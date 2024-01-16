الثلاثاء 16 كانون الثاني 2024
النسخة المطبوعة
Home
الغد الأردني
الرياضة
اقتصاد
حياتنا
محافظات
العرب والعالم
افكار و مواقف
وفيات
الأبراج
تعليم
الرئيسية
محافظات
إربد
الثلاثاء 16 كانون الثاني 2024
4:41 م
27 اصابة إثر حريق مكتب بمجمع تجاري في الرمثا
27 اصابة إثر حريق مكتب بمجدمع تجاري الرمثا
أحمد التميمي
أصيب 27 شخصا بالاختناق إثر استنشاقهم دخان ناجم عن حريق مكتب داخل مجمع تجاري في الرمثا، مساء الثلاثاء.
وأسعفت كوادر الدفاع المدني المصابين إلى المستشقى ووصفت حالتهم بـ"المتوسطة".
اضافة اعلان
وأظهرت التحقيقات الأولية أن الحريق ناجم عن حربق مدفاة داخل المكتب.
Copy
اقرأ أيضا
"اليرموك" تحقق المركز الثاني بجائزة البحث العلمي لطلبة الجامعات الأردنية
منذ2 ساعة
"حبكا إربد" بلا مدارس ثانوية.. و"قطع المسافات" متطلب لاستكمال التعليم
منذ22 ساعة
من بين أعلى الجامعات الأردنية.. "اليرموك" تُقر تعليمات جديدة لحوافر النشر العلمي
15 كانون الثاني 2024
"المزار الشمالي" الرابعة على مستوى البلديات بخفض عجز الموازنة
14 كانون الثاني 2024
"مثلث صمد" على طريق إربد عجلون.. نقطة عمياء تتكرر فيها الحوادث
13 كانون الثاني 2024
مسيرات تدين العدوان على غزة وتهتف لنصرة المقاومة
12 كانون الثاني 2024
آخر الأخبار
الاكثر مشاهدة
تمديد فترة التقدم للإستثمار بـ تلفريك عجلون
عجلون
|
منذ 27 دقيقة
منح دراسية مقدمة من الحكومة التركية (رابط)
أخبار محلية
|
منذ 52 دقيقة
القسام تستهدف آليات وتشتبك مع جنود وتعرض مسيّرة إسرائيلية استولت عليها
العرب والعالم
|
منذ 58 دقيقة
توصية للحكومة بإيجاد نوافذ لتمويل مستوردات أساسية بفوائد مخفضة
أخبار محلية
|
منذ1 ساعة
منح دراسية للأردنيين مقدمة من الباكستان (رابط)
أخبار محلية
|
منذ1 ساعة
القوات المسلحة ترسل 20 شاحنة مساعدات إغاثية إلى قطاع غزة
أخبار محلية
|
منذ1 ساعة
بالفيديو.. ظاهرة غريبة في البحر قد تنذر باقتراب وقوع زلزال مدمر
الغد الأردني
|
24 أيلول 2023
فتح باب التجنيد في الأمن العام (رابط)
الغد الأردني
|
19 حزيران 2023
5 زلازل تهز الكرة الأرضية خلال ساعات.. واحد منها في دولة عربية
العرب والعالم
|
18 أيلول 2023
متى تبدأ موجة الحر بالتراجع؟
الغد الأردني
|
12 آب 2023
مؤشرات أولية.. أمطار قد تتحول إلى عاصفة تؤثر على الأردن والمنطقة
الغد الأردني
|
23 أيلول 2023
الحكومة تقرر وضع سلم رواتب موحد وعادل لجميع الموظفين
الاقتصاد المحلي
|
25 أيلول 2023
افكار و مواقف
نجاة مؤقتة
ماهر أبو طير
|
اليوم
حرب واحدة في ساحات مختلفة
محمود الخطاطبة
|
اليوم
مجزرة غزة في الأمس تتكرر اليوم
حسني عايش
|
اليوم
فجوة بين التخطيط والتنفيذ
سلامة الدرعاوي
|
اليوم
الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية
معاذ وليد أبو دلو
|
اليوم
سكون داخلي غير مبرر
سميح المعايطة
|
اليوم
أميركا غارقة هنا
د.منذر الحوارات
|
اليوم
ترجمات
ما النصر في غزة؟
ترجمات
|
منذ21 ساعة
كان على "أوروبا الجديدة" توقع قدوم اليمين المتطرف
ترجمات
|
منذ21 ساعة
حديث إسرائيل عن توسيع الحرب إلى لبنان يثير قلق أميركا
ترجمات
|
14 كانون الثاني 2024
إيران تسرع مساعيها لصنع القنبلة النووية
ترجمات
|
14 كانون الثاني 2024
قضية جنوب أفريقيا ضد الإبادة الجماعية الإسرائيلية
ترجمات
|
13 كانون الثاني 2024
تداعيات الحرب في غزة على المشهد العالمي (2-1)
ترجمات
|
12 كانون الثاني 2024