وقفات تضامنية مع الشعب الفلسطيني في إربد (صور)

أحمد التميمي

خرج الاف المواطنين في مسيرات انطلقت من مناطق مختلفة في إربد، نظمتها فاعليات حزبية وشعبية ونقابية وشبابية ونسائية للتنديد باستمرار العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة واستمرار الصمت العربي.

واستنكر المشاركون في المسيرات باستهداف المدنيين والقصف البربري المستمر على شعب غزة الأعزل.

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وحيّا المشاركون صمود غزة أمام هذا العدوان الغاشم ودعوا أحرار العالم إلى الوقوف بجانبها لوقف وردع غلو قوات الاحتلال المدعومة أميركيا

وطالب المشاركون المقاومة بمزيد من الرد على جرائم الاحتلال، مستنكرين في هتافاتهم الصمت الرسمي للأنظمة العربية، وعدم تقديم موقف جاد وحازم تجاه ما تتعرض له غزة من مجازر.

كما طالب المشاركون بإغلاق سفارة الاحتلال في عمّان والقواعد الأجنبية والغاء معاهدة السلام وطرد السفير الاسرائيلي من عمان وقطع العلاقات مع الاحتلال كاقل واجب يمكن تقديمه للاهل في فلسطين.