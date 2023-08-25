هل تنجح "غرب إربد" بمضاعفة موازنتها لـ 8 ملايين دينار؟

احمد التميمي

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إربد - تتوجه بلدية غرب إربد إلى مضاعفة موازنتها العام المقبل، لتصبح 8 ملايين بدلا من 4 ملايين دينار العام الحالي 2023، معتمدة بذلك على ما قال رئيسها جمال البطاينة إنها "أمور متصلة بتوفير إيرادات إضافية عبر مشاريع تنموية وضبط النفقات وتحسين حجم التحصيلات".البطاينة وخلال مؤتمر صحفي عقده بدار البلدية، أكد أن مضاعفة الموازنة لا يأتي جزافا بل يرتكز إلى حقائق ومعطيات، ويهدف إلى تلبية الاحتياجات المتزايدة لخدمة أكثر من 125 نسمة يقطنون مناطق البلدية.ووفق البطاينة، يأتي عزم البلدية رفع موازنتها إلى هذه القيمة، بهدف تجويد الخدمات التي تقدمها في مختلف مناطقها واستجابة للدوائر والأقسام الجديدة المستحدثة، بالإضافة إلى التحوط المسبق للآثار المتوقعة لمشروع الصرف الصحي الذي بوشر بتنفيذه بعدد من مناطق البلدية غير المخدومة بشبكة الصرف الصحي.وكشف عن حاجة البلدية لمبلغ 12 مليون دينار، لإعادة تأهيل الشوارع نظرا للدمار الكبير الذي سيخلفه مشروع الصرف الصحي، ناهيك عن أن هناك شوارع بالأساس مهترئة ولم تشملها أي أعمال صيانة أو تعبيد منذ عشرات السنين.وتطرق البطاينة إلى النقلة النوعية التي تشهدها البلدية فيما يخص التزام الموظفين بالدوام، موضحا في هذا الخصوص أن نسبة دوام الموظفين كانت سابقا لا تتجاوز 25 %، وهناك عشرات الموظفين لم يدخلوا البلدية منذ 6 سنوات، قائلا "تم إدخال نظام البصمة المربوط بقسم الموارد البشرية، وأدى ذلك إلى التزام الموظفين بساعات الدوام الرسمي كاملة".ولفت البطاينة وفيما يتعلق بالمشاريع التي كانت تشكل عبئا على البلدية واصبحت مشاريع إنتاجية، إلى مشروع مصنع الحاويات والذي كان متوقفا لأكثر من 13 سنة، وكان يستهلك كلفة تزيد على 150 ألف دينار سنويا دون انتاج، وتم اعادة تشغيله وبدأ بإنتاج الحاويات وبيعها والاستفادة منها محليا.وأشار إلى أن الأرباح التي حققها المشروع خلال المرحلة الأولى من تشغيله زادت على 380 ألف دينار، بالإضافة إلى إنشاء مصنع الكندرين وتشغيله.وكشف البطاينة عن وجود جهات، رفض الإفصاح عنها، حاولت وفق قوله "إفشال" تجربة المصنع، بيد أن تعاون وزارة الإدارة المحلية ممثلة بوزيرها وأمينها العام حال دون ذلك، مؤكدا أن المصنع يعمل بشكل جيد وتمكن من إنتاج وبيع أكثر من 3 آلاف حاوية لحوالي 40 بلدية في المملكة، ناهيك عن تشغيله لحوالي 20 عاملا.ولفت البطاينة إلى أنه وفي موازاة ذلك فقد تم ضبط النفقات ببند المحروقات والطاقة بمعدل النصف مقابل زيادة إنتاجية الكوادر البشرية بعد اخضاعها لدورات متخصصة في معظم مجالات العمل البلدي، حيث تم ضبط نفقات مادة "الديزل" رغم إضافة 6 آليات جديدة وارتفاع أسعار المحروقات وزيادة ساعات العمل.وتم صيانة المباني القديمة بقيمة 70 ألف دينار، وتزويدها بأجهزة حاسوب جديدة لرفع الإنتاجية وتجويد الخدمة المقدمة للمواطنين.وأشار إلى أنه من ضمن خطة البلدية القادمة الوصول إلى معادلة صفرية بفاتورة الطاقة بالاعتماد على الطاقة المتجددة.وفي ذات البعد التنموي، كشف البطاينة عن توجه قريب لإنشاء مدينة حرفية صناعية مناسبة تعود بالدخل على صندوق البلدية من جهة، وتنظيم المحال الحرفية والصناعية المنتشرة بشكل عشوائي في الشوارع والأحياء في مناطق البلدية المختلفة من جهة أخرى، لافتا إلى أن البلدية بصدد التفاوض مع مالكي قطع أراض بمكان ملائم لشراء قطعة أرض مناسبة أو استئجارها لهذه الغاية.وقال البطاينة إن نجاح الخطة التنموية للبلدية يعتمد على توفير بيئة استثمارية جاذبة وهو ما تسعى إليه البلدية بكل الإمكانات والوسائل المتاحة، مشيراً إلى إمكانية إنشاء فرع إنتاجي لأحد مصانع الألبسة الكبرى في مدينة الحسن الصناعية في منطقة غرب إربد تماشيا مع انفتاح البلدية على الشراكة مع القطاع الخاص.كما كشف عن توجه لإنشاء مركز تدريب مهني متكامل في غرب إربد يخدم ألوية الوسطية والأغوار الشمالية والطيبة والكورة ومناطق غرب اربد، لافتا إلى أن المشروع يسير وفق ما هو مخطط له.ونوه البطاينة إلى أن محكمة بلدية غرب إربد التي ستباشر عملها في الثلث الأخير من العام الحالي بعد صدور نظام تشكيلها من مجلس الوزراء من المتوقع أن تدر دخلا على صندوق البلدية يصل إلى ربع مليون دينار سنويا.وأشار إلى تحسن كبير بدأ يظهر على أداء الموظفين والعاملين انعكس على سرعة وجودة الخدمات المقدمة لجموع المواطنين، بعد عملية ربط المناطق بالمركز وتشغيل نظام التتبع للموظفين والآليات.وأكد أن البلدية تمكنت من تجديد أسطول آلياتها، وتم شراء آليات جديدة بقيمة نصف مليون دينار.وقال البطاينة، إن البلدية أولت قضايا الصحة العامة والبيئة والتنظيم أهمية كبيرة باستحداث أقسام جديدة تعنى بالأسواق والبيئة والصحة والسلامة العامة إلى جانب استحداث وحدة للشباب والمرأة بهدف تمكين هاتين الفئتين ومد يد العون لها في تطوير إمكانياتها وإنتاجيتها.ولفت البطاينة إلى أنه تم استبدال أكثر من 9 آلاف وحدة إنارة في الشوارع بوحدات موفرة للطاقة من أصل 11 ألف وحدة تنتشر في شوارع المناطق التابعة للبلدية.وأشار البطاينة إلى أن البلدية وضعت خطة لتحسين الوضع المروري على المنطقة الممتدة من إشارة كفريوبا وحتى مثلث سوم- زحر بإنشاء جزيرة وسطية وإنشاء ميدان في المنطقة التي تشهد ازدحاما مروريا واضحا مع التشديد على إزالة التعديات من حرم الشارع، بالإضافة إلى إنشاء ميدان على مدخل منطقة بيت يافا الواقع على طريق الطيبة- الكورة نظراً لخطورة الوضع المروري في هذه المنطقة.وأكد البطاينة أن البلدية تعمل على استعادة أحواض تتبع إداريا لبلدية غرب إربد لكن عوائدها تذهب إلى بلدية إربد كحوض الزبل وفروخ وغيرها من أحواض منطقة ناطفة والتي من شأنها رفد موازنة البلدية بمبالغ مالية كبيرة.وقال البطاينة إن البلدية تمكنت من سداد معظم ديونها السابقة، لافتا إلى أن ديونها الحالية لا تتجاوز قيمتها 60 ألف دينار.وأشار إلى المعيقات التي تواجه البلدية والمتمثلة بالأنظمة والتشريعات والتعيينات والتي باتت بحاجة إلى تعديل، لافتا إلى أن مشكلة طرح العطاءات وتأخرها تعيق العديد المشاريع التنموية ومنها على سبيل المثال تأخر طرح عطاءات متعلقة بمصنع الحاويات والذي يحتاج إلى مواد لاستمرارية عمله.