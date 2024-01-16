الثلاثاء 16 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

27 اصابة إثر حريق مكتب بمجمع تجاري في الرمثا

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27 اصابة إثر حريق مكتب بمجدمع تجاري الرمثا
أصيب 27 شخصا بالاختناق إثر استنشاقهم دخان ناجم عن حريق مكتب داخل مجمع تجاري في الرمثا، مساء الثلاثاء.

وأسعفت كوادر الدفاع المدني المصابين إلى المستشقى ووصفت حالتهم بـ"المتوسطة".اضافة اعلان

وأظهرت التحقيقات الأولية أن الحريق ناجم عن حربق مدفاة داخل المكتب.
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