 
الأربعاء 29 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

نتائج أولية لانتخابات اتحاد طلبة اليرموك للدورة 29– أسماء

جامعة اليرموك - (أرشيفية)
جامعة اليرموك - (أرشيفية)
أعلن نائب رئيس جامعة اليرموك- رئيس اللجنة العليا للانتخابات الدكتور سامر سمارة، النتائج الأولية لانتخابات اتحاد الطلبة لدورتها الـ 29 والتي جرت الثلاثاء.اضافة اعلان

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي حضره رئيس الجامعة الدكتور إسلام مسّاد، في قاعة عرار بمبنى المؤتمرات والندوات، أن النسبة العامة للانتخاب على مستوى الجامعة بلغت 48.2 بعد أن تم تمديدها لساعتين. 

في ذات السياق، تلا عميد شؤون الطلبة – الناطق الإعلامي باسم الانتخابات الدكتور معتصم شطناوي، الأسماء الأولية للطلبة والقوائم الفائزين في هذه الانتخابات، والتي جاءت على النحو التالي: 

كــلــيــة الآداب
قسم اللغة العربية وآدابها
الرقمالاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
1ليث عبدالله يوسف الشرع
قسم الجغرافيا
الرقمالاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
1محمد رزق الله ماجد القرعان

قـسـم الـتـاريــخ
الرقمالاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
1احمد محمد احمد العمري

قسم الدراسات السياسية والدولية 
الرقمالاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
1علي برهان احمد القضاة
قسم اللغة الانجليزية وآدابها

الرقمالاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
1حسام الدين رامي عمر السنجلاوي


قسم اللغات الحديثة
الرقمالاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
1علي محمد جميل الزبون

قسم علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية
الرقمالاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
1محمود صبحي احمد بني عبدالرحمن

قسم اللغات السامية والشرقية
الرقمالاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
1ادهم فادي طارق الدراغمة 

قسم الترجمة
الرقمالاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
1اسيد عادل محمد المومني




كــلــيــة الــــعــــلــــوم
قـــســـم الإحــــصــــاء

الرقمالاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
1يوسف زكريا عبدالله الطعاني

قسم الرياضيات
الرقمالاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
1ايسر محمد محمود عبيدات

قسم العلوم الحياتية
الرقمالاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
1عمار احسان عبدالرحمن الحاج
قـسـم الـفـيـزيـاء
الرقمالاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
1عبدالرحمن محمد قاسم ربابعه
قسم الكيمياء
الرقمالاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالرقم الجامعي
1سيف زياد عبدالقادر عنانبة

قسم علوم الأرض والبيئة
الرقمالاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
1حمزة حسين محمد الربيع

كلية الأعـمـال
قسم إدارة الأعمال
الرقمالاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
1يزيد احمد سعد المعادات

قسم الإدارة العامة
الرقمالاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
1محمد احمد علي بني عواد2020066118

قسم العلوم المالية والمصرفية
الرقمالاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 
1محمود يوسف هاشم الشياب

قـسـم الـمـحـاسـبـة
الرقمالاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
1عبدالله ايمن محمد سعيد عمايرة

قسم التسويق
الرقمالاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
1المنتصر بالله فتحي يوسف علي خريشه

قسم الاقـتـصـاد
الرقمالاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
1غازي مزيد غازي الطويط


كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية
قسم الهندسـة الصناعية 

الرقمالاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالرقم الجامعي
1محمد نور فارس محمد صمادي
قسم هندسة الالكترونيات
الرقمالاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالرقم الجامعي
1اسلام سامي خالد العلي
قسم هندسة الاتصالات
الرقمالاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالرقم الجامعي
1انس خالد محمد القرعان
قسم هندسة الحاسوب
الرقمالاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالرقم الجامعي
1بندر يوسف صلاح محمود
قسم الهندسة المدنية
الرقمالاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالرقم الجامعي
1انس عمر سالم زيتون

قسم هندسة النظم والمعلوماتية الطبية الحيوية
الرقمالاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالرقم الجامعي
1بشار خالد احمد العلاونة


قسم هندسة العمارة
الرقمالاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالرقم الجامعي
1عبدالرحمن خالد عوض حميصي

قسم هندسة القوى الكهربائية
الرقمالاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالرقم الجامعي
1ايهم خالد سليمان الخزاعلة
قسم الهندسة الميكانيكية
الرقمالاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالرقم الجامعي
1ابراهيم وليد محمد الشقران

