يوم وظيفي في إربد يوفر 800 فرصة عمل

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دعا رئيس غرفة صناعة إربد هاني أبو حسان الشباب والشابات في محافظة إربد إلى الاستفادة من اليوم الوظيفي الذي تنظمه الغرفة في 17 تموز المقبل بنادي ضباط الشمال.وقال أبو حسان لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن اليوم الوظيفي الذي يقام من خلال وحدة دعم التدريب والتشغيل في الغرفة يستهدف توفير 800 فرصة عمل مباشرة في 40 شركة صناعية مشاركة.وأوضح أبو حسان أن تعبئة الطلبات والمقابلات ستكون مباشره أثناء فعاليات اليوم الوظيفي الذي يستمر من 11 صباحا وحتى 3 عصرا، مشيرا إلى إنجاز التحضيرات اللازمة لليوم الوظيفي الثاني الذي تحرص على تنظيمه كل عام اتساقا مع الرؤية الملكية بتفعيل التشاركية بين القطاعين العام والخاص، لتوفير فرص عمل مستدامة.ولفت إلى أن إقامة هذا اليوم يأتي استكمالا لليوم الوظيفي الأول الذي أقامته الغرفة العام الماضي وحظي بمشاركة فاعلة من القطاع الصناعي وتمكن من تشغيل ما يزيد على 1000 شاب وشابة.وأعرب عن أمله أن يحظى اليوم الوظيفي المقبل بحضور رسمي بارز ينسجم مع دوره بما يحفز الغرفة والقطاع الخاص على المزيد من الجهود في هذا الاتجاه، لتوفير المزيد من فرص العمل.ودعا أبو حسان وسائل الإعلام للترويج والتسويق لبرامج الغرفة ونشاطاتها الهادفة لتعظيم الاستفادة من هذا اليوم الوظيفي وتمكين الشباب من التعرف على الفرص التي يوفرها في مجالات العمل اللوجستي والإداري وخطوط الإنتاج والمهن المساندة.