السبت 09 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"مهني المشارع".. برامج تدريب بشروط تعجز الشباب

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إحدى قاعات مركز تدريب مهني المشارع - (الغد)
الغور الشمالي- على الرغم من أن مركز تدريب مهني المشارع في لواء الغور الشمالي، فتح آفاق فرص عمل أرحب للعديد من الشباب، ما يخفف من حدة ظاهرة البطالة المنتشرة بين صفوف الشباب العاطلين عن العمل، غير أن الشروط التي وضعتها المراكز المهنية للتدريب على التخصصات الجديدة تحول دون قدرة  الشباب على  الالتحاق بهذه البرامج، لاسيما صيانة سيارات الهايبرد والكهرباء الآخذة في الانتشار.اضافة اعلان
وكان مجلس اللامركزية للواء الغور الشمالي، عمل على استحداث تخصصات جديدة في مركز مهني المشارع، بحسب عضو لجنة اللامركزية عقاب العوادين، غير أنه يؤكد أن الشروط التى تم وضعها "معقدة للغاية، وقد تكون هناك ظروف اجتماعية واقتصادية حالت دون قدرة الشباب على الحصول شهادة الثانوية العامة التي يشترطها المركز".
وطالب العوادين الجهات المعنية بإعادة النظر في هذا الشرط، موكدا أن أغلب الشباب الحاصلين على الثانوية العامه يتوجهون إلى الجامعات، بينما تساهم تلك التخصصات الجديدة بتوفير فرص عمل للشباب العاطلين عن العمل، أو الذين لم يحالفهم الحظ في النجاح بالثانوية العامة.
ويقول إن المركز يقدم ثلاثة أنواع من البرامج التدريبية، يشتمل الأول على تخصصات: سكرتير/طابع، وصيانة أجهزة الحاسب، وتمديد الشبكات، وتصميم صفحات الإنترنت، مشيرا إلى أنه يشترط للالتحاق بهذا البرنامج أن يكون المتدرب أو المتدربة قد اجتازا الثانوية بنجاح. 
أما البرنامج الثاني وهو للمستوى الماهر، فيتضمن مهن الكوافير للنساء، والخياطة، ويشترط للانتساب فيه إنهاء الصف العاشر، فيما يوفر البرنامج الثالث تخصصات ذات مستوى مهارة محدد، وهي: مشغل آلة درزة، ومساعدة كوافير، ومساعد حلواني، ويشترط في المتدرب إتقان القراءة والكتابة إلى جانب اللياقة الصحية.
بدوره، يؤكد مدير المركز معن الذينات أن التدريب لا يقتصر على الجانب المهني العملي فقط، بل يجري تزويد المتدربين بمعارف حول عالم الأعمال ومهارات حياتية مختلفة، مثل كيفية التواصل مع الآخرين، مشيرا إلى أن المركز يقوم بمتابعة الخريجات، والعمل على توظيفهن في الصالونات ومراكز التجميل والمصانع المنتشرة في مناطق اللواء.
ويضيف الذينات أن المركز يعمل على إكساب العديد من المتدربين والمتدربات المهارات المختلفة والمتنوعة، وتعليمهم كيفية اكتشاف ذواتهم والتعبير عن أنفسهم، وتسويق مهاراتهم لتسهيل انخراطهم في سوق العمل.  
وبخصوص الحصول على المستوى المهني الخاص ببرامج مركبات الهايبرد والكهرباء أكد الذينات أن هذه البرامج تتطلب الحصول على الثانوية العامة؛ لأن المستوى عال جدا ويحتاج إلى تركيز ومهارة، مشيرا إلى أن هناك بعض التخصصات قد تناسب المؤهلات العلمية الأخرى، وهي أيضا تؤهل لسوق العمل. 
من جهته يقول العشريني محمد الرياحنة إن الظروف الاقتصادية التي يعاني منها حالت دون قدرته على الحصول على شهادة الثانوية العامة، ورغم ذلك حاول التسجيل في  برامج المركبات دون جدوى رغم محاولاته العديدة، فاضطر لتغيير توجهاته.
أما الشاب علي القويسم فقال إن الشروط "تعجيزية" لأن أغلب الشباب في اللواء غير حاصلين على شهادة الثانوية العامة، ومن يحصل عليها يختار الدراسة في الجامعات المنتشرة في المحافظات، مؤكدا ضرورة أن تكون تلك الدورات من نصيب الشباب الذين لم يحالفهم الحظ جراء الظروف الاقتصادية والاجتماعية.
ويقول المواطن محمد الخشان إنه حاول تسجيل ابنه في دورات خارج اللواء لتعلم صيانة سيارات الهايبرد والكهرباء، لكن تلك الدورات مكلفة للغاية وتفوق قدرته المالية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها أهالي اللواء، مطالبا بإعادة النظر في شروط الحصول على تلك الدورة.
يذكر أن مركز مهني المشارع تم افتتاحة في العام 1986، ويشتمل على حوالي 350 متدربا من كلا الجنسين، من بينهم 70 فتاة.
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