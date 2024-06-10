اجتماع لرؤساء قاعات التوجيهي لمنطقة البادية الشمالية الشرقية

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ترأست مديرة التربية والتعليم لمنطقة البادية الشمالية الشرقية الدكتورة فصل العيسى اجتماعا لرؤساء قاعات امتحان الثانوية العامة ومساعديهم/ للدورة الصيفية في قاعة الشهيد وصفي التل ، بحضور مدير الشؤون الشؤون الإدارية والمالية راكان الشرعة ، ومدير الشؤون التعليمية الدكتور عبدالكريم المساعيد ،و رئيس قسم الرقابة الداخلية بدر الفنيخ ، ورئيس قسم الامتحانات معاذ الحوت.في بداية الاجتماع، رحبت العيسى بالحضور، والاشادة بدورهم في إنجاح سير امتحانات الثانوية العامة، واستعرضت المهام والواجبات لرئيس القاعة ومساعده.وأكدت العيسى أن المديرية اتخذت كافة الإجراءات الرسمية للتنسيق مع الجهات الرسمية، مبيّنة ضرورة تضافر الجهود من الجميع لإنجاح هذا الامتحان.واضافت العيسى بأنه تم تجهيز جميع قاعات الثانوية العامة ، وتوفير جميع الاحتياجات الأساسية فيها .وفي نهاية الاجتماع ، أدى رؤساء القاعات والمساعدين المكلفين القَسَم القانوني أمام لجنة الامتحانات.