كلية الشريعة والدراسات الإسلامية
قسم فقه وأصوله
الرقمالاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالرقم الجامعي
1حمزه ماهر علي الغرايبة
قـسـم أصـول الـديـن
الرقمالاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالرقم الجامعي
1احمد عيسى موسى عثمان
قسم الاقتصاد والمصارف الإسلامية
الرقمالاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالرقم الجامعي
1عبيدة غسان زكي كساسبة

قسم الدراسات الإسلامية
الرقمالاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالرقم الجامعي
1عدي نايل احمد ذيابات




كلية الفنون الجميلة
قسم الموسيقى
الرقمالاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالرقم الجامعي
1عبداللطيف مازن محمد علاونه

قسم الفنون التشكيلية
الرقمالاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالرقم الجامعي
1حمزة علي صلاح بني حمد
قسم الدراما
الرقمالاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالرقم الجامعي
1راشد حسن علي عبيدات

قسم التصميم والفنون التطبيقية
الرقمالاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالرقم الجامعي
1محمد نايف محمود العزام


كلية تكنولوجيا المعلومات
قـسم تكنولوجيا المعلومات
الرقمالاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالرقم الجامعي
1سامر غسان احمد مستريحي

قـسم نظم المعلومات 
الرقمالاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالرقم الجامعي
1سيد قطب احمد محمود بني سلامه

قـسم علوم الحاسوب
الرقمالاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالرقم الجامعي
1فراس محمد احمد المومني

كـــلــيــة الآثـــــار والانثروبوجـيا
قسم الآثـــــار
الرقمالاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالرقم الجامعي
1معتز رياض محمود عبيدات

قسم صيانة المصادر التراثية
الرقمالاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالرقم الجامعي
1يزن امجد يوسف حلمي نوفل
قسم الانثروبولوجيا
الرقمالاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالرقم الجامعي
1عبدالله مصطفى عبدالله حسين

كـــلـــيـــة الإعــــــــــلام
قسم الإذاعة والتلفزيون
الرقمالاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالرقم الجامعي
1منور أنور عشوي بني صخر

قسم الصحافة والإعلام الرقمي
الرقمالاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالرقم الجامعي
1مهند بكر عليان علاونه

قسم العلاقات العامة والإعلان
الرقمالاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالرقم الجامعي
1محمد قاسم محمد البشير

كـــلـــيــــة العلوم الـتـربـويـة
الرقماسمالترتيب بالقائمةأسماء المرشحينالرقم الجامعي
القائمةورمزها
1النشامىالشماغ الأحمر1هشام احمد محمود الرعود
2جهاد احمد عبد عواجنة

كـلـيـة الـسـيـاحـة والـفـنـادق

الرقماسمالترتيب بالقائمةأسماء المرشحينالرقم الجامعي
القائمةرمزها
1الكفاءةقبضة اليد1عبدالله ماجد سليم القضاة
2احمد غازي فلاح فوارسة

كـــلـــيـــة الـــقــــانـــون
الرقماسمالترتيب بالقائمةأسماء المرشحينالرقم الجامعي
القائمةرمزها
1البيرقالنخلة1راسم كمال محمد القرعان

2الأمانةدرع1ريان حسين موسى الذيابات


كـلـيـة التربية البدنية وعلوم الرياضية

الرقماسمالترتيب بالقائمةأسماء المرشحينالتخصص
القائمةورمزها
1التعاونكاس العالم1حمزة علي غالب مقابله

2معاً قادرونصورة كرة السلة1احمد غازي احمد فريحات





كــلــيـة الــطــب

الرقماسمالترتيب بالقائمةأسماء المرشحينالتخصص
القائمةورمزها
1الهدفسماعة طبية1فارس محمد حسين مهيدات

2احسانتشريح القلب1ذكرى محمود حماد الحوامدة

3ابناء الطبالفهد1عدي خالد سالم الاحمد



كـــلــيـة الصيدلة

الرقماسمالترتيب بالقائمةأسماء المرشحين
القائمةورمزها
1سواعداليدين1عبدالرحمن مراد فتحي زقوت

2التجديدالثعبان1محمد احمد حمود العماوي




كـــــلــــيـــة التـمـريـض
الرقماسمالترتيب بالقائمةأسماء المرشحينالتخصص
القائمةورمزها
1النبضالنسر1رعد خالد صالح السالم
2لما محمد عبدالهادي جرادات
الدائرة العامة
الرقماسمالترتيب بالقائمةأسماء المرشحينالكلية الرقم الجامعي
القائمةرمزها
1البناء الطلابيالبناء1احمد جهاد احمد الخولي الحجاوي
2معن عبدالحكيم محمود الطواهاالطب
3بتول عطا عبدالمجيد أبو جودهالآداب


