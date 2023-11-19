الأحد 19 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

200 شكوى تتعلق بالمنخفض الجوي في غرب إربد

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200 شكوى تتعلق بالمنخفض الجوي في غرب إربد
اربد-الغد- تعاملت بلدية غرب إربد منذُ الصباح الباكر مع عدد من الحالات الطارئة لتجمعات كبيرة من مياه الأمطار في بعض مناطقها قدرت بحوالي 200 حالة تم استقبالها من كافة المناطق التابعة لغرب إربد تزامنًا مع الظروف الجوية السائدة، وتنوعت الحالات من معالجة تجمعات المياه وتشكل البرك المائية في بعض الشوارع والأحياء، وإزالة الانهيارات الترابية والطينية عن بعض الشوارع الحيوية وفتح وصيانة العبارات، بالإضافة إلى حالات سحب وشفط للمياه من تساوي عدد من البيوت، وحالات هبوط جراء حفريات الصرف الصحي في منطقة زحر. اضافة اعلان
ودعت البلدية المواطنين إلى إزالة الألواح المتحركة عن أسطح المباني التي قد تتعرض للتطاير، وأخذ الحيطة والحذر بالابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، وعدم ربط مزاريب البيوت (السطح) على مناهل الصرف الصحي (المجاري) تجنباً لفيضانها في الطرق، وعدم إلقاء النفايات بشكل عشوائي لتسببها في إغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.
وأعلنت بلدية غرب إربد اليوم الأحد حالة الطوارىء القصوى في كافة مناطقها، واستدعت كافة لجان الطوارئ والتي سبق تشكيلها والمؤلفة من المختصين من كافة الوحدات والأقسام وسائقي الآليات، ووضع جميع الفرق والكوادر الفنية على أهبة الاستعداد للتعامل مع الظروف الجوية، وفتح غرف طوارئ تعمل على مدار الساعة وتواصل الليل بالنهار في كافة المناطق التابعة لها استعدادًا للتعامل مع الحالات الطارئة جراء المنخفض الجوي السائد خدمة لكافة المواطنين وللحفاظ على سلامة المواطنين وممتلكاتهم.
وأشار رئيس بلدية غرب إربد الشيخ جمال البطاينة الى ان البلدية عملت على توزيع الفرق والكوادر الفنية على كافة مناطق غرب إربد، للعمل ضمن غرفة الطوارئ الرئيسية، علاوة على غرف العمليات الفرعية في المناطق ،لافتا الى ان جميع الفرق جاهزة للتعامل مع اي اغلاقات في خطوط تصريف مياه الامطار باستخدام الآليات والمعدات اللازمة وتقديم المساعدة والعون لجميع المواطنين. 
ووجه البطاينة الفرق كإجراء احترازي ووقائي بمواصلة اعمالها في تنفيذ جولاتها الميدانية والتفقدية لشبكات تصريف مياه الامطار  للتأكد من جاهزيتها وفاعليتها خلال تساقط الامطار والثلوج المتوقعة، موجهاً إياهم  إلى ضرورة تحديث معلومات خطة الطوارئ في كافة المناطق مع وضع آلية للعمل والاحتياطات اللازمة بخصوص مواجهة فصل الشتاء وموافاته  بالتقارير أولاً في أول. 
ودعا البطاينة فرق الطوارئ للتعامل الفوري والمسؤول مع كافة الحالات التي تتطلب المساعدة، والتأكد من فاعلية الاجراءات المتخذة واستمرارية تفقد مجاري الأودية والسيول والعبّارات والطرق الرئيسية مبكراً وباستمرار، ومعالجة أي حوادث بشكل فوري، والتأكد من تقليم وتهذيب الأشجار المرتفعة المتشابكة مع خطوط الكهرباء، لمنع حالات انقطاع التيار الكهربائي، موجهاً إياهم إلى ضرورة التنسيق مع مركز دفاع مدني غرب إربد وشرطة غرب إربد  والاشغال العامة وشركة كهرباء محافظة اربد والتعاون التام مع تلك الجهات.
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