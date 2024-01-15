الإثنين 15 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

من بين أعلى الجامعات الأردنية.. "اليرموك" تُقر تعليمات جديدة لحوافر النشر العلمي

جامعة اليرموك - (أرشيفية)
جامعة اليرموك - (أرشيفية)

قرر مجلس العمداء في جامعة اليرموك، في جلسته التي عقدها مؤخرا برئاسة رئيس الجامعة – رئيس المجلس الدكتور إسلام مسّاد، الموافقة على تعليمات حوافز النشر العلمي في الجامعة رقم (1) لسنة 2024.

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وقال مسّاد، إن إقرار هذه التعليمات يأتي في إطار سعي جامعة اليرموك المستمر لرفع سمعتها وتحسين أدائها في مختلف التصنيفات العالمية، مبينا أن الهدف من هذه التعليمات هو الارتقاء بنوعية مخرجات البحث العلمي في الجامعة، وتحفيز الباحثين من خلال تقديم حوافز تشجيعية لقاء النشر العلمي في المجلات العالمية المتميزة، ونشر الكتب في دور النشر العالمية، وبراءات الاختراع.


ووصف مسّاد التعليمات الجديدة، بالقفزة النوعية لتشجيع الباحثين المتميزين على جهودهم البحثية والنشر في مجلات عالمية مرموقة، الأمر الذي سينعكس بدوره على سمعة الجامعة وتصنيفاتها العالمية. 

 

وأضاف بأن جامعة اليرموك من خلال هذه التعليمات، فإنها تشجع باحثيها وطلبتها على الانخراط بأعمال بحثية مع المؤسسات العالمية المرموقة، مبينا أن "اليرموك" خصصت حوافز إضافية تصل إلى ٤٠٪؜ للأبحاث المُقدمة نتيجة تعاون بحثي مع مؤسسات وجامعات عالمية ودولية، ممن يحصدون مراتب متقدمة في مختلف التصنيفات العالمية.


وأشار مسّاد إلى تخصيص حوافز إضافية أخرى تصل أيضًا إلى ٤٠٪؜ للأبحاث في التخصصات الإنسانية التي تُكتب باللغة الإنجليزية، بما يُجسد إيمان الجامعة بضرورة وأهمية تسهيل وصول الأبحاث التي تعكس قيم وثقافات المجتمع الأردني إلى جميع الباحثين حول العالم، وخصوصا في الأبحاث والدراسات المتخصصة في العلوم التربوية والشرعية.


وشدد على أن "اليرموك" ومن خلال هذه التعليمات، فإنها تعكس فلسفة رسالتها القائمة على التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، من خلال بحث علمي رصين قابلٍ للتحول إلى منتجات صناعية تخدم الاقتصاد الوطني وتعزز من سمعة "اليرموك" والجامعات الأردنية، من خلال تخصيص حوافز مجزية لقاء تسجيل براءات الاختراع العالمية عن طريق الجامعة.


وكشف مسّاد عن تخصيص جامعة اليرموك، ولأول مرة من خلال هذه التعليمات، لحوافز استثنائية للنشر في مجلتي (Nature) و (Science) المرموقتين، وأخرى للطلبة وللباحثين من خارج الجامعة كأساتذة زائرين وأساتذة شرف ومحاضرين غير متفرغين.


في ذات السياق، أكد عميد البحث العلمي والدراسات العليا الدكتور محمد الزبيدي، أن هذه التعليمات جاءت بعد دراسة مستفيضة لحوافز النشر العلمي في الجامعات الأردنية، مبينا أنه وبإقرار هذه التعليمات أصبحت جامعة اليرموك من بين أعلى الجامعات الأردنية تشجيعا للباحثين من اساتذتها وطلبتها عبر حوافز مجزية لزيادة إنتاجهم البحثي ونشره في أرقى المجلات العلمية العالمية.

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