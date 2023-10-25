وقفة تضامنية من عشيرة التل دعماً للشعب الفلسطيني في إربد

احمد التميمي

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اربد - دعماً للشعب الفلسطيني، وتنديداً بمجازر الاحتلال الإسرائيلي بحق الأهالي في قطاع غزة المحاصر، نظمت عشيرة التل في ديوانها بإربد وقفة تضامنية ومهرجان خطابي تحدث فيها نواب ونقباء والذين أكدوا فيها وقوف الشعب الأردني إلى جانب القضية الفلسطينية ويقدم الدعم لها بجميع المجالات.وطالب المتحدثون في المهرجان والوقفة بمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على مجازره التي تطال شعبنا الفلسطيني، حيث أدانوا العدوان الغاشم والصمت الدولي، الذي يسمح بإزهاق مزيد من أرواح الأبرياء.واستنكروا العدوان الوحشي الذي يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة، مشيرين إلى دعم الشعب الأردني الثابت للقضية والشعب الفلسطينيين في وجه جرائم الاحتلال الوحشية، إيماناً بحتمية انتصار المقاومة وشرعية نضالها.وأكدوا تضامنهم مع الشعب الفلسطيني الذي يخوض معركة وجود ضد الاحتلال حتى استعادة حقوقه المشروعة في تأسيس دولته المستقلة.وقالوا أن الأردنيين بكافة أطيافهم يبعثون من خلال هذه الوقفات والمسيرات التضامنية رسائل للعالم بأسره بأن القضية الفلسطينية قضية العرب المركزية.وندد المشاركون في الوقفة التضامنية بجرائم الاحتلال في غزة والتدمير الممنهج واستهداف المدنيين، مؤكدين تضامنهم مع نضال أهلنا في غزة، وحقهم في العيش بسلام.