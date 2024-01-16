27 اصابة إثر حريق مكتب بمجمع تجاري في الرمثا

أحمد التميمي

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أصيب 27 شخصا بالاختناق إثر استنشاقهم دخان ناجم عن حريق مكتب داخل مجمع تجاري في الرمثا، مساء الثلاثاء.وأسعفت كوادر الدفاع المدني المصابين إلى المستشقى ووصفت حالتهم بـ"المتوسطة".وأظهرت التحقيقات الأولية أن الحريق ناجم عن حربق مدفاة داخل المكتب.