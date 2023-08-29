الثلاثاء 29 آب 2023
النسخة المطبوعة

50 % نسبة الإنجاز بالمعرض الدائم للتنمية الريفية في إربد

50 % نسبة الإنجاز بالمعرض الدائم للتنمية الريفية في إربد
50 % نسبة الإنجاز بالمعرض الدائم للتنمية الريفية في إربد
تفقد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات خلال جولة في محافظة إربد اليوم، سير العمل والإنجاز في مشروع المعرض الدائم للتنمية الريفية في إربد والذي يأتي بالتعاون مع مؤسسة "إعمار إربد" وبلدية إربد الكبرى.اضافة اعلان

ووصلت نسبة الإنجاز في المشروع إلى 50% وبتكلفة 3 ملايين دينار تقريبا، حيث سيقدم نافذه تسويقية منظمة ودائمة للجمعيات والأسر المنتجة والمواسم الزراعية لمحافظات الشمال على مساحة 4 آلاف متر وتجهيزات وبنية تحتية مناسبة لتسويق المنتجات الزراعية وخلق فرص عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة.

والتقى الحنيفات خلال الجولة مزارعي الجوافة في منطقة سحم الكفارات في لواء بني كنانة بحضور النائب خالد أبو حسان، واستمع لمداخلات المزارعين واطلع على واقع القطاع من معوقات واحتياجات.

وأشار الوزير إلى تقييم احتياجات مزارعي الجوافة في لواء بني كنانة للعمل على تطوير سلسلة القيمة وعمليات ما بعد الحصاد؛ مثل التبريد؛ وذلك لزيادة القيمة المضافة وتحسين دخول مزارعي الجوافة من خلال مشروع النمط الزراعي/ سلسلة القيمة لتحالفات الزراعة النوعية المتخصصة وتعزيز إجراءات الاكتفاء الذاتي، لا سيما وأن منتج الجوافة يعتبر الأكثر جودة على مستوى المنطقة ومن الضروري الاهتمام بهذا المحصول.
1692970627220336300

هل تنجح "غرب إربد" بمضاعفة موازنتها لـ 8 ملايين دينار؟ 25 آب 2023

خنزير بري- (أرشيفية)

الخنازير البرية تتلف مجددا مزارع المناطق الزورية 25 آب 2023

imgid526254

إزالة شرفات قديمة آيلة للسقوط في إربد 25 آب 2023

تكريم 100 طالب في غرب اربد حصدوا معدلات مرتفعة في التوجيهي

تكريم 100 طالب في غرب اربد حصدوا معدلات مرتفعة في التوجيهي 25 آب 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
مراجعون في محكمة بلدية إربد-(الغد)

إربد: الاعتراض على مخالفات السير.. إجراءات معقدة تستنزف الوقت والجهد

منذ18 ساعة
WhatsApp Image 2023-08-27 at 2.37.48 PM

طلبة من اليرموك يطورون خرسانة ذاتية الإضاءة صديقة للبيئة وبتكلفة منخفضة

27 آب 2023
imgid526254

إزالة شرفات قديمة آيلة للسقوط في إربد

25 آب 2023
وفاة اربعينية بحادث سير بالكرك

وفاة شخص بمشاجرة مع أنسبائه في إربد

21 آب 2023
اقرأ أيضا
حادث سير

سباق سيارات في إربد ينتهي بكارثة.. 5 وفيات و4 إصابات

منذ8 ساعة
مراجعون في محكمة بلدية إربد-(الغد)

إربد: الاعتراض على مخالفات السير.. إجراءات معقدة تستنزف الوقت والجهد

منذ18 ساعة
WhatsApp Image 2023-08-27 at 2.37.48 PM

طلبة من اليرموك يطورون خرسانة ذاتية الإضاءة صديقة للبيئة وبتكلفة منخفضة

27 آب 2023
العمل الفندقي

لغياب التدريب.. طلبة "الفندقي" بالأغوار.. تلقين بلا تمكين

26 آب 2023
خيمة لبيع القرطاسية على جانب أحد الطرق بمدينة اربد-(الغد)

"خيام القرطاسية".. فرص موسمية وبديل غير مرخص للمكتبات بإربد

26 آب 2023
1d9c1f5c-فصل-الكهرباء-تعبيرية-780x470 (1)

فصل للتيار الكهربائي عن مناطق في إربد غدا

26 آب 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

حتى لا نتورط في التضليل

ماهر أبو طير |اليوم

تخفيض المقاعد الجامعية.. ضربة جديدة للتعليم

محمود الخطاطبة |اليوم

مشكلة الدوام في مدارس التعليم العام

حسني عايش |اليوم
سلامة الدرعاوي

ملتقى التحديث في البحر الميت

سلامة الدرعاوي |اليوم

الناتج المحلي الإجمالي: ضرورة الفهم لاتخاذ القرار

رعد التل |اليوم

قانون ريكو

معاذ وليد أبو دلو |اليوم
ترجمات
يفغيني بريغوجين، رئيس مجموعة "فاغنر"، لقطة من فيديو، حزيران (يونيو) 2023 – (المصدر)

حماقة بريغوجين

ترجمات | منذ18 ساعة
رسم تعبيري للفنان مايك ماكويد - (المصدر)

المهمة البغدادية: من كان وراء أكبر سرقة مصرفية في التاريخ؟ (2-2)

ترجمات |27 آب 2023
1692894349179857100

من المسؤول عن تعثر الهجوم الأوكراني المضاد؟

ترجمات |25 آب 2023
1692894801609865400

انقلاب النيجر يهدد إستراتيجية الولايات المتحدة بشأن مكافحة الإرهاب وروسيا

ترجمات |25 آب 2023
انفجار مرفأ بيروت، آب (أغسطس) 2000 - (المصدر)

المخاطر في مرافئ لبنان.. السفن غير المستوفية للمعايير

ترجمات |23 آب 2023
‏إسرائيليون يحتجون في تل أبيب على إجراءات الحكومة لإضعاف القضاء - (أرشيفية)

‏الوجه الحقيقي لحركة الاحتجاج الإسرائيلية‏

ترجمات |22 آب 2023
 