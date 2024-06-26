هل تخفف إعادة تنظيم أوضاع السوق التجاري في الشونة الشمالية من اعتداءات باعة البسطات؟

علا عبد اللطيف

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الغور الشمالي - يعول مواطنون وتجار في منطقة الشونة الشمالية، على نقل البسطات التي تربك وسط البلدة الى مكان مناسب، بهدف تنظيم وسطها وسوقها الرئيس، ما يسهم بالتخلص من الفوضى التي يتسبب بها انتشار البسطات في شوارع وسط المدينة، ما يتسبب بالتضييق على المارة والسيارات، ويؤدي احيانا الى وقوع حوادث سير.وتعتزم بلدية معاذ بن جبل بالتعاون مع الحاكمية الادارية والمركز الأمني القيام بعملية لتنظيم السوق الرئيس في بلدة الشونة الشمالية، بهدف رعاية مصالح جميع الاطراف المواطنين واصحاب المصالح التجارية من محال في السوق، وحتى باعة البسطات، ومنع الاعتداء على حق المشاة على الارصفة، وتنظيم حركة مرور السيارات.وفي الوقت نفسه، فإن إنشاء سوق شعبي سيسهم بعدم حرمان باعة البسطات من مصادر رزقهم المحدودة، ويساعدهم في الالتجاء للسوق الشعبي والعمل عبره، وهذا بدوره ينظم عملهم، ويحافظ على نمط البلدة التجاري، وتنظيم عمل السوق الرئيس.رئيس بلدية معاذ بن جبل ساري العبادي، قال ان حملة البلدية لتنظيم الوضع في البلدة، تستهدف عدة شوارع في الوسط التجاري، وقد جرى رصد نحو 40 بسطة وعربة فيه، لافتا الى ان هذه البسطات تربك حركه المرور وسير المشاة، مضيفا أنه سيجري نشر مراقبي الاسواق والصحة الى جانب أفراد من المركز الأمني، سعيا الى ضمان الالتزام بنقل البسطات الى مكان مخصص، تم ترتيبه حاليا بجانب السوق الشعبي الجديد للخضراوات والفواكه قريبا من بنك الاسكان.واضاف العبادي في حديثه لـ"الغد"، أن إنشاء سوق لأصحاب البسطات، سيسهم بتنظيم وسط البلدة وسوقها التجاري وإعادة الحركة المنظمة اليه، ويقلل من حوادث المرور، بخاصة وان تلك الحوادث ارتفعت في الآونة الأخيرة، جراء الفوضى التي يشهدها السوق الرئيس.وأشار الى أن مهمة البلدية لم تقتصر على ذلك، بل باشرت بإزالة اعتداءات بعض الأكشاك والبسطات من مدخل المدينة، وتحديدا القريبة من الدوائر الحكومية، مبينا أن السوق الذي اقامته البلدية، يمكنه استيعاب الأكشاك والبسطات معا، مؤكدا هنا أن البلدية تحرص على تنظيم العمل وحركة المرور والسير في المدينة، فهي المركز الرئيس للواء، ويؤمها الآلاف يوميا.من جانب آخر، بين العبادي، أن البلدية كثفت أعمال النظافة في المدينة، وبدأت بإزالة العوائق من شوارعها، وتقوم بأعمال تنظيم الوسط التجاري للمدينة، الذي ظل في المرحلة الماضية، مبعثاً لشكاوى المواطنين وزوار المنطقة، جراء ما تشهده من أزمات مرورية وسلبيات بيئية، بسبب عدم تقيد بعض التجار وأصحاب البسطات بقواعد النظافة العامة، إضافة إلى الاعتداء على حرم الطريق الذي يعتبر من الطرق الحيوية، سواء للمجتمع المحلي أو للزوار والمتنزهين، باعتباره مسلكاً رئيساً للمواطنين والحركة التجارية والمسافرين عبر المعابر الحدودية في وادي الأردن.ومع بدء هذه الاجراءات التي تنفذها البلدية في السوق الرئيس للمدينة، أبدى الاهالي ارتياحهم لها، اذ بدأت تعود لحركة المرور والسير وانسيابيتها، بعد ان كانت في السابق تعاني من أزمة خانقة جراء اعتداءات باعة البسطات والاكشاك على حرم الطريق، الذي عاد الى سعته الأصلية.وأكد العبادي، أن البلدية لن تسمح بأي اعتداءات، سواء تجارية أو تنظيمية، تحقيقاً للمصلحة العامة وإنفاذاً للقانون، وهو ما ستطبقه ضمن خطتها الهادفة إلى تحقيق العدالة في توزيع الخدمات.وسبق أن اشتكى أصحاب محلات تجارية من منطقة الشونة الشمالية في لواء الغور الشمالي، من انتشار بسطات الخضراوات والفواكه في وسط السوق الرئيس وعلى الارصفة والشارع الرئيس، على نحو كان يتسبب بإغلاق أبواب محالهم احيانا، مطالبين بلدية معاذ بن جبل، بتفعيل قانون البلديات من اجل مخالفة المعتدين على الشوارع من باعة البسطات.وقال المواطن محمد التلاوي، إن المدينة انتهكت بمخلفات البسطات، في ظل غياب المتابعة والتفتيش من لجنة الصحة والسلامة العامة في البلدية.وأشار إلى أن محلات الملابس والأحذية، تتكبد خسائر مالية جراء منافسة البسطات لها، مطالباً المسؤولين في البلدية، بإيجاد حل جذري لهذه المشكلة، التي تعيق الحركة التجارية والتسوق في السوق أيضاً.ويأمل مواطنون في اللواء، أن تضع المجالس البلدية الجديدة على رأس أولوياتها تشغيل وتفعيل العديد من المشاريع والاستثمارات التابعة لعدة بلديات في اللواء، وخصوصا بلديات معاذ بن جبل، وطبقة فحل وشرحبيل بن حسنة، بخاصة وان هناك مشاريع أصبحت مهجورة، بعضها تم إنشاؤها على الأرض لكنها لم تستغل، وبعضها الآخر فشلت البلديات في إدارته.وأكدوا في احاديث متفرقة، أهمية أن تعمل مجالس البلديات المنتخبة، على تلمس المشكلات الرئيسة للواء، ووضع حلول مناسبة لمشاكله الحيوية، والانتقال الى مرحلة جديدة من العمل، تهدف من ورائها إلى تغيير الواقع الخدمي نحو الأفضل في مجالات البنية التحتية كافة.واكدوا أن من أهم ما يواجه المدينة، هو اعتداء أصحاب البسطات على الأرصفة والشوارع العامة وتعطيل الحركة على المحال التجارية، وقد أصبحت هذه الظاهرة تشكل خطرا يهدد حركة السوق والمارة، لتغدو كما يقولون من المعضلات التي تواجه معظمهم، كونها تعد تعديا واضحا على القانون، وعلى حق المواطن في السير الآمن على الأرصفة، وحق اصحاب المحال بالعمل في مناخ سوي، يساعدهم على تغطية أكلاف محالهم وعمالهم.وأكد العبادي، أن البلدية لن تتوانى عن استغلال فرص استحداث مشاريع تنموية واستثمارية، والتعاون مع القطاعين العام والخاص لهذا الغرض، ما يصب برفد صندوق البلدية للارتقاء بمستوى الخدمات للمواطنين، مشيراً في هذا الصدد إلى تفاهم بلديتي طبقة فحل وشرحبيل بن حسنة، على ضرورة التعاون مع القطاع الخاص لاستثمار مباني مشروع سوق الخضراوات المركزي المشترك في وادي الريان، والذي ما يزال متعثرا منذ سنوات.يذكر ان مناطق لواء الغور الشمالي، من المناطق الاشدا فقرا، وتنتشر فيها البطالة والفقر، بخاصة بين صفوف الشباب، ويبلغ عدد قاطني بلدية معاذ بن جبل حوالي 60 ألفا، وهي اكبر بلديات اللواء.