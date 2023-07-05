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إربد
الأربعاء 05 تموز 2023
12:49 م
وفاة شخص إثر سقوطه داخل كسارة في إربد
إحدى سيارات الدفاع المدني - (أرشيفية)
تعاملت الفرق المتخصصة في مديرية دفاع مدني شرق إربد وشرطة إربد مع سقوط شخص في كسارة بمنطقة شطنا.
وعملت الفرق المتخصصة على تحرير الشخص من داخل الكسارة متوفيا وإخلائه إلى المستشفى، وتم فتح تحقيق لمعرفة سبب الحادث.
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