 
الأربعاء 05 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

منحة يابانية بقيمة 709,227$ لمشروع تعزيز نظام دعم التسجيل والالتحاق بالتعليم الابتدائي والثانوي للفئات المستضعفة في اربد

جانب من التوقيع
جانب من التوقيع
قررت حكومة اليابان مرة أخرى تقديم منحة قدرها سبعمائة وتسعة آلاف ومئتان وسبعة وعشرون دولاراً أمريكياً (709,227$) إلى منظمة وورلد فيجن اليابان، وهي منظمة يابانية غير حكومية، من أجل دعم الالتحاق بالتعليم والتعلم للأطفال الاكثر احتياجاً في اربد. اضافة اعلان

تم توقيع عقد المنحة في 4 حزيران عام 2024 بين السيد أوكوياما جيرو، سفير اليابان لدى المملكة والسيدة اكينويا ريه، مديرة المشروع في مكتب وورلد فيجن في الأردن. يعد هذا المشروع المرحلة الثالثة من مشروع مدته ثلاث سنوات، حيث قدمت حكومة اليابان منحة قدرها 764,211 دولاراً أمريكياً للمرحلة الأولى و729,903 دولاراً أمريكياً للمرحلة الثانية.

تهدف هذه المنحة إلى دعم تحسين البيئة التعليمية خاصة للأطفال الاكثر احتياجاً، بما في ذلك الأطفال المنقطعين عن الدراسة والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال اللاجئين؛ ولتعزيز قدرة المعلمين وموظفي المدرسة لضمان التعليم الدامج في المدارس الحكومية في إربد من خلال توفير حصص دعم تعلم اللغة الإنجليزية والمهارات الحياتية، وتأمين مرافق مدرسية خالية من العوائق بالإضافة الى المواد التعليمية. وبناءً على خبرة المنظمة الواسعة في هذا المجال، سيساهم المشروع في تقليل الفوارق الاجتماعية، وتمكين الأطفال في الأردن.

منذ بداية الأزمة السورية في عام 2011، قدم الأردن الدعم الإنساني للاجئين السوريين. ومن المهم  للغاية تخفيف العبء على الخدمات الاجتماعية العامة في الأردن، مثل التعليم والرعاية الصحية والصرف الصحي، والتي اُستنزفت طاقاتها بسبب تدفق اللاجئين السوريين. وعلاوة على ذلك، سيلعب التعليم الدامج دوراً رئيسياً في تحقيق مجتمع "لا يترك أي أحد خلف الركب" من خلال توفير فرص تعليمية متساوية للفئات المستضعفة.  وبناءً على هذه الاعترافات، قررت حكومة اليابان مرة أخرى تقديم منحة المساعدة للمشروع.




دعمت منظمة وورلد فيجن اليابان بالتعاون مع مكتب وورلد فيجن للاستجابة السورية التعليم في المدارس الحكومية في محافظتي إربد والزرقاء منذ عام 2014. علاوة على ذلك، قامت المنظمة بتنفيذ مشروع في مجال المياه والصرف الصحي والنظافة في مخيم الأزرق للاجئين لمنع انتشار فيروس كورونا بين سكان المخيم خلال عامي (2021-2022) بالتعاون مع وورلد فيجن للاستجابة السورية.
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