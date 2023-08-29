50 % نسبة الإنجاز بالمعرض الدائم للتنمية الريفية في إربد

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تفقد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات خلال جولة في محافظة إربد اليوم، سير العمل والإنجاز في مشروع المعرض الدائم للتنمية الريفية في إربد والذي يأتي بالتعاون مع مؤسسة "إعمار إربد" وبلدية إربد الكبرى.ووصلت نسبة الإنجاز في المشروع إلى 50% وبتكلفة 3 ملايين دينار تقريبا، حيث سيقدم نافذه تسويقية منظمة ودائمة للجمعيات والأسر المنتجة والمواسم الزراعية لمحافظات الشمال على مساحة 4 آلاف متر وتجهيزات وبنية تحتية مناسبة لتسويق المنتجات الزراعية وخلق فرص عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة.والتقى الحنيفات خلال الجولة مزارعي الجوافة في منطقة سحم الكفارات في لواء بني كنانة بحضور النائب خالد أبو حسان، واستمع لمداخلات المزارعين واطلع على واقع القطاع من معوقات واحتياجات.وأشار الوزير إلى تقييم احتياجات مزارعي الجوافة في لواء بني كنانة للعمل على تطوير سلسلة القيمة وعمليات ما بعد الحصاد؛ مثل التبريد؛ وذلك لزيادة القيمة المضافة وتحسين دخول مزارعي الجوافة من خلال مشروع النمط الزراعي/ سلسلة القيمة لتحالفات الزراعة النوعية المتخصصة وتعزيز إجراءات الاكتفاء الذاتي، لا سيما وأن منتج الجوافة يعتبر الأكثر جودة على مستوى المنطقة ومن الضروري الاهتمام بهذا المحصول.