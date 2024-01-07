افتتاح سادس مقر لحزب "تقدُّم" في المفرق

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افتتح حزب تقدُّم مقره السادس على مستوى المحافظات في محافظة المفرق بحضور أمينه العام العين الدكتور خالد البكار ورئيس المجلس المركزي للحزب الدكتور فوزي الحموري ونائبه الثاني معتز جريسات والوزير السابق الدكتور ابراهيم سيف وعدد من أعضاء المكتب السياسي للحزب ومنهم رئيس لجنة فلسطين النيابية المهندس فراس السواعير، الدكتور مصطفى الخصاونة، محمد هديب، ورائد الخزاعلة، والنائب خالد أبو حسان وبحضور رئيس الفرع حمزة الخزاعلة وعدد من رؤساء مقرات الحزب في المحافظات وعدد من أعضاء الهيئة العامة.وبدأ الأمين العام للحزب الدكتور خالد البكار حديثه بالثناء والاعتزاز بصمود أهل غزة وانتصارهم في مواجهة عدوان الاحتلال الاسرائيلي الغاشم الغاصب وكسر شوكته أمام العالم، مثمنا جهود جلالة الملك عبدالله الثاني في وقف هذه الحرب على غزة.وثمن البكار جهود القوات المسلحة – الجيش العربي- والأجهزة الأمنية في حربهم على تهريب المخدرات وحفظ سياج الوطن من كل من تسول له نفسه النيل من أمن الأردن واستقراره، مشددا على ضرورة أن يكون الجميع عونا لجلالة الملك عبدالله الثاني وللقوات المسلحة والأجهزة الأمنية في الحفاظ على أمن واستقرار الأردن في ظل إقليم ملتهب ومضطرب.وقال البكار إن الأحزاب تنتظر الاستحقاق الدستوري القادم المتمثل بإجراء الانتخابات النيابية المقبلة والتي يسبقها انتخابات مجالس الطلبة في الجامعات، مشيرا إلى أن عدد النواب الحاليين المنتسبين للحزب بلغ 7 نواب والمكتب السياسي للحزب قرر الاستعداد للانتخابات النيابية القادمة وخلال الفترة المقبلة سيتم وضع المعايير والأسس لاختيارمرشحيه لخوض هذه الانتخابات.ولفت البكار إلى أن الأمانة العامة للحزب تعكف على الاستعداد لخوض انتخابات مجالس الطلبة في الجامعات، من خلال الاشتباك الايجابي في الجامعات لزيادة عدد منتسبيه من الطلبة الجامعيين.وأكد أن حزب تقدُّم سيواصل افتتاح مقرات جديدة له في باقي المحافظات، بالإضافة إلى افتتاح أول فرع له في المرحلة المقبلة في ألوية المحافظات وسيكون في لواء الرصيفة، مؤكدا أن الحزب من أكثر الأحزاب استقطابا فئتي الشباب والمرأة سعيا منه بهدف أن يصبح نصف أعضاء الهيئة العامة من هاتين الفئتين.وأضاف البكار أن الحزب يدرك تماما الظروف والتحديات الصعبة والمزاج الشعبي التي تزامنت مع انطلاق قطار الإصلاح الشامل بمساراته وروافعه السياسي والاقتصادي والاداري، مشيدا بجهود جميع أعضاء الحزب الذين بذلوا جهدا كبيرا للوصول هذه المرحلة، خاصة في توافر دعم كبير من جلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمير الحسين بن عبدالله للانتقال إلى حياة حزبية بعيدا عما كانت عنه في سنوات ماضية.واكد أن حزب تقدُّم لديه برنامج عمل شامل سياسي واقتصادي ولديه رؤية متكاملة لشكل الحكومة في المستقبل.من جانبه قدم رئيس فرع دائرة المفرق حمزة الخزاعلة تحية إجلال وتقدير لصمود غزة وأهلها في التصدي لقوات الاحتلال الغاشم، مثمنا جهود جلالة الملك عبدالله الثاني في وقف حرب العدوان الغاصب على غزة.وقال الخزاعلة انطلاقا من رؤية حزب تقدُّم المستمدة من الرؤية الملكية في التحديث والتطوير السياسي حرص الحزب في محافظة المفرق على إشراك و إدماج الشباب والمرأة في البرامج السياسية والثقافية والاجتماعية بهدف تمكينهم من الوصول إلى مواقع صنع القرار، مؤكدا أن للمرأة دور فاعل في كافة مناحي الحياة والإصلاح السياسي الشامل.وأكد أن الحزب يسعى إلى أن يكون له دور فاعل في تقدم الأردن وتطوره في مئويته الثانية وصولا إلى الأردن الحديث في ظل القيادة الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني يعضده ولي عهد الأمين الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.وأشار الخزاعلة إلى أن النسيج الاجتماعي والثقافي والحضاري المتنوع في محافظة المفرق الجامعة من كافة الأصول والمنابت شكل لوحة فسيفسائية مفعمة بالمحبة والألفة ومنفتحة على كافة التيارات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والحزبية، مؤكدا أن مقر الحزب في محافظة المفرق سيحرص بمساهمته في التوسع بالاستقطاب وسيكون دائماً مكاناً للتواصل مع أبناء المجتمع وجميع القواعد الشعبية بمختلف أطيافها.