الأحد 09 تموز 2023
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مناقلات لعدد من المشاريع بقرار من مجلس محافظة إربد

مدينة إربد - (أرشيفية)
مدينة إربد - (أرشيفية)
أقر مجلس محافظة إربد، اليوم الأحد، عددا من المناقلات لمشاريع محولة من المجلس التنفيذي.

ووافق المجلس خلال جلسته برئاسة رئيس المجلس خلدون بني هاني، على طلب إجراء مناقلة مالية بقيمة 100 ألف دينار مخصصة لإنشاء مجمع سفريات لواء الرمثا، إلى مشروع تركيب مظلات في محافظة إربد ولواء الرمثا.اضافة اعلان

كما وافق المجلس على إجراء مناقلة مالية بقيمة 20 ألف دينار مخصصة لتحسين الطرق الزراعية إلى صيانة مبنى أشغال إربد واستحداث بند شراء باص سعة 13 راكبا من مخصصات أي مشروع متعثر لاستخدامه من قبل المجلس ولجانه في متابعة المشاريع المطروحة.

وأقر المجلس إجراء مناقلة بقيمة 100 ألف دينار من مخصصات لواء الأغوار الشمالية من بناء مساكن للأسر العفيفة إلى صيانة مساكن الأسر العفيفة القائمة، إضافة إلى إجراء مناقلة مالية بقيمة 92 ألف دينار من مخصصات بناء مركز صحي النصر إلى أي جهة أخرى شريطة تعهد المجلس برصد مخصصات بديلة لمركز صحي النصر على موازنة العام المقبل.

وصوت المجلس لصالح استحداث بند تجهيز مختبر حاسوب في مديرية التدريب المهني في إقليم الشمال بقيمة 30 ألف دينار، ونقلها من مخصصات لواء القصبة.

واتخذ المجلس قرارا يتضمن طرح وإحالة عطاءات مشاريع قطاع المياه الممولة من قبل شركة مياه اليرموك، إلى جانب الموافقة على نقل 30 ألف دينار من بند تحسين خطوط المياه وتوصيل خطوط لمنطقة عكليك والطوال الشرقي في الصريح إلى بند تأهيل شبكات مياه في النعيمية.

ووافق خلال لقاء ممثلين عن المجلس مع مدير شباب محافظة إربد يحيى المومني، على إجراء مناقلات مالية لتسديد التزامات سابقة في ألوية المحافظة بقيمة 152 ألف دينار، وإنفاق باقي مخصصات قطاع الشباب البالغة 430 ألفا على مشاريع مختلفة في المحافظة.

وأكد بني هاني أن أذونات مستندات الصرف المالي جرى صرفها لجميع المشاريع المدرجة على أجندة المجلس للعام الحالي، ما يتيح المجال لإنفاق كامل موازنة المجلس على المشاريع المدرجة قبل نهاية السنة المالية والتغلب على إشكالية عدم إمكانية تدويرها لسنوات مقبلة. (بترا)
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