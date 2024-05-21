 
الثلاثاء 21 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

190 طالبا وطالبة يترشحون لانتخابات اتحاد الطلبة في اليرموك

طلبة في جامعة اليرموك
طلبة في جامعة اليرموك
أكد عميد شؤون الطلبة في جامعة اليرموك، الناطق الإعلامي لانتخابات اتحاد الطلبة الدكتور معتصم شطناوي، أن عدد الطلبة المترشحين لانتخابات اتحاد الطلبة في دورتها الـ29، بلغ 190 طالبا من أصل 234 طالبا تقدموا بطلبات ترشح.اضافة اعلان

وأضاف شطناوي أن جامعة اليرموك، تواصل استعداداتها الفنية واللوجستية، لإجراء هذه الانتخابات يوم الثلاثاء المقبل، وفق الخطة التي جرى الإعداد لها ويجري العمل على تنفيذها.

وأشار إلى أن عدد الطالبات المترشحات في هذه الانتخابات بلغ 32 طالبة من مختلف كليات وأقسام الجامعة الأكاديمية، لافتا إلى وجود 125 طالبا مترشحا ضمن مسار الكليات، وهي تلك الكليات التي تضم ثلاثة أقسام أكاديمية وأكثر، وعلى النحو التالي:

-       كلية الآثار والأنثروبولوجيا: 7 مترشحين.

-       كلية الفنون الجميلة: 8 مترشحين.

-       كلية الآداب: 26 مترشحا.

-       كلية الإعلام: 11 مترشحا.

-       كلية الأعمال: 13 مترشحا.

-       كلية العلوم: 17 مترشحا.

-       كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب: 8 مترشحين.

-       كلية الشريعة والدراسات الإسلامية: 13 مترشحا.

-       كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية: 22 مترشحا.



وفي السياق ذاته، كشف شطناوي عن تسجيل 20 قائمة محلية، ضمت 40 طالبا مترشحا، ضمن مسار الكليات التي لا تشتمل على أقسام أكاديمية أو عدد أقسامها الأكاديمية أقل من ثلاثة، وجاءت على النحو التالي:

-       كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة: 10 مترشحين من خلال خمس قوائم محلية.

-       كلية السياحة والفنادق: طالبان في قائمة محلية واحدة.

-       كلية التمريض: 4 مترشحين من خلال قائمتين محليتين.

-       كلية الطب: 6 مترشحين من خلال ثلاث قوائم محلية.

-       كلية الصيدلة: 4 مترشحين من خلال قائمتين محليتين.

-       كلية العلوم التربوية: 4 مترشحين من خلال قائمتين محليتين.

-       كلية القانون: 10 مترشحين من خلال خمس قوائم محلية.

وبيّن شطناوي أن عدد قوائم الدائرة العامة على مستوى الجامعة ثلاث قوائم، وعدد المترشحين فيها 25 طالبا، لافتا إلى أن قائمتين من هذه القوائم الثلاث كل واحدة منهما تضم 8 طلبة مترشحين، فيما القائمة الثالثة والأخيرة تضم 9 طلبة مترشحين.

وأوضح أن هناك كليات وأقساما أكاديمية حُسمت نتائج انتخاباتها بالتزكية، وهي كلية السياحة والفنادق وقسم إدارة الأعمال في كلية الأعمال وقسم هندسة الإلكترونيات في كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية وقسم الاقتصاد والمصارف الإسلامية في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية وقسم الموسيقا وقسم الفنون التشكيلية في كلية الفنون الجميلة وقسم الآثار في كلية الآثار والأنثروبولوجيا، لافتا إلى أن هذه الكليات والأقسام ستشهد انتخابات على مستوى القوائم العامة للجامعة.
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