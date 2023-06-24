السبت 24 حزيران 2023
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650 مستفيدا من اليوم الطبي المجاني في كفريوبا

650 مستفيدا من اليوم الطبي المجاني في كفريوبا
650 مستفيدا من اليوم الطبي المجاني في كفريوبا
استفاد ما يقارب 650 شخصا من اليوم الطبي المجاني الذي نظمته جمعية الجود كفريوبا الخيرية غرب اربد، ورعاه مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات ومدير صحة محافظة اربد الدكتور شادي بني هاني.اضافة اعلان

وأقيم اليوم بالتعاون مع جامعة اليرموك كلية الطب ومستشفى معاذ بن جبل.
واشتمل اليوم على اختصاصات بجراحة الأورام وتجميل الثدي والباطني والجلدية وطب الأسر وطب الأطفال والانف والأذن والحنجرة والطب العام   
وبمشاركة مختبرات غرب اربد التخصصية.

وقال رئيس الجمعية روحي عواودة، إنه تمت معالجة المرضى والمراجعين وصرف الأدوية المجانية لهم، مشيراً إلى أن عدد المستفيدين من هذا اليوم الطبي بلغ 650 مراجعا.
ولفت إلى أن اليوم الطبي المجاني اشتمل على تقديم  التوعية الطبية، إضافة للفحوصات المخبرية للكشف عن السكري وفقر الدم.

وأكد العواودة أن هذا النشاط الطبي يأتي استكمالاً لخطة الجمعية بتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين غرب اربد من باب المسؤولية المجتمعية للجمعية تجاه المواطنين للتخفيف من معاناتهم في الحصول على الأدوية.
الدفاع المدني

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