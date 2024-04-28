"نموذجية اليرموك" تحصد مراكز متقدمة في مسابقة "محاربي السايبر 2024"

حصدت المدرسة النموذجية لجامعة اليرموك المركزين الأول والثاني في مسابقة "تحدي محاربي السايبر - الأمن السيبراني" التي نظمها المركز الوطني للأمن السيبراني بالتعاون مع جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا على مستوى المدارس الحكومية والخاصة ومدارس الثقافة العسكرية والأونروا في المملكة.

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وحصل طلبة المدرسة النموذجية على المركز الأول في مسابقة الهندسة العكسية "reverse engineering"، والمركز الثاني في المجموع العام لكافة مهام تحدي السايبر.



رئيس الجامعة الدكتور إسلام مسّاد أشاد بالمستوى المتميز لطلبة المدرسة النموذجية الذين يثبتون على الدوام مدى تفوقهم وجدارتهم في مختلف المسابقات العلمية والثقافية والرياضية التي تُعقد على مستوى مدارس المملكة، الأمر الذي يعكس مدى الاهتمام والرعاية التي توليها إدارة المدرسة وكادرها التدريسي والإداري بطلبة المدرسة وحرصهم على صقل مواهبهم ومهاراتهم في مختلف المجالات وتمكينهم على توظيف هذه المهارات والقدرات لتحقيق التميز الذي ينشدونه.



المدير العام للمدرسة الدكتور حمزة ربابعة ثمن جهود المعلّمين علي الدبابي، ومها العمور، اللذين أشرفا على تدريب فرق الطلبة المشاركين وتسهيل مهام الإعداد والتدريب للطلبة من خلال عقد الورش التدريبية المتنوعة بهدف تمكين الطلبة المبدعين من إبراز مواهبهم وتطويرها، مما يسهم في رفع اسم "نموذجية اليرموك" بين نظيراتها من مدارس المملكة.



ويذكر أن مشاركة المدرسة النموذجية في المسابقة جاء من خلال فريقين ضم الطلبة التالية أسمائهم: اسلام الدراغمة، وإبراهيم الشياب، وجنى بني عطا، وجود السالم، وأحمد شطناوي، وهمام المنسي، وتيماء الجراح، وسارة القضاة.