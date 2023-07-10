ابو السمن يتفقد مشاريع في الزرقاء والمفرق

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تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان ووزير النقل المهندس ماهر أبو السمن ، اليوم الاثنين ، مشروع توسعة طريق مثلث النعيمة/بلعما/الزرقاء في محافظة الزرقاء ، ومشروع توسعة جسر الخالدية في محافظة المفرق.واطلع ابو السمن على سير العمل في مشروع توسعة جسر الخالدية / المفرق حيث بلغت نسبة الإنجاز فيه 70 بالمئة، مؤكدا ضرورة تنفيذ الاعمال في المشروع خلال المدد الزمنية المحددة ، مشدداً على تعزيز عناصر السلامة المرورية خلال فترة التنفيذ.واوضح ابو السمن ، أن طريق الخالدية يعتبر من الطرق المهمة و الاستثمارية التي تخدم العديد من المنشآت الحيوية ، وعدد كبير من المصانع ، فضلا عن دور الطريق في خدمة مخيمي الزعتري ومريجيب الفهود للاجئين السوريين، حيث هناك آلاف المركبات التي تسلك الطريق يوميا.حيث تشمل اعمال المشروع ، على تنفيذ جسر جديد مجاور للجسر القائم وربط الطريق بالاتجاهين بالإضافة الى أعمال تصريف مياه الأمطار وأعمال الانارة لهذا المقطع من الطريق.وفي سياق متصل تفقد ابو السمن مشروع توسعة طريق مثلث النعيمة/بلعما/الزرقاء ، حيث بلغت نسبة الإنجاز بالمرحلة الأولى 79% وفي الثانية 68%، فيما بلغت نسبة الإنجاز بالمرحلة الثالثة 77% ، بطول 5 كم تقريبا لكل مرحلة.حيث تشمل الاعمال في المشروع ، على إعادة انشاء الطريق بواقع أربعة مسارب مفصولة بجزيرة وسطية من تقاطع رحاب ولغاية تقاطع النعيمة ، وبـــطول اجمالــي ( 15 ) كم حيث تتضمن الاعمال تنفيذ الاعمال الترابية (القطع والردم) ، وتنفيذ طبقات الفرشيات واعمال الخلطات الاسفلتية (طبقة سطحية +رابطة) ،واعمال المنشآت المائية من عبارات (صندوقية وانبوبية) ، واعمال حماية المنحدرات وتنفيذ اعمال السلامة المرورية ، بالإضافة الى اعمال الانارة للطريق، واعمال التحويلات المرورية اللازم.وفي ختام الجولة التفقدية شدد ابو السمن ضرورة انجاز الأعمال وفق أعلى المعايير الهندسية المتبعة عالميا، واستكمال الأعمال خلال المدد الزمنية المحددة، وحل ومعالجة اي عائق يواجه سير الاعمال بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وبشكل فوري.