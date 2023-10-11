وقفة تضامنية في إربد مع الشعب الفلسطيني

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نظمت بلدية إربد الكبرى، اليوم الأربعاء، وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني لما يتعرض له من عدوان همجي من قبل قوات الاحتلال.ودعا المشاركون بالوقفة التي ضمّت مئات الموظفين، إلى ضرورة تدخل الدول العربية والإسلامية لإنهاء الوضع المأساوي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وضرورة الابتعاد عن عبارات الشجن والإدانة، وأن يكون هناك تحرك فعلي لوقف العدوان.وحيا المشاركون أبطال المقاومة على ما فعلوه في معركة "الطوفان"، داعين إلى مواصلة الكفاح لحين تحرير فلسطين كاملة من الاحتلال.وقال رئيس البلدية نبيل الكوفحي إن البلدية ستفتح باب التبرعات في محافظة إربد، سواء كانت نقدية أو عينية بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية لإرسالها إلى الشعب الفلسطيني لمواصلة نضاله ضد قوات الاحتلال.