وفاة عشريني إثر حادث دهس في منطقة المشارع بالغور الشمالي

علا عبد اللطيف

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توفي شاب عشريني إثر حادث دهس في منطقة المشارع لواء الغور الشمالي وتم إسعاف الشاب إلى مستشفى أبو عبيدة في ذات اللواء، وباشرت الأجهزة الأمنية التحقيق في الحادثة.