%100 ارتفاع عدد العمليات الجراحية بمستشفى اليرموك

أحمد التميمي

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إربد - ارتفع عدد العمليات الجراحية المختلفة التي يجريها مستشفى اليرموك الحكومي بلواء بني كنانة، من 600 عملية إلى 1200 عملية سنويا، رافقه زيادة بعدد الأسرة لتصل إلى 112 سريرا، وفق مديره الدكتور أحمد العكور، الذي أكد لـ"الغد"، أن المستشفى يشهد نقلة نوعية انعكست على مستوى رضى المرضى والمراجعين والعاملين فيه.وأوضح العكور أن عدد مراجعي العيادات الخارجية وقسم الإسعاف ارتفع من 200 ألف إلى 220 ألف مراجع ومراجعة، وزيادة نسب الإشغال من 45 % إلى 64 %، وتوسعة نطاق الخدمة ليشمل مناطق جديدة حول لواء بني كنانة تضم علعال وحكما وبيت راس ومناطق مجاورة لها.وأشار إلى أنه تم زيادة عدد مرضى غسيل الكلى في قسم الكلية الاصطناعية إلى 65 مريضا، والعمل جار لتوسعة القسم بإضافة أسرة لغاية 25 سريرا وزيادة عدد الأسرة في قسم العناية الحثيثة لتصبح 7 أسرة إضافة إلى زيادة عدد الأسرة بالمستشفى من 67 سريرا إلى 112 سريرا بشكل عام.ولفت إلى أن المستشفى حصل على الاعتمادية الصحية على مدار السنوات الماضية وتم تمديدها لثلاث سنوات بدلا من سنتين، وذلك لتمييز الأداء وتحقيق المعايير الأساسية والجوهرية بنسبة %100، وبنسبة 92 % في المعايير المتقدمة.ولفت إلى أنه تم تفعيل دور وحدة تنمية القوى البشرية من خلال عقد المحاضرات التعريفية والتوعوية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي الرسمي منها والأهلي، مبينا أنه تم التقليل من عدد التحويلات للمستشفيات الأخرى بنسب كبيرة واستحداث غرف عمليات جديدة وغرفة خاصة بالطوارئ ورفدها بحاجتها من الأجهزة الطبية الحديثة من خلال المستودعات الطبية والهبات.وقال إنه تم نقل قسم الخداج من الطابق الثاني إلى الأول ليكون قريبا من قسم التوليد واستحداث كراج للموظفين واستحداث عيادتي أسنان وعيادات فرعية في تخصصات الغدد الصماء والنفسية وباطني أعصاب وجهاز هضمي أطفال واستحداث مكتب للسجل الطبي والمحاسبة للعيادات الخارجية.وأشار العكور بأنه تم تجديد ترخيص حضانة الأطفال خدمة لأبناء العاملين والعاملات فيه وتفعيل عمل لجان المستشفى الداخلية، وتفعيل غرف العمليات وتحديث الأجهزة في عيادة العيون واستحداث سكن خاص بطبيبات المستشفى، وزيادة واردات التأمين الصحي والعمل على إنشاء برامج تعليمية تدريبية بهدف تعزيز قدرات العاملين بها والعاملات.وأضاف العكور أنه تم تفعيل قسم بنك الدم من خلال توسعته وجعل دوامه على مدار الساعة، وصيانة قسم التعقيم والعمل جار على استحداث أقسام وتحصيل أجهزة طبية حديثة للمستشفى للارتقاء بواقع الخدمات المقدمة لمواطني اللواء والتجمعات السكانية المحيطة، إضافة إلى استحداث مكتب للسجل الطبي والمحاسبة للعيادات الخارجية في مبنى B في المستشفى للتخفيف من عبء التنقل على المراجعين من مبنى لآخر.وقال إن العمل على صيانة قسم الأشعة بالتعاون مع الجهات المعنية حيث تم ترصيص القسم بكلفة مالية بلغت نحو 30 ألف دينار، والعمل جار على تركيب جهاز CR-Xray جديد بعد إزالة القديم غير الصالح للخدمة.وأكد أنه تم زيادة نسبة رضى مرضى الإسعاف والطوارئ، ومرضى العيادات والمرضى المنومين في الأقسام، وحسب مؤشرات القياس وصلت عام 2023 إلى 96.1 %.وقال إنه تم تفعيل غرفة عمليات في قسم العمليات واستحداث غرفة عمليات أخرى في قسم التوليد ليصبح عدد غرف العمليات 4 غرف بدلا من غرفتين، وتم استحداث غرفة طوارئ خاصة بقسم التوليد لاستقبال حالات طوارئ التوليد.وعن مطالبات المواطنين بضرورة توفير جهاز رنين مغناطيسي وجهاز فحص كثافة العظام في المستشفى، أكد العكور أن تكلفة الجهاز تبلغ حوالي مليون ونصف المليون، وتم مخاطبة الجهات المعنية من أجل تأمين الجهاز بانتظار تأمينه بأسرع وقت ممكن.وردا على سؤال حول تعطل جهاز إنذار الحرائق في المستشفى، أوضح العكور أنه تم مخاطبة الجهات المعنية ومنها مجلس المحافظة لتخصيص المبالغ المطلوبة، إلا أنه ولغاية الآن لم يتم تخصيص أي مبلغ مالي.وفي رده حول عدم توفر عيادات تخصصات طبية فرعية مثل اختصاص القلب واختصاص الجهاز الهضمي، أشار العكور أن هذه الاختصاصات نادرة، وأنه يتم تحويل المرضى إلى مستشفى الأميرة بسمة كونه يتوفر فيه هذه الاختصاصات.وردا على نقص الأطباء، أشار العكور أنه تم زيادة عدد أطباء الاختصاص في مختلف التخصصات، بالإضافة إلى زيادة عدد الاطباء العاملين في قسم الإسعاف وزيادة عدد الكوادر التمريضية، إضافة إلى أن العمل جار على استحداث قسم للأمراض النفسية بسعة 10 أسرة.جدير بالذكر، أن المستشفى تم افتتاحه من قبل جلالة الملكة رانيا العبد الله في عام 2003 بسعة 67 سريرا، وأصبح حاليا يضم 112 سريرا، ومساحة البناء 15 ألف متر مربع ويخدم 400 ألف نسمة.