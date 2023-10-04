الأربعاء 04 تشرين الأول 2023
النسخة المطبوعة

افتتاح التوسعة الجديدة لمركز الخالدية الصحي الشامل في المفرق

WhatsApp Image 2023-10-04 at 12.16.01 PM
افتتاح التوسعة الجديدة لمركز الخالدية الصحي الشامل في المفرق
المفرق — افتتحت لجنة الإغاثة الدولية (IRC) في الأردن، اليوم الأربعاء، توسعة مركز الخالدية الصحي الشامل في المفرق (70 كم شمال شرق العاصمة عمان)، بحضور ممثلين عن مديرية الصحة العامة في وزارة الصحة. وتعد هذا التوسعة استمرارًا لدعم المنظمة لتعزيز قدرة القطاع الصحي العام في الأردن.اضافة اعلان
من جهتها قالت مديرة منظمة الإغاثة الدولية في الأردن، نيفيدتا مونجا " تلتزم لجنة الإنقاذ الدولية بدعم قطاع الصحة العامة في الأردن، حيث استفاد ما بقارب 120,000 شخص من خلال مشاريعنا الصحية منذ عام 2019. وبالشراكة مع وزارة الصحة وأصحاب المصلحة الآخرين، فإننا نعمل بلا كلل لمواصلة تعزيز الأنظمة الصحية الوطنية. نسعى جاهدين لدعم القطاع الصحي لتقديم خدمات صحية أفضل لكل من الأردنيين واللاجئين في المملكة."
يخدم مركز الخالدية الصحي الشامل منطقة يصل عدد سكانها الى نحو 60,000 شخص من اللاجئين الأردنيين والسوريين. ويقدم المركز العديد من الخدمات الصحية لحوالي 5500 مريض شهريًا.
هذا واشاد مدير مديرية الصحة العامة في المفرق الدكتور فيصل مكاحلة بالشراكة الممتدة مع المنظمة حيث قال: "إننا نشيد بالتعاون لجنة الإغاثة الدولية مع مديرية الصحة العامة في المفرق، حيث نعتبر أن شراكتنا مع المنظمة واحدة من أكثر الشراكات الممتدة وذات فعالية.
وأضاف المكاحلة "إن هذه التوسعة سترفع من سوية الخدمات المقدمة للمجتمع، وتخفيف العبء على الأقسام الأخرى في المركز، بالإضافة إلى المساهمة في زيادة الوعي الصحي والوقاية من الأمراض."
منذ عام 2019، استفاد ما يقرب من 120,000 مريض أردني ولاجئ من المشاريع الصحية التي تنفذها لجنة الإغاثة الدولية في المجتمعات المستضيفة ومخيمي الأزرق والزعتري للاجئين. كما قامت لجنة الإغاثة الدولية بتدريب ما يقرب من 300 من كوادر وزارة الصحة لدعم الخدمات الصحية في المملكة وتوفير الأثاث والمعدات لـ 22 مركزًا صحيًا عامًا في المفرق والرمثا.
هذا وصرح لؤي أبوسمور، منسق قطاع الصحة في منظمة الإغاثة الدولية قائلاً: "تظل لجنة الإغاثة الدولية ووزارة الصحة شريكين ثابتين. “الشراكة ما بين منظمة الإغاثة الدولية ووزارة الصحة هي شراكة طويلة الأمد. نحن منخرطون في العديد من الخطط الممتدة لسنوات لتعزيز الأنظمة الصحية في مرافق الصحة عامة وخصوصاً في المنطقة الشمالية من المملكة."
خلال العام المقبل، وبدعم من الجهات المانحة الرئيسية ووزارة الصحة، ستعمل لجنة الإغاثة الدولية على إيجاد وتنفيذ أساليب مبتكرة للشراكات لتعزيز القدرات ودعم النظم الصحية الوطنية لتسهيل وتحسين الخدمات الصحية المقدمة.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
فصل الكهرباء - (تعبيرية)

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق بالمفرق غداً

03 تشرين الأول 2023
شاب يرعى أغنامه - (أرشيفية)

المفرق تصدر 500 ألف رأس من الأغنام للسوق السعودية

02 تشرين الأول 2023
المياه ضبط اعتداءات على خط ناقل في المفرق لتزويد مزارع

المياه ضبط اعتداءات على خط ناقل في المفرق لتزويد مزارع

02 تشرين الأول 2023
c004ee01-fd49-465e-b0ff-6803fd79aefb

المفرق: دار المحافظة تقيم ورشة عمل حول قانون الانتخاب وقانون الأحزاب

25 أيلول 2023
التربية تتسلم في مدرسة الحميدية الأساسية المختلطة في المفرق

التربية تتسلم مدرسة الحميدية الأساسية المختلطة في المفرق

05 أيلول 2023
a17f99a9-d33f-4e5d-bdce-613209c74e72

انتهاء أعمال إعادة تأهيل وتوسعة جسر الخالدية المفرق

03 أيلول 2023
افكار و مواقف

القدح في برنامج المطاعيم الوطني

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

هل يبتز الأردن العرب بالملف السوري؟

ماهر أبو طير |اليوم

حصبتنا هيبتنا

سائد كراجة |اليوم

بريكس إلى بريكس بلس

معاذ وليد أبو دلو |اليوم
ترجمات
حافظ سعيد، مسؤول فرع ولاية خراسان في تنظيم "داعش" - (أرشيفية)

"داعش - ولاية خراسان" يصبح عالميا: العمليات الخارجية انطلاقا من أفغانستان

ترجمات | منذ22 ساعة
منظف نوافذ خارج مبنى الأمانة العامة للأمم المتحدة، وفي الخلفية قاعة الجمعية العامة قيد الإنشاء، 1951 – (المصدر)

إصلاح الأمم المتحدة! فكر في "أليس في بلاد العجائب"‏

ترجمات | منذ22 ساعة
تشكل الأراضي في البنجاب منحدراً طبيعياً من الشمال إلى الجنوب -(المصدر)

كيف أنشأ الإنجليز نظام الري في البنجاب وماذا كانت أهدافهم؟

ترجمات |02 تشرين الأول 2023
فني في موقع إنشاء مشروع صيني - (أرشيفية)

أسطورة الإمبريالية الصينية‏: لا شيء شائن في مبادرة "الحزام والطريق"‏

ترجمات |02 تشرين الأول 2023
1696151986573214600

الصهيوني الحريدي الذي دعا إلى الانفتاح الجذري

ترجمات |01 تشرين الأول 2023
Untitled-1

ليبيا: بعد الدمار الذي جلبه "الناتو" جاءت العاصفة دانيال

ترجمات |30 أيلول 2023
 