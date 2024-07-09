 
الخميس 11 تموز 2024
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500 مليون دولار صادرات إربد الصناعية بالنصف الأول من العام

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500 مليون دولار صادرات اربد الصناعية بالنصف الأول من العام

بلغت القيمة الكلية لشهادات المنشأ الصادرة من غرفة صناعة اربد خلال النصف الأول من العام الحالي 2024 حوالي (486.4) مليون دولار، مقارنة بشهادات المنشأ الصادرة الربع الأول من العام الماضي 2023 التي بلغت (486.6) مليون دولار، بنسبة انخفاض لا تتجاوز (0.03%) عن نفس الفترة من العام الماضي.

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 وبلغ عدد شهادات المنشأ الصادرة من غرفة صناعة اربد خلال النصف الأول 2024 (6,839) شهادة مقارنة مع (5,746) شهادة لنفس الفترة من العام السابق 2023.

وعلى الصعيد القطاعي، يتبين أن الإستقرار النسبي في إجمالي الصادرات بين النصف الأول من العام الحالي 2024 والفترة ذاتها من العام السابق 2023 يعزى بشكل رئيس إلى موازنة بين تراجع في قطاعات ونمو في قطاعات أخرى، حيث شهد قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات تراجع بسيط وصل إلى ما نسبته 1.1% وقطاع الصناعات الكمياوية ومستحضرات التجميل بما نسبته 12.3% علماً بأن كلا القطاعين يشكلان ما يقارب 90% من شهادات المنشأ الصادرة عن غرفة صناعة إربد، فيما نمت قطاعات الصناعات الغذائية والتموينية والصناعات العلاجية واللوازم الطبية والصناعات الهندسية بنسب متفاوتة الأمر الذي أسهم بتخفيف حدة التراجع العام في الصادرات؛ والجدول التالي يبين قيم التصدير قطاعياً (بالمليون دولار ).


وتستحوذ دول الإتفاقيات على معظم الصادرات الصناعية، خصوصاً الولايات المتحدة الأمريكية التي تستحوذ على ما يقارب ثلثي صادرات محافظة إربد (مدينة الحسن الصناعية والسايبر ستي)، بالإضافة إلى الدول العربية والأوروبية (بالمليون دولار).


وتستحوذ مدينة الحسن الصناعية على غالبية المنشآت المصدرة، إذ تتجاوز نسبة صادرات مدينة الحسن الصناعية أكثر من 94% من إجمالي الصادرات وفق شهادات المنشأ الصادرة عن غرفة صناعة إربد، يليها السايبر ستي وبنسبة لا تتجاوز 5% من إجمالي الصادرات. 
 
وأشار رئيس غرفة صناعة اربد هاني ابو حسان إلى أن النمو في قطاعات الصناعات الغذائية والتموينية والصناعات العلاجية واللوازم الطبية والصناعات الهندسية بنسب متفاوتة أسهم بتخفيف حدة التراجع العام في الصادرات الناجم عن التراجع في قطاعات الصناعات الجلدية والمحيكات والصناعات الكمياوية ومستحضرات التجميل.


وقال إن صادرات غرفة صناعة اربد الى الولايات المتحدة الأمريكية شكلت ما نسبته (67%)، لافتا الى إن صادرات غرفة صناعة اربد وفقاً للإتفاقية العربية نمت بما يتجاوز 21% لتصل إلى ما يقارب 40.2 مليون دولار.وان صادرات غرفة صناعة إربد وفقاً للإتفاقيات التجارية بلغت 79.6% من إجمالي الصادرات.

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