2قادمونالنجمة السباعية1عون زياد عيسى الكايدالحجاوي
2محمد محمود خالد البقاعيالآداب

3اليوبيل الفضيالدله1محمد عدنان احمد عبيداتالاعمال
2وهبي عبدالله محمد العمريالتربية البدنية
3حلا حسين احمد علاونةالحجاوي
4مصعب حسين ابراهيم الصمادي العلوم
share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
بدء العملية الانتخابية لمجلس اتحاد الطلبة للدورة 29 في جامعة اليرموك

بدء العملية الانتخابية لمجلس اتحاد الطلبة للدورة 29 في جامعة اليرموك

منذ23 ساعة
حافلة - (تعبيرية)

"طالب إربد المتوفى".. "النقل البري" توضح بشأن الحافلة

19 أيار 2024
باص خصوصي ينقل طالبات إحدى المدارس باربد - (الغد)

إربد: بعد وفاة طفل سقط منها.. ملف الباصات الخصوصي لنقل الطلبة للواجهة مجددا

15 أيار 2024
قدم طفلة رضيعة - (تعبيرية)

جريمة مروعة في إربد.. وفاة طفلة حرقها والدها بالماء الساخن

15 أيار 2024
اقرأ أيضا
مستشفى الملك المؤسس

وفاة ممرضة سقطت من الطابق السادس بمستشفى الملك المؤسس

منذ20 ساعة
بدء العملية الانتخابية لمجلس اتحاد الطلبة للدورة 29 في جامعة اليرموك

بدء العملية الانتخابية لمجلس اتحاد الطلبة للدورة 29 في جامعة اليرموك

منذ23 ساعة
1716834408728378600

مدير مياه اليرموك لـ"الغد": صيف مريح بإقليم الشمال بعد تنفيذ مشاريع بـ100 مليون

27 أيار 2024
انتخابات يرموك

لأول مرة في تاريخها.. اليرموك تستخدم الحبر الخاص في انتخابات مجلس طلبتها

27 أيار 2024
الدفاع المدني

دفاع مدني شرق إربد ينقذ طفلا رضيعا من الاختناق

26 أيار 2024
_copyf85bff23-قناة-الملك-عبد-الله-1

العثور على جثة شاب في قناة الملك عبد الله.. والأمن يحقق

26 أيار 2024
افكار و مواقف

مقابلة سمو ولي العهد

د. محمد حسين المومني |اليوم

قاعدة متينة لحماية المنافسات

خالد خطاطبة |اليوم

عام استثنائي

زيدون الحديد |اليوم

تسخين حزبي وغليان عشائري استعدادا للانتخابات

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
بنيامين نتنياهو يعرض في الأمم المتحدة خريطة للشرق الأوسط من دون دولة فلسطينية - (أرشيفية)

لا "خطة لفلسطين" لأن إسرائيل لا تريد واحدة

ترجمات | منذ13 ساعة
_

خيارات علي خامنئي في الانتخابات الرئاسية المقبلة

ترجمات | منذ13 ساعة
خبر وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي على الصفحات الأولى - (أرشيفية)

تداعيات وفاة رئيسي على إيران والمنطقة‏

ترجمات | منذ13 ساعة
1716810649037455500

مذاكرات المحكمة الجنائية: ماذا ظن مسهّلو المذبحة؟

ترجمات |27 أيار 2024
"إسرائيل تقتل الأطفال بقنابل أميركية.. أوقفوا الإبادة الجماعية" - (المصدر)

‏إسرائيل تنحدر إلى البربرية‏

ترجمات |26 أيار 2024
مخيم للطلاب المناصرين للفلسطينيين في جامعة أميركية - (المصدر)

غزة والعصيان في الجامعات الأميركية

ترجمات |26 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
نتنياهو

نتنياهو

غزة 27 أيار 2024

hajjaj copy

عطلة 26 أيار 2024

hajjaj

العطلة 25 أيار 2024

العطلة

حمزة حجاج- عيد الاستقلال 78 24 أيار 2024

حمزة حجاج- عيد الاستقلال 78

مجاعة الحرب في غزة 19 أيار 2024

حمزة حجاج- مجاعة الحرب في غزة
 