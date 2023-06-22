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إربد
الخميس 22 حزيران 2023
8:54 ص
وفاة عشريني بتدهور مركبة في إربد
الدفاع المدني الاردني
قضى شاب عشريني، ليلة أمس، إثر تدهور مركبة كان يستقلها على طريق البترول غربي اربد.
وقال مصدر أمني، إن الشاب أسعف إلى المستشفى قبل أن يتم تحويل جثته إلى مركز الطب الشرعي لإقليم الشمال.-(بترا)
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