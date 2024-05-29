نتائج أولية لانتخابات اتحاد طلبة اليرموك للدورة 29– أسماء

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وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي حضره رئيس الجامعة الدكتور إسلام مسّاد، في قاعة عرار بمبنى المؤتمرات والندوات، أن النسبة العامة للانتخاب على مستوى الجامعة بلغت 48.2 بعد أن تم تمديدها لساعتين.في ذات السياق، تلا عميد شؤون الطلبة – الناطق الإعلامي باسم الانتخابات الدكتور معتصم شطناوي، الأسماء الأولية للطلبة والقوائم الفائزين في هذه الانتخابات، والتي جاءت على النحو التالي:كــلــيــة الآدابقسم اللغة العربية وآدابهاالرقمالاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم1ليث عبدالله يوسف الشرعقسم الجغرافياالرقمالاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم1محمد رزق الله ماجد القرعانقـسـم الـتـاريــخالرقمالاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم1احمد محمد احمد العمريقسم الدراسات السياسية والدوليةالرقمالاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم1علي برهان احمد القضاةقسم اللغة الانجليزية وآدابهاالرقمالاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم1حسام الدين رامي عمر السنجلاويقسم اللغات الحديثةالرقمالاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم1علي محمد جميل الزبونقسم علم الاجتماع والخدمة الاجتماعيةالرقمالاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم1محمود صبحي احمد بني عبدالرحمنقسم اللغات السامية والشرقيةالرقمالاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم1ادهم فادي طارق الدراغمةقسم الترجمةالرقمالاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم1اسيد عادل محمد المومنيكــلــيــة الــــعــــلــــومقـــســـم الإحــــصــــاءالرقمالاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم1يوسف زكريا عبدالله الطعانيقسم الرياضياتالرقمالاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم1ايسر محمد محمود عبيداتقسم العلوم الحياتيةالرقمالاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم1عمار احسان عبدالرحمن الحاجقـسـم الـفـيـزيـاءالرقمالاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم1عبدالرحمن محمد قاسم ربابعهقسم الكيمياءالرقمالاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالرقم الجامعي1سيف زياد عبدالقادر عنانبةقسم علوم الأرض والبيئةالرقمالاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم1حمزة حسين محمد الربيعكلية الأعـمـالقسم إدارة الأعمالالرقمالاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم1يزيد احمد سعد المعاداتقسم الإدارة العامةالرقمالاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم1محمد احمد علي بني عواد2020066118قسم العلوم المالية والمصرفيةالرقمالاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم1محمود يوسف هاشم الشيابقـسـم الـمـحـاسـبـةالرقمالاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم1عبدالله ايمن محمد سعيد عمايرةقسم التسويقالرقمالاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم1المنتصر بالله فتحي يوسف علي خريشهقسم الاقـتـصـادالرقمالاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم1غازي مزيد غازي الطويطكلية الحجاوي للهندسة التكنولوجيةقسم الهندسـة الصناعيةالرقمالاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالرقم الجامعي1محمد نور فارس محمد صماديقسم هندسة الالكترونياتالرقمالاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالرقم الجامعي1اسلام سامي خالد العليقسم هندسة الاتصالاتالرقمالاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالرقم الجامعي1انس خالد محمد القرعانقسم هندسة الحاسوبالرقمالاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالرقم الجامعي1بندر يوسف صلاح محمودقسم الهندسة المدنيةالرقمالاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالرقم الجامعي1انس عمر سالم زيتونقسم هندسة النظم والمعلوماتية الطبية الحيويةالرقمالاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالرقم الجامعي1بشار خالد احمد العلاونةقسم هندسة العمارةالرقمالاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالرقم الجامعي1عبدالرحمن خالد عوض حميصيقسم هندسة القوى الكهربائيةالرقمالاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالرقم الجامعي1ايهم خالد سليمان الخزاعلةقسم الهندسة الميكانيكيةالرقمالاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالرقم الجامعي1ابراهيم وليد محمد الشقرانكلية الشريعة والدراسات الإسلاميةقسم فقه وأصولهالرقمالاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالرقم الجامعي1حمزه ماهر علي الغرايبةقـسـم أصـول الـديـنالرقمالاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالرقم الجامعي1احمد عيسى موسى عثمانقسم الاقتصاد والمصارف الإسلاميةالرقمالاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالرقم الجامعي1عبيدة غسان زكي كساسبةقسم الدراسات الإسلاميةالرقمالاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالرقم الجامعي1عدي نايل احمد ذياباتكلية الفنون الجميلةقسم الموسيقىالرقمالاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالرقم الجامعي1عبداللطيف مازن محمد علاونهقسم الفنون التشكيليةالرقمالاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالرقم الجامعي1حمزة علي صلاح بني حمدقسم الدراماالرقمالاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالرقم الجامعي1راشد حسن علي عبيداتقسم التصميم والفنون التطبيقيةالرقمالاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالرقم الجامعي1محمد نايف محمود العزامكلية تكنولوجيا المعلوماتقـسم تكنولوجيا المعلوماتالرقمالاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالرقم الجامعي1سامر غسان احمد مستريحيقـسم نظم المعلوماتالرقمالاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالرقم الجامعي1سيد قطب احمد محمود بني سلامهقـسم علوم الحاسوبالرقمالاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالرقم الجامعي1فراس محمد احمد المومنيكـــلــيــة الآثـــــار والانثروبوجـياقسم الآثـــــارالرقمالاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالرقم الجامعي1معتز رياض محمود عبيداتقسم صيانة المصادر التراثيةالرقمالاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالرقم الجامعي1يزن امجد يوسف حلمي نوفلقسم الانثروبولوجياالرقمالاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالرقم الجامعي1عبدالله مصطفى عبدالله حسينكـــلـــيـــة الإعــــــــــلامقسم الإذاعة والتلفزيونالرقمالاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالرقم الجامعي1منور أنور عشوي بني صخرقسم الصحافة والإعلام الرقميالرقمالاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالرقم الجامعي1مهند بكر عليان علاونهقسم العلاقات العامة والإعلانالرقمالاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالرقم الجامعي1محمد قاسم محمد البشيركـــلـــيــــة العلوم الـتـربـويـةالرقماسمالترتيب بالقائمةأسماء المرشحينالرقم الجامعيالقائمةورمزها1النشامىالشماغ الأحمر1هشام احمد محمود الرعود2جهاد احمد عبد عواجنةكـلـيـة الـسـيـاحـة والـفـنـادقالرقماسمالترتيب بالقائمةأسماء المرشحينالرقم الجامعيالقائمةرمزها1الكفاءةقبضة اليد1عبدالله ماجد سليم القضاة2احمد غازي فلاح فوارسةكـــلـــيـــة الـــقــــانـــونالرقماسمالترتيب بالقائمةأسماء المرشحينالرقم الجامعيالقائمةرمزها1البيرقالنخلة1راسم كمال محمد القرعان2الأمانةدرع1ريان حسين موسى الذياباتكـلـيـة التربية البدنية وعلوم الرياضيةالرقماسمالترتيب بالقائمةأسماء المرشحينالتخصصالقائمةورمزها1التعاونكاس العالم1حمزة علي غالب مقابله2معاً قادرونصورة كرة السلة1احمد غازي احمد فريحاتكــلــيـة الــطــبالرقماسمالترتيب بالقائمةأسماء المرشحينالتخصصالقائمةورمزها1الهدفسماعة طبية1فارس محمد حسين مهيدات2احسانتشريح القلب1ذكرى محمود حماد الحوامدة3ابناء الطبالفهد1عدي خالد سالم الاحمدكـــلــيـة الصيدلةالرقماسمالترتيب بالقائمةأسماء المرشحينالقائمةورمزها1سواعداليدين1عبدالرحمن مراد فتحي زقوت2التجديدالثعبان1محمد احمد حمود العماويكـــــلــــيـــة التـمـريـضالرقماسمالترتيب بالقائمةأسماء المرشحينالتخصصالقائمةورمزها1النبضالنسر1رعد خالد صالح السالم2لما محمد عبدالهادي جراداتالدائرة العامةالرقماسمالترتيب بالقائمةأسماء المرشحينالكلية الرقم الجامعيالقائمةرمزها1البناء الطلابيالبناء1احمد جهاد احمد الخولي الحجاوي2معن عبدالحكيم محمود الطواهاالطب3بتول عطا عبدالمجيد أبو جودهالآداب2قادمونالنجمة السباعية1عون زياد عيسى الكايدالحجاوي2محمد محمود خالد البقاعيالآداب3اليوبيل الفضيالدله1محمد عدنان احمد عبيداتالاعمال2وهبي عبدالله محمد العمريالتربية البدنية3حلا حسين احمد علاونةالحجاوي4مصعب حسين ابراهيم الصمادي العلوم