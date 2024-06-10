 
الإثنين 10 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

اجتماع لرؤساء قاعات التوجيهي لمنطقة البادية الشمالية الشرقية

8f74c870-85b6-4853-b764-d197023ce748
جانب من الاجتماع

ترأست مديرة التربية والتعليم لمنطقة البادية الشمالية الشرقية الدكتورة فصل العيسى اجتماعا لرؤساء قاعات امتحان الثانوية العامة ومساعديهم/ للدورة الصيفية في قاعة الشهيد وصفي التل ، بحضور مدير الشؤون الشؤون الإدارية والمالية راكان الشرعة ، ومدير الشؤون التعليمية الدكتور عبدالكريم المساعيد ،و رئيس قسم الرقابة الداخلية بدر الفنيخ ، ورئيس قسم الامتحانات معاذ الحوت.اضافة اعلان

في بداية الاجتماع، رحبت العيسى بالحضور، والاشادة بدورهم في إنجاح سير امتحانات الثانوية العامة، واستعرضت المهام والواجبات لرئيس القاعة ومساعده.

وأكدت العيسى أن المديرية اتخذت كافة الإجراءات الرسمية للتنسيق مع الجهات الرسمية، مبيّنة ضرورة تضافر الجهود من الجميع لإنجاح هذا الامتحان.

واضافت العيسى بأنه تم تجهيز جميع قاعات الثانوية العامة ، وتوفير جميع الاحتياجات الأساسية فيها .

وفي نهاية الاجتماع ، أدى رؤساء القاعات والمساعدين المكلفين القَسَم القانوني أمام لجنة الامتحانات.
share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1717611219072477500

المفرق.. انقطاع متكرر للمياه.. وشبكة مهترئة.. واعتداءات تبحث عن حل

05 حزيران 2024
محافظ المفرق خلال تفقده الخط داخل المحطة

بعد تعرضه للكسر.. إصلاح خط يزود مدينة المفرق بالمياه

01 حزيران 2024
مستشفى المفرق الحكومي

"الأولى في المحافظة".. استحداث وحدة لتخطيط الدماغ والأعصاب في مستشفى المفرق الحكومي

30 أيار 2024
عداد ماء قديم

مياه اليرموك بصدد استبدال 20 ألف عداد قديم وتنفيذ مشاريع جديدة في المفرق

28 أيار 2024
2649122e-15bc-4cfd-9de7-8561cf489286

كريشان من المفرق: الأردن حقق إنجازات عظيمة لا تعد ولا تحصى

27 أيار 2024
84d56e64-b323-46ac-891b-7bc0491c5f9d

60 % نسبة الإنجاز بمشروع مدرسة سما السرحان الأساسية المختلطة

22 أيار 2024
افكار و مواقف

اعتراف غربي متأخر بدولة فلسطين

خولة كامل الكردي |اليوم
ماهر أبو طير

من تسبب بهذه الحرب؟

ماهر أبو طير |اليوم

الأغنية في خدمة العدالة 

جهاد المنسي |اليوم

محطات في اليوبيل الفضي للملك

نضال منصور |اليوم

الاقتصاد الفلسطيني: تدمير شامل ومعاناة متفاقمة

أحمد عوض |اليوم

وقفة تأمل عميقة

يعقوب ناصر الدين |اليوم

العالم أمام مسؤولياته

سميح المعايطة |اليوم
ترجمات
إسرائيليون يعتصمون قرب مبنى الكنيست مطالبين بحل الحكومة وعودة المحتجزين الإسرائيليين في غزة – (المصدر)

من تل أبيب إلى حيفا: "هل ترى أن هذه نهاية إسرائيل"؟ (1 - 2)‏‏‏

ترجمات | منذ17 ساعة
أعلام دول مجلس التعاون الخليجي - (أرشيفية)

النهج العربي للوساطة - إعادة تشكيل الدبلوماسية في عالم متعدد الأقطاب

ترجمات |08 حزيران 2024
عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي في إحدى المناطق بسورية-(أرشيفية)

‏الطريق إلى محور مقاومة من غير الدول‏

ترجمات |05 حزيران 2024
1717502019609647800

ثلاثة شرور‏

ترجمات |04 حزيران 2024
1717502019669648000

اقتصاديات الضفة سترسخ السلطة الفلسطينية أو تدفعها إلى الانهيار

ترجمات |04 حزيران 2024
اسرائيل وحماس

‏اليمين الإسرائيلي يريد كل الأرض الفلسطينية، وهو سبب إرهاب الدولة

ترجمات |04 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكاتير- حمزة حجاج- الراتب!!

الراتب!!

اليوبيل الفضي 08 حزيران 2024

حمزة حجاج- اليوبيل الفضي

الصيف 07 حزيران 2024

حمزة حجاج- الصيف

مجاعة الحرب في غزة 06 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- مجاعة الحرب في غزة

العيد 05 حزيران 2024

c161d219-b4b0-4248-97ab-280d9430bc39 copy

الغسلة الإخبارية 04 حزيران 2024

68130817-6f63-43b8-b9c6-7c2639fb38f6 copy
 