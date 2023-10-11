الأربعاء 11 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

وقفة تضامنية في إربد مع الشعب الفلسطيني

بلدية إربد تنظم وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني
بلدية إربد تنظم وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني
نظمت بلدية إربد الكبرى، اليوم الأربعاء، وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني لما يتعرض له من عدوان همجي من قبل قوات الاحتلال.

ودعا المشاركون بالوقفة التي ضمّت مئات الموظفين، إلى ضرورة تدخل الدول العربية والإسلامية لإنهاء الوضع المأساوي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وضرورة الابتعاد عن عبارات الشجن والإدانة، وأن يكون هناك تحرك فعلي لوقف العدوان.اضافة اعلان

وحيا المشاركون أبطال المقاومة على ما فعلوه في معركة "الطوفان"، داعين إلى مواصلة الكفاح لحين تحرير فلسطين كاملة من الاحتلال.

وقال رئيس البلدية نبيل الكوفحي إن البلدية ستفتح باب التبرعات في محافظة إربد، سواء كانت نقدية أو عينية بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية لإرسالها إلى الشعب الفلسطيني لمواصلة نضاله ضد قوات الاحتلال.
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