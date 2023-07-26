"هام" بإربد: ضريبة حفريات "الصرف الصحي" تدفعها شوارع البلدة

أحمد التميمي

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شكا مواطنون في بلدة هام غرب إربد، من عدم إعادة أوضاع شوارع البلدة إلى ما كانت عليه، قبل البدء بمشروع الصرف الصحي الذي تسببت حفرياته بتدمير البنية التحتية لمعظم الشوارع.وكان المشروع بدأ تنفيذه منذ منتصف العام الماضي، وبمدة عطاء عامين وبنسبة إنجاز لا تتجاوز 15 % حتى الآن.وحسب سكان في البلدة، فإن مشروع الصرف الصحي توقف العمل به منذ 3 أشهر، بعد قيام المقاول بحفر الشوارع وتركيب الأنابيب، مشيرين إلى أن المقاول لم يقم بإعادة الأوضاع كما كانت عليه في السابق بتأهيل الشوارع التي طالها الحفر بالخلطة الإسفلتية الساخنة.وأشار صالح التميمي إلى أن شوارع البلدة باتت مهترئة ولا تصلح للسير عليها بعد أن قام المقاول بحفرها وتركها دون إعادة تأهيلها، الأمر الذي تسبب بأعطال كبيرة للمركبات، مشيرا إلى أن هناك عشوائية في تنفيذ مشروع الصرف الصحي في المنطقة.ولفت إلى أن السكان يعانون من تطاير الأتربة والرمال التي خلفتها أعمال الحفريات، ناهيك عن عدم قدرة المواطنين في بعض المناطق على الوصول إلى منازلهم جراء ما شهدته الشوارع من أعمال حفريات.وأكد أن السكان في المنطقة استبشروا خيرا بمشروع الصرف الصحي لمنطقتهم وما له من أهمية في الحفاظ على البيئة والتخلص من الحفر الامتصاصية وما سيوفره المشروع من كلف مادية على المواطن جراء الأجور المرتفعة لصهاريج النضح التي تعمل على نضح المياه العادمة.وأشار أحمد التميمي إلى أن المشروع ينفذ بطريقة عشوائية ومن دون رقابة على عناصر السلامة العامة، موضحا أن حفريات المشروع كانت لفترة بلا أي إشارات تحذيرية، ما شكل مخاطر على المواطنين والممتلكات، لافتا إلى أنه ومنذ البدء بالمشروع قبل أكثر من 8 أشهر، توقف العمل به أكثر من مرة وتسبب بمعاناة المواطنين وخصوصا في فصل الشتاء.ولفت إلى معاناة كبيرة عاشها السكان جراء الإغلاقات المنتشرة في البلدة، منذ بداية المشروع والتي استمرت لمدة طويلة لأن الشركات المنفذة لمشروع الصرف الصحي بالمنطقة لم تقم بإنجاز عملها رغم مرور وقت طويل منذ حضور الآليات والبدء بعمليات الحفر وما رافقها من إغلاق لعدد الطرق، وهو الأمر الذي تسبب في معاناة كبيرة للسكان الذين يعيشون وسط حواجز حديدية تحرمهم المرور واستخدام الطرق بالشكل المطلوب.ودعا التميمي إلى ضرورة تشديد الرقابة على عمل المقاولين وإنجاز المشروع بأسرع وقت ممكن قبل الدخول في فصل الشتاء وما ستسببه الشوارع المحفرة من معاناة، مشيرا إلى أن الإغلاقات التي تمت في بداية المشروع تسبب بإزعاج المواطنين وعدم القدرة على الوصول إلى منازلهم لاستمرارها لفترة طويلة دون أن يكون هناك أي إنجار.وقال نائب رئيس بلدية غرب إربد يحيى الطاهات إن البلدية تلقت العديد من الشكاوى من قبل المواطنين فيما يتعلق بمشروع الصرف الصحي والمتمثلة بإغلاق الشوارع وعدم رش المياه في الشوارع للحد من تطاير الغبار، إضافة إلى عدم اتخاذ إجراءات السلامة العامة في بعض المواقع بسبب الحفر العميقة.وأكد الطاهات أن البلدية قامت بمخاطبة الشركة المسؤولة عن تنفيذ مشروع الصرف الصحي لإعادة الأوضاع كما كانت عليه في السابق حال الانتهاء من الحفرية، إضافة إلى ضرورة التزامها بشروط السلامة العامة نظرا للحفر العميقة في بعض المواقع والتي تشكل خطورة على حياة المواطنين.وأشار إلى أن البلدية تقوم بجولات ميدانية من خلال ضابط الارتباط الذي تم تعينه للإشراف على أعمال المشروع ويتم بين الفينة والأخرى توجيه كتب للشركة من أجل إعادة الأوضاع كما كانت واستكمال أعمال المشروع، قائلا إن "البلدية وقعت اتفاقية مع الشركة تلزمها بإعادة تأهيل الشوارع بعد الانتهاء من المشروع ضمن شروط معينة".بدوره، قال الناطق الإعلامي في وزارة المياه والري عمر سلامة إن المشروع يسير ضمن خطة العمل بشكل جيد وهناك برنامج تنفيذ تتقيد بها الشركة المنفذة للمشروع ومتابعة من مركز الوزارة، مؤكدا أن المقاول يعمل ضمن مناطق غرب إربد وفي حال توقف في منطقة فإن العمل جار في منطقة أخرى.ورغم الاتصالات العديدة بالاستشاري المشرف على المشروع ومدير الشركة المنفذة للمشروع إلا أنهما لم يجيبا على اتصالات "الغد".