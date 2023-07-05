وفاة شخص إثر سقوطه داخل كسارة في إربد

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تعاملت الفرق المتخصصة في مديرية دفاع مدني شرق إربد وشرطة إربد مع سقوط شخص في كسارة بمنطقة شطنا.وعملت الفرق المتخصصة على تحرير الشخص من داخل الكسارة متوفيا وإخلائه إلى المستشفى، وتم فتح تحقيق لمعرفة سبب الحادث.