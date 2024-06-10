 
الإثنين 10 حزيران 2024
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افتتاح مشروع الزراعة المائية في بلدية الزعتري

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افتتاح مشروع الزراعة المائية في بلدية الزعتري

وضعت بلدية الزعتري والمنشية اليوم الاثنين، وبالتشارك مع "دار أبو عبدالله"، حجر الأساس لمشروع الزراعة المائية وبمنحة مالية من البنك الدولي.

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ويأتي هذا المشروع انسجاما مع الرؤى الملكية للتشاركية بين القطاع العام والخاص بما يتعلق بالتنمية المحلية واستحداث فرص العمل.


وقال رئيس بلدية الزعتري والمنشية على هامش فعالية وضع حجر الأساس، إن هذا المشروع المختص بالزراعة المائية، يأتي ضمن مشروع الخدمات البلديةوالتكيف الاجتماعي، الذي تنتهجه البلدية وذلك بتحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنمية المناطق النائية واستحداث فرص عمل لأبناءها، مشيرا إلى أن المشروع ممّول من البنك الدولي بقيمة 160 ألف دينار، 70 ألف دينار من دار أبو عبدالله، على أن تتولى إدارة المشروع، فيما ستقدّم البلدية الخدمات اللازمة للمشروع وتحصيل عوائد متوقعة بنسبة 30% من عوائد المشروع، كما سيوّفر المشروع حوالي