الجمعة 01 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

وقفات في إربد ومعان تتضامن مع غزة وتشيد بالجسر الجوي الأردني

وقفة إربد من المصدر
وقفة إربد من المصدر

خرجت فعاليات عدة بعد صلاة الجمعة في بعض محافظات المملكة للتضامن مع الأهالي في قطاع غزة والإشادة بالجسر الجوي للمساعدات والذي ينفذه الأردن.

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هذا ونظم المئات من المواطنين وقفة بالقرب من مجمع الأغوار الجديد في اربد نصرة لغزة ودعما للمقاومة.


وحمل المشاركون لافتات تندد بالدعم الأمريكي للعدوان الصهيوني، وترفض المشاركة العربية في الحصار عبر إغلاق معبر رفح، وبتزويد الكيان بالمواد الغذائية عبر جسر بري.



 

وطالب المشاركون بوقف تلك الشاحنات في ظل استمرار الإبادة الجماعية للاهل في غزة من خلال القصف والتجويع ومنع ادخال المساعدات الإنسانية .


واشاد المشاركون ما قامت به الجيش العربي بتوجيهات ملكية بكسر الحصار على غزة من خلال الإنزالات الجوية للمساعدات على قطاع غزة، مطالبين بتكثيف تلك الإنزالات في ظل ما يتعرض له الأهل من تجويع بسبب منع قوات الاحتلال من مرور المساعدات عبر معبر رفح.


وحيا المشاركون المقاومة صمودهم في وجه قوات الاحتلال بعد مضى ٤ شهور على العدوان وما حققوه من خسائر في قوات الاحتلال والياتهم.

 

وجنوبا في معان شارك أبناء المدينة، عقب صلاة الجمعة أمام مسجد معان الكبير بوقفة حاشدة، رفضا لمواصلة حرب الإبادة الجماعية على شعب أعزل في قطاع غزه من قبل عدو متغطرس ناتج عن فكر للعصابات الصهيونية التي احتلت فلسطين.


 

وأكد المشاركون، في الوقفة التي دعت إليها فاعليات شعبية وشبابية في المدينة ، أن الإداره الأمريكية لاتريد للعدوان الصهيوني النازي أن يتوقف وتعادي الحق الفلسطيني في اقامة دولته المستقله وعاصمتها القدس الشريف.  

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