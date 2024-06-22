 
الأحد 23 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

هدوء وترقب غير مسبوقين تشهدهما انتخابات "إربد الأولى"

مواطن يدلي بصوته في أحد المراكز الانتخابية-(أرشيفية)
مواطن يدلي بصوته في أحد المراكز الانتخابية-(أرشيفية)

إربد - حالة من الهدوء والترقب غير المسبوق تشهده انتخابات دائرة إربد الأولى التي تضم ألوية (القصبة، الرمثا، بني كنانة، الوسطية ولواء غرب إربد)، حيث ما يزال المشهد الانتخابي غير واضح المعالم رغم قرب بدء التسجيل للانتخابات رسميا.

اضافة اعلان


ونشط مترشحون يعتزمون خوص الانتخابات النيابية المقبلة على الدائرة المحلية الأولى في إربد والتي خصص لها 8 مقاعد بينها مقعد للكوتا خلال فترة العيد إلى تقريب وجهات النظر ما بينهم من أجل القدرة على تشكيل قائمة محلية لخوض غمار الانتخابات.


ولم يعلن لغاية الآن أي مرشح عن تشكيل قائمة تضم 8 مرشحين وكوتا، فيما الحراك الانتخابي يقتصر في الوقت الحالي على قيام المرشحين بزيارة الناخبين في منازلهم وشرح برامجهم الانتخابية بعيدا عن تشكيل الكتل في الوقت الحالي.


ورشحت معلومات من بعض المرشحين أنهم يعتزمون تشكيل قائمتهم من نفس اللواء، دون أن يتم استقطاب مرشحين آخرين من خارجه جراء عدم وجود قواعد شعبية في غير مناطقهم، إضافة إلى أن تحشيد الناخبين ودفعهم للتصويت من شأنه أن تفوز القائمة بمرشح، فيما قرر آخرون تشكيل قائمتهم بمشاركة بعض المرشحين لكتل خارج المنطقة حتى لا تتهم القائمة بالمناطقية وبالتالي حجب الأصوات عنهم من ألوية أخرى.


ويحاول المترشحون تشكيل كتلة قوية، بعد أن أفرزت بعض العشائر مرشحها في انتخابات داخلية قررها الصندوق، فيما تحاول عشائر أخرى تطبيق ذات السيناريو في بلداتهم.


وتخوفا من فقدان الأولوية لمقعدها في مجلس النواب أفرزت بعض من العشائر مرشحيها على أمل أن يتوافق المرشحون والناخبون على الحد من عدد الكتل والسعي نحو تكتل يضمن تحقيق فوز بمقعد واحد للواء على الأقل.


وبحسب مراقبون، فإن القائمة وحتى تدخل إلى المنافسة تحتاج ما لا يقل عن 20 ألف صوت بخاصة أن عدد الناخبين في دائرة إربد الاولى ما يقارب 600 ألف ناخب وناخبة، مؤكدين أن الأسماء التي ستضمها القائمة يجب أن تكون قوية وليست (حشوات) حتى يحصل كل مرشح على ما لا يقل عن 3 آلاف صوت.


ويعتزم العديد من النواب الحاليين والسابقين خوض الانتخابات النيابية بعدما أعلنوا ذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي، فيما يخوض الانتخابات حزبيون وتجار ونقابيون وعدد من النساء على المقعد المخصص للكوتا.


ويواجه المرشحون صعوبات في تنظيم لقاءات جماعية مع المواطنين جراء عدم قناعتهم بجدوى الانتخابات وعدم قدرة مجالس النواب السابقة بإقامة مشاريع استثمارية في مناطقهم من شأنها توفير فرص عمل أو مواجه الفقر والتي كان من المفروض أن يحققها النائب لهم كل في دورة.


وقال المواطن أحمد الخطيب، إن المرشح الذي يقود حملات انتخابية تحمل في طياتها شعارات وعناوين براقة سرعان ما تتبدد عند وصوله لمجلس النواب، لافتا إلى أنه يفترض من النائب البحث عن مشاريع استثمارية وتوجيها للمحافظة من أجل تشغيل آلاف المتعطلين عن العمل ومحاربة البطالة والفقر.


وحسب الخطيب، فإن حسابات المترشحين في هذه الدورة ليست لها موازين، بل إن معظم حساباتهم ما زالت تعتمد على قناعاتهم، وآمالهم بعيدا عن لغة الأرقام حيث تخلو حملاتهم من منظمين ومنظرين ومبرمجين يرسمون لهم خريطة الطريق التي ربما تكون الأنجح في إيصالهم إلى قبة البرلمان.


وقال الناشط في العمل الانتخابي بشار معارك، إن الضبابية ما زالت تسيطر على المشهد الانتخابي في دائرة إربد الأولى من جهة في ظل اتساع الدائرة التي تضم 5 ألوية وعدم قدرة المترشحين للوصول لجميع الناخبين من جهة أخرى، وبالتالي يسعى المترشحون إلى تشكيل قوائم من نفس اللواء.


وأشار إلى أن هناك مترشحين استكملوا تشكيل قوائهم لكن هناك سرية وتكتم في إعلان الأسماء خشية من قيام مترشحين آخرين باستقطابهم، مؤكدا أن الأيام المقبلة ستكون كفيلة بكشف أسماء القوائم التي تشكلت، فيما أن مترشحين أجلوا إعلان الأسماء لحين التسجيل الرسمي للانتخابات.


وأكد معارك أن الحشوات في الانتخابات النيابية ستكون غائبة، عكس الانتخابات الماضية، لافتا إلى أن المترشح في الانتخابات يحتاج لــ 4 آلاف صوت من أجل فوز القائمة التي تحتاج إلى ما يقارب 20 ألف صوت من أجل القدرة على المنافسة.


وأوضح معارك أن العشائرية والمناطقية ستكون حاضرة في انتخابات دائرة إربد الأولى، بعد فوز مترشحين بالانتخابات الداخلية لعشائرهم إلا أنهم سيواجهون معضلة كبيرة في تشكل القوائم في ظل رفض مترشحين آخرين الدخول معهم في قوائم؛ بسبب تجاوز أصوات مرشح العشيرة لـ 5 آلاف صوت.

 

اقرأ أيضا:

  العقبة.. حراك انتخابي نشط وسط كثرة الراغبين بالترشح

share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
مواطن يدلي بصوته في الانتخابات النيابية السابقة في الغور الشمالي-(من المصدر)

الحراك الانتخابي.. فرصة عمل مؤقتة للشباب في الغور الشمالي

منذ18 ساعة
اقرأ أيضا
مواطن يدلي بصوته في الانتخابات النيابية السابقة في الغور الشمالي-(من المصدر)

الحراك الانتخابي.. فرصة عمل مؤقتة للشباب في الغور الشمالي

منذ18 ساعة
أغنام - (تعبيرية)

تجارة إربد تستمر بذبح الأضاحي لصالح أهل غزة

18 حزيران 2024
WhatsApp Image 2024-06-18 at 11.24.20 AM

متحف التاريخ الطبيعي في "اليرموك" وجهة علمية وسياحية تُوثق للحياة البيئية الأردنية (صور)

18 حزيران 2024
كوادر الدفاع المدني تخمد حريقا في إربد

انتقل من لواء إلى آخر.. تفاصيل الحريق الكبير في إربد

17 حزيران 2024
بلدية غرب إربد - (أرشيفية)

بلدية غرب إربد: حملة نظافة شاملة خلال عطلة العيد

17 حزيران 2024
72022795849819952888

بلدية غرب اربد تحدد أماكن بيع الاضاحي

15 حزيران 2024
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

ما الذي تقوله هذه التسريبات؟

ماهر أبو طير |اليوم

أثر ارتفاع درجات الحرارة على الأنشطة الاقتصادية

أحمد عوض |اليوم
سلامة الدرعاوي

تحذير.. للمرة الثالثة

سلامة الدرعاوي |اليوم

الكراهية بأجلى صورها

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

"بيانات" تهدد حلم المونديال

خالد خطاطبة |اليوم

الطبيعة الشخصية وقرار الاستثمار (1)

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
المفكر الفلسطيني الراحل إدوارد سعيد - (أرشيفية)

إدوارد سعيد: الغطرسة الإمبريالية العمياء‏

ترجمات | منذ19 ساعة
فلسطينيون يخمدون حريقاً أشعلته غارة جوية إسرائيلية في منطقة مخصصة للنازحين في رفح - (المصدر)

خطأ نتنياهو "المؤسف" في رفح فظاعة تتجاوز الحدود

ترجمات | منذ19 ساعة
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

دعوة إلى تعددية سلمية ‏

ترجمات | منذ19 ساعة
مظاهرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني نظمتها نقابات عمال فرنسية، تولوز، 4 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 - (المصدر)

"تمجيد الإرهاب": فزّاعة الملاحقات القضائية في فرنسا

ترجمات |14 حزيران 2024
جندي أميركي يدوس على مواطن عراقي في سياق الحرب على الإرهاب - (أرشيفية)

سقوط نظرية الحرب على الإرهاب وحصانة الغرب‏

ترجمات |12 حزيران 2024
غزيون يتجمعون في موقع سقوط صواريخ إسرائيلية في الحرب على غزة - (أرشيفية)

الصهيونية أيديولوجية استعمار وقتل ووحشية ويجب تفكيكها

ترجمات |12 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكاتير حمزة حجاج - موجة الحر

كاريكاتير حمزة حجاج - موجة الحر

عيد أضحى مبارك 14 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- عيد أضحى مبارك

اليوبيل الفضي 08 حزيران 2024

حمزة حجاج- اليوبيل الفضي

إجازة العيد 13 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- إجازة العيد

النشامى يهزم الأخضر 12 حزيران 2024

حمزة حجاج -النشامى يهزم الأخضر

كاريكاتير حمزة حجاج - خروف 2024 11 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - خروف 2024
 