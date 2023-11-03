الجمعة 03 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

وفاة عشريني إثر حادث دهس في منطقة المشارع بالغور الشمالي

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف
توفي شاب عشريني إثر حادث دهس في منطقة المشارع لواء الغور الشمالي وتم إسعاف الشاب إلى مستشفى أبو عبيدة في ذات اللواء، وباشرت الأجهزة الأمنية التحقيق في الحادثة.اضافة اعلان
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