 
الثلاثاء 02 تموز 2024
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108 ملايين دولار قيمة شهادات منشأ صناعة إربد الشهر الماضي

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غرفة صناعة إربد

بلغت القيمة الكلية لشهادات المنشأ الصادرة عن غرفة صناعة إربد خلال حزيران الماضي 108.3 ملايين دولار، مقارنة بشهادات المنشأ الصادرة للشهر ذاته من العام الماضي، والتي بلغت حوالي 112.6 مليون دولار، بنسبة انخفاض 3.6 بالمئة.

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وبحسب تقرير صادر عن الغرفة، بلغ عدد شهادات المنشأ الصادرة من غرفة صناعة إربد لشهر حزيران الماضي 1330 شهادة، مقارنة بـ1201 شهادة للفترة نفسها من العام الماضي.


وذكر التقرير أن قطاع المحيكات والجلديات حافظ على مركز الريادة في القطاعات التصديرية بما قيمته 100.420 مليون دولار بنسبة انخفاض بلغت 4.7 بالمئة، تلاه قطاع المواد التموينية بقيمة 2.629 مليون دولار، ثم قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية بقيمة 1.955 مليون دولار وبنسبة نمو 7.60 بالمئة، في حين توزعت باقي الصادرات على قطاعات الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل والهندسية والكهربائية والتعدينية والإنشائية والتغليف والورق والكرتون والبلاستيكية.


وتستحوذ مدينة الحسن الصناعية على غالبية المنشآت المصدرة، إذ تتجاوز نسبة صادرات مدينة الحسن الصناعية أكثر من 90 بالمئة من إجمالي الصادرات وفق شهادات المنشأ الصادرة عن الغرفة، يليها "سايبر ستي" وبنسبة لا تتجاوز 8 بالمئة من إجمالي الصادرات.


وقال رئيس الغرفة هاني أبو حسان، ان الانخفاض في حجم الصادرات في شهر حزيران 2024 جاء نتيجة تراجع قطاعات الجلدية والمحيكات والصناعات الغذائية والتي تعتبر أبرز قطاعين عاملين في المحافظة على الرغم من نمو قطاعات الصناعات الكيماوية والهندسية والبلاستيكية، إلا أن القطاعات التي تراجعت تشكل أكثر من 95 بالمئة من إجمالي قيم شهادات المنشأ الصادرة عن غرفة صناعة إربد.

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