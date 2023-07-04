الثلاثاء 04 تموز 2023
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6 سنوات سجن لسارق 37 رأس أغنام في الرمثا

سجن - (تعبيرية)
سجن - (تعبيرية)
قررت محكمة جنايات الرمثا، تغليظ عقوبة شخص اعتاد ارتكاب الجنايات ورفعتها من 3 سنوات لتصبح الأشغال المؤقتة لمدة 6 سنوات، حيث ثبت للمحكمة أنه من مكرري ارتكاب جرائم الجنايات بالمعنى القانوني.اضافة اعلان

وقام المدان بسرقة 37 رأسا من الأغنام والتي كانت موجودة في حظيرة بأحد منازل مدينة الرمثا شمال المملكة، وباعها لعدة أشخاص، وتم إلقاء القبض عليه من قبل الأجهزة الأمنية المختصة.

وقررت المحكمة وضع المدان بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات، لكنها استخدمت ظرف تشديد العقوبة المنصوص عليه في المادة 101/1 من قانون العقوبات ورفعت العقوبة إلى 6 سنوات كونه من أصحاب الأسبقيات الجرمية في ارتكاب جناية السرقة.

ورفضت المحكمة طلب شخص آخر أدين بجناية السرقة بدمج العقوبات الصادرة بحقه في قضايا سرقة ارتكبها وصدر بها حكم قضائي، وقررت بموجب المادة 72 من قانون العقوبات تنفيذ العقوبة الأشد بحقه وهي الوضع بالأشغال المؤقتة لمدة 6 سنوات.

وشددت المادة 101/1 من قانون العقوبات على الأخذ بالعقوبة الأشد بحق مكرري جرائم الجنايات، بهدف القضاء على الظواهر الجرمية وخفض نسبة العودة إلى الجريمة وحماية المجتمع منها. (بترا)
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