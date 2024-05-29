نتائج أولية لانتخابات اتحاد طلبة اليرموك للدورة 29– أسماء

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي حضره رئيس الجامعة الدكتور إسلام مسّاد، في قاعة عرار بمبنى المؤتمرات والندوات، أن النسبة العامة للانتخاب على مستوى الجامعة بلغت 48.2 بعد أن تم تمديدها لساعتين.
في ذات السياق، تلا عميد شؤون الطلبة – الناطق الإعلامي باسم الانتخابات الدكتور معتصم شطناوي، الأسماء الأولية للطلبة والقوائم الفائزين في هذه الانتخابات، والتي جاءت على النحو التالي:
كــلــيــة الآداب
قسم اللغة العربية وآدابها
الرقمالاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
1ليث عبدالله يوسف الشرع
قسم الجغرافيا
الرقمالاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
1محمد رزق الله ماجد القرعان
قـسـم الـتـاريــخ
الرقمالاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
1احمد محمد احمد العمري
قسم الدراسات السياسية والدولية
الرقمالاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
1علي برهان احمد القضاة
قسم اللغة الانجليزية وآدابها
الرقمالاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
1حسام الدين رامي عمر السنجلاوي
قسم اللغات الحديثة
الرقمالاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
1علي محمد جميل الزبون
قسم علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية
الرقمالاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
1محمود صبحي احمد بني عبدالرحمن
قسم اللغات السامية والشرقية
الرقمالاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
1ادهم فادي طارق الدراغمة
قسم الترجمة
الرقمالاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
1اسيد عادل محمد المومني
كــلــيــة الــــعــــلــــوم
قـــســـم الإحــــصــــاء
الرقمالاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
1يوسف زكريا عبدالله الطعاني
قسم الرياضيات
الرقمالاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
1ايسر محمد محمود عبيدات
قسم العلوم الحياتية
الرقمالاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
1عمار احسان عبدالرحمن الحاج
قـسـم الـفـيـزيـاء
الرقمالاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
1عبدالرحمن محمد قاسم ربابعه
قسم الكيمياء
الرقمالاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالرقم الجامعي
1سيف زياد عبدالقادر عنانبة
قسم علوم الأرض والبيئة
الرقمالاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
1حمزة حسين محمد الربيع
كلية الأعـمـال
قسم إدارة الأعمال
الرقمالاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
1يزيد احمد سعد المعادات
قسم الإدارة العامة
الرقمالاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
1محمد احمد علي بني عواد2020066118
قسم العلوم المالية والمصرفية
الرقمالاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
1محمود يوسف هاشم الشياب
قـسـم الـمـحـاسـبـة
الرقمالاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
1عبدالله ايمن محمد سعيد عمايرة
قسم التسويق
الرقمالاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
1المنتصر بالله فتحي يوسف علي خريشه
قسم الاقـتـصـاد
الرقمالاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
1غازي مزيد غازي الطويط
كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية
قسم الهندسـة الصناعية
الرقمالاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالرقم الجامعي
1محمد نور فارس محمد صمادي
قسم هندسة الالكترونيات
الرقمالاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالرقم الجامعي
1اسلام سامي خالد العلي
قسم هندسة الاتصالات
الرقمالاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالرقم الجامعي
1انس خالد محمد القرعان
قسم هندسة الحاسوب
الرقمالاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالرقم الجامعي
1بندر يوسف صلاح محمود
قسم الهندسة المدنية
الرقمالاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالرقم الجامعي
1انس عمر سالم زيتون
قسم هندسة النظم والمعلوماتية الطبية الحيوية
الرقمالاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالرقم الجامعي
1بشار خالد احمد العلاونة
قسم هندسة العمارة
الرقمالاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالرقم الجامعي
1عبدالرحمن خالد عوض حميصي
قسم هندسة القوى الكهربائية
الرقمالاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالرقم الجامعي
1ايهم خالد سليمان الخزاعلة
قسم الهندسة الميكانيكية
الرقمالاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالرقم الجامعي
1ابراهيم وليد محمد الشقران
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية
قسم فقه وأصوله
الرقمالاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالرقم الجامعي
1حمزه ماهر علي الغرايبة
قـسـم أصـول الـديـن
الرقمالاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالرقم الجامعي
1احمد عيسى موسى عثمان
قسم الاقتصاد والمصارف الإسلامية
الرقمالاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالرقم الجامعي
1عبيدة غسان زكي كساسبة
قسم الدراسات الإسلامية
الرقمالاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالرقم الجامعي
1عدي نايل احمد ذيابات
كلية الفنون الجميلة
قسم الموسيقى
الرقمالاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالرقم الجامعي
1عبداللطيف مازن محمد علاونه
قسم الفنون التشكيلية
الرقمالاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالرقم الجامعي
1حمزة علي صلاح بني حمد
قسم الدراما
الرقمالاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالرقم الجامعي
1راشد حسن علي عبيدات
قسم التصميم والفنون التطبيقية
الرقمالاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالرقم الجامعي
1محمد نايف محمود العزام
كلية تكنولوجيا المعلومات
قـسم تكنولوجيا المعلومات
الرقمالاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالرقم الجامعي
1سامر غسان احمد مستريحي
قـسم نظم المعلومات
الرقمالاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالرقم الجامعي
1سيد قطب احمد محمود بني سلامه
قـسم علوم الحاسوب
الرقمالاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالرقم الجامعي
1فراس محمد احمد المومني
كـــلــيــة الآثـــــار والانثروبوجـيا
قسم الآثـــــار
الرقمالاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالرقم الجامعي
1معتز رياض محمود عبيدات
قسم صيانة المصادر التراثية
الرقمالاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالرقم الجامعي
1يزن امجد يوسف حلمي نوفل
قسم الانثروبولوجيا
الرقمالاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالرقم الجامعي
1عبدالله مصطفى عبدالله حسين
كـــلـــيـــة الإعــــــــــلام
قسم الإذاعة والتلفزيون
الرقمالاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالرقم الجامعي
1منور أنور عشوي بني صخر
قسم الصحافة والإعلام الرقمي
الرقمالاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالرقم الجامعي
1مهند بكر عليان علاونه
قسم العلاقات العامة والإعلان
الرقمالاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالرقم الجامعي
1محمد قاسم محمد البشير
كـــلـــيــــة العلوم الـتـربـويـة
الرقماسمالترتيب بالقائمةأسماء المرشحينالرقم الجامعي
القائمةورمزها
1النشامىالشماغ الأحمر1هشام احمد محمود الرعود
2جهاد احمد عبد عواجنة
كـلـيـة الـسـيـاحـة والـفـنـادق
الرقماسمالترتيب بالقائمةأسماء المرشحينالرقم الجامعي
القائمةرمزها
1الكفاءةقبضة اليد1عبدالله ماجد سليم القضاة
2احمد غازي فلاح فوارسة
كـــلـــيـــة الـــقــــانـــون
الرقماسمالترتيب بالقائمةأسماء المرشحينالرقم الجامعي
القائمةرمزها
1البيرقالنخلة1راسم كمال محمد القرعان
2الأمانةدرع1ريان حسين موسى الذيابات
كـلـيـة التربية البدنية وعلوم الرياضية
الرقماسمالترتيب بالقائمةأسماء المرشحينالتخصص
القائمةورمزها
1التعاونكاس العالم1حمزة علي غالب مقابله
2معاً قادرونصورة كرة السلة1احمد غازي احمد فريحات
كــلــيـة الــطــب
الرقماسمالترتيب بالقائمةأسماء المرشحينالتخصص
القائمةورمزها
1الهدفسماعة طبية1فارس محمد حسين مهيدات
2احسانتشريح القلب1ذكرى محمود حماد الحوامدة
3ابناء الطبالفهد1عدي خالد سالم الاحمد
كـــلــيـة الصيدلة
الرقماسمالترتيب بالقائمةأسماء المرشحين
القائمةورمزها
1سواعداليدين1عبدالرحمن مراد فتحي زقوت
2التجديدالثعبان1محمد احمد حمود العماوي
كـــــلــــيـــة التـمـريـض
الرقماسمالترتيب بالقائمةأسماء المرشحينالتخصص
القائمةورمزها
1النبضالنسر1رعد خالد صالح السالم
2لما محمد عبدالهادي جرادات
الدائرة العامة
الرقماسمالترتيب بالقائمةأسماء المرشحينالكلية الرقم الجامعي
القائمةرمزها
1البناء الطلابيالبناء1احمد جهاد احمد الخولي الحجاوي
2معن عبدالحكيم محمود الطواهاالطب
3بتول عطا عبدالمجيد أبو جودهالآداب
2قادمونالنجمة السباعية1عون زياد عيسى الكايدالحجاوي
2محمد محمود خالد البقاعيالآداب
3اليوبيل الفضيالدله1محمد عدنان احمد عبيداتالاعمال
2وهبي عبدالله محمد العمريالتربية البدنية
3حلا حسين احمد علاونةالحجاوي
4مصعب حسين ابراهيم الصمادي العلوم