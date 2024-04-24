الأربعاء 24 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

3 إصابات بسقوط سقف منزل في الغور الشمالي

منزل آيل للسقوط - (تعبيرية)
منزل آيل للسقوط - (تعبيرية)
أصيب 3 أشخاص بأعمار مختلفة بإصابات في أنحاء متفرقة من أجسادهم؛ جراء سقوط أجزاء من سقف منزل في منطقة المشارع بلواء الغور الشمالي.
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وبحسب مصدر أمني، باشرت الأجهزة المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحادثة والوقوف على أسبابها.
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