقول إنه "رغم الخطورة الكبيرة التي تسببها المخلفات الزراعية البلاستيكية على التربة والمياه والثروة الحيوانية والصحة العامة، إلا أنه لم تتخذ لغاية الآن أي إجراءات من قبل الجهات الرسمية المعنية (وزارتي الزراعة والبيئة) لمواجهة التلوث الناجم عن عدم معالجة أو تدوير النفايات الزراعية البلاستيكية"، مطالبا باتخاذ إجراءات وقائية للحد من الخسائر التي تسبب بها وخصوصا الثروة الحيوانية.كما طالب الرياحنة، مديرية الزراعة بإلزام المزارعين بفرز البلاستيك الزراعي عن باقي النفايات الزراعية، بهدف نقله إلى منشآت تدوير خاصة، علما أن كميات كبيرة من البلاستيك سواء "الملش" أو غطاء البيوت و"الأنفاق"، إضافة إلى العبوات وأنابيب الري بالتنقيط، تستخدم سنويا في وادي الأردن بشكل كبيرا جدا، إذ يبلغ عدد المزارع المنتشرة في منطقة الكريمة نحو 300 مزرعة، أي ما يعادل آلاف الدونمات.وبالانتقال إلى منطقة الكريمة تحديدا، والتي تعرف بمعاناة سكانها من انتشار المزارع البلاستيكية، ما يدفع كثيرين منهم إلى عرض منازلهم للبيع، جراء الاستخدامات الخاطئة المتعلقة برش المبيدات والتعامل مع المخلفات البلاستيكية، مع غياب أي استعانة بالخبراء والمختصين والجهات المعنية.أحد سكان المنطقة، المواطن علي العيد، يطالب الجهات المعنية من وزارتي الزراعة والبيئة، بتنظيم سلسلة حملات وطنية للنظافة والسلامة الصحية، للتخلص من استخدامات الأكياس البلاستيكية الضارة بالبيئة، وتفعيل الشراكة مع القطاعات الخاصة والعامة، والعمل على تشكيل جمعيات في مختلف المحافظات والألوية، ودعمها ماديا.كما طالب العيد، بإلزام المزارعين، بالاستعانة بمهندسين زراعيين لديهم الخبرة في كيفية رش المبيدات، للحد من حجم الضرر الذي قد يقع، مؤكدا أن أغلب أهالي منطقة الكريمة، يعانون من أمراض الربو والجلدية، وتبين ذلك من خلال الحادثة التي وقعت مؤخرا في المنطقة، وكان لأغلب الطالبات اللاتي أصبن، سيرة مرضية بسبب رش المبيدات.أما المواطن خالد أبو خروب، فأكد أنه في كل مرة يقوم به مزارعو المناطق المجاورة بحرق تلك المواد البلاستكية، يضطر إلى دخول المستشفى لأيام عدة، جراء تعرضه للاختناق والتحسس التنفسي، مشيرا إلى أنه عرض منزله للبيع، جراء تلك تصرفات اعتبرها "غير واعية وغير مسؤولة" تجاه مدى الخطورة على حياة الإنسان.من جانبه، أكد مدير زراعة الشونة الشمالية، المهندس رائد الشرمان، أن المخلفات البلاستيكية، خصوصا "الملش الأسود" المستخدم في الزراعة على نطاق واسع، يشكل خطورة كبيرة على حياة الإنسان والحيوان وعلى الأرض، في حال إساءة الاستخدام، وعدم اتباع الإرشادات الزراعية التي تصدرها الجهات المعنية.وقال الشرمان لـ"الغد"، إن المديرية عقدت العديد من المحاضرات والندوات، وأصدرت العديد من النشرات التي توضح خطورة تلك المخلفات، كما أنها توجه المزارعين إلى كيفية التعامل مع تلك المادة، من خلال وجود عدد من المتخصصين في جمع النفايات البلاستيكية بهدف بيعها وإعادة تدويرها.وأكد، أن مربي الثروة الحيوانية، تعرضوا لخسائر كبيرة خلال السنوات الماضية، جراء نفوق أعداد كبيرة من مواشيهم نتيجة لابتلاعها هذه المخلفات، سواء المنتشرة على جوانب الطرق أو في الأراضي الزراعية، موضحا أن تناول الماشية لهذه المخلفات يؤثر في إنتاجيتها، لأن بعض هذه المخلفات تمكث سنوات في معدتها ما يسبب خللا في قدرة الماشية على الإنتاج بشكل أفضل.وتشير تقديرات مديرية الزراعة، إلى أن عدد البيوت البلاستيكية في وادي الأردن تزيد على 70 ألف بيت، استخدمت ما يقارب 100 ألف طن من البلاستيك ثلثها من "الملش الأسود"، إضافة إلى مئات الآلاف من أطنان "الملش" المستخدمة في الزراعات المكشوفة أو كأغطية للأنفاق أو أغطية التعقيم.بدوره، قال الناطق الإعلامي في وزارة البيئة احمد عبيدات إن الوزارة هي جهة رقابية تفتيشية، تعمل على التحرك من خلال ملاحظات ترد من المواطنين.وأكد أن العمل الزراعي يتبعه العديد من الأمور التي قد توثر على البيئة، وفي حال ورود أي ملاحظة يتم وبالتنسيق والتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة، متابعة القضية على أرض الواقع، ويتم طلب تصويب الأوضاع بالتنسيق مع الجهة المختصة إما الزراعة أو البلديات أو السلطة، وحال عدم التجاوب وتصويب الاوضاع يتم تحويل المتسبب إلى الحاكم الإداري الذي يتخذ الاجراءات اللازمة.من جانبها أكدت عضو المجلس البلدي وداد العامري في بلدية شرحبيل بن حسنة أن الحادثة التي وقعت في المنطقة تدق ناقوس الخطر من تبعات العمليات الزراعية.واكدت أن البلدية تراقب من خلال كوادرها التجاوزات والمخالفات التي يرتكبها بعض المزارعين، ومنها ادخال الزبل البلدي غير المعالج أو التخلص من البلاستيك بطرق مخالفة.ولفت إلى وجود تنسيق بين مختلف الجهات من أجل الحد من أي تجاوزات تلحق أضرارا بالبيئة والسكان.