الأربعاء 24 نيسان 2024
النسخة المطبوعة
Home
الغد الأردني
الرياضة
اقتصاد
حياتنا
محافظات
العرب والعالم
افكار و مواقف
وفيات
الأبراج
تعليم
الرئيسية
محافظات
إربد
الأربعاء 24 نيسان 2024
1:11 م
3 إصابات بسقوط سقف منزل في الغور الشمالي
منزل آيل للسقوط - (تعبيرية)
علا عبد اللطيف
أصيب 3 أشخاص بأعمار مختلفة بإصابات في أنحاء متفرقة من أجسادهم؛ جراء سقوط أجزاء من سقف منزل في منطقة المشارع بلواء الغور الشمالي.
اضافة اعلان
وبحسب مصدر أمني، باشرت الأجهزة المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحادثة والوقوف على أسبابها.
Copy
اقرأ أيضا
فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في دير علا
23 نيسان 2024
"السوق المركزي الجديد".. 78 % لـ"إربد الكبرى" والباقي لـ"بني عبيد"
22 نيسان 2024
بدعم من جمعيتهم.. مكفوفون يسطرون قصص نجاح بالأغوار الشمالية
22 نيسان 2024
11846 أسرة مستفيدة من برامج المعونات المالية الشهرية في اربد خلال 2023
21 نيسان 2024
بعد مرور 40 عاما على تعبيده.. طريق كفر كيفيا في إربد بحاجة لإعادة تأهيل
20 نيسان 2024
وفاة طفل غرقاً داخل مسبح في إربد
20 نيسان 2024
آخر الأخبار
الاكثر مشاهدة
هل يؤثر "نظام التعلم الإلكتروني" إيجابا بالمخرجات التعليمية؟
الغد الأردني
|
منذأقل من دقيقة
توقعات بتحسن حركة البواخر إلى العقبة
اقتصاد
|
منذأقل من دقيقة
التحديث.. طرح عطاء إنشاء منصة خاصة للتجارة الإلكترونية
اقتصاد
|
منذأقل من دقيقة
"إنجازات التحديث" يرصد مجموعة معيقات في ملف الاقتصاد الأخضر
تحليل إقتصادي
|
منذأقل من دقيقة
49 % نسبة الخدمات الحكومية المرقمنة
اقتصاد
|
منذأقل من دقيقة
الاستعداد للعملية في رفح
صحافة عبرية
|
منذأقل من دقيقة
بالفيديو.. ظاهرة غريبة في البحر قد تنذر باقتراب وقوع زلزال مدمر
الغد الأردني
|
24 أيلول 2023
مطالبات قضائية بإيقاف عرض بقية حلقات مسلسل نعمة الافوكاتو
فنون
|
21 آذار 2024
مؤشرات أولية.. أمطار قد تتحول إلى عاصفة تؤثر على الأردن والمنطقة
الغد الأردني
|
23 أيلول 2023
الحكومة تقرر وضع سلم رواتب موحد وعادل لجميع الموظفين
الاقتصاد المحلي
|
25 أيلول 2023
العالم الهولندي.. احذروا من زلزال بقوة 8 درجات خلال ساعات
العرب والعالم
|
23 أيلول 2023
الحكومة تحدد عطلة عيد الفطر
أخبار محلية
|
17 آذار 2024
افكار و مواقف
مستقبل علاقة الردع بين إسرائيل وإيران
د. محمد حسين المومني
|
اليوم
الأقصى ليس مجرد مبنى حجري
ماهر أبو طير
|
اليوم
قادم الأيام وجملة تساؤلات
د.خليف الخوالدة
|
اليوم
رسائل بالأسلحة وردود راشدة
د.منذر الحوارات
|
اليوم
الانتخابات البرلمانية.. هل نحن جاهزون؟
أحمد حمد الحسبان
|
اليوم
ترجمات
الفقاعة الضارة للسياسة الأميركية
ترجمات
|
منذأقل من دقيقة
صواريخ أبريل
ترجمات
|
منذأقل من دقيقة
جو بايدن: لحظة الحقيقة بشأن أوكرانيا وإسرائيل
ترجمات
|
منذ23 ساعة
نتنياهو يظن أنه يستطيع فعل ما يشاء - يجب وضع حد له
ترجمات
|
منذ23 ساعة
وحشية اللغة: الفساد الأخلاقي لوسائل الإعلام الأميركية
ترجمات
|
منذ23 ساعة
آخر أحداث الشرق الأوسط .. تحليل مقتضب
ترجمات
|
22 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
ضيوف الصيف
أطفال غزة
منذ24 ساعة
المشاة في الأردن
22 نيسان 2024
قطعة !
21 نيسان 2024
تلفزيون
20 نيسان 2024
سياحة وطفر
19 نيسان 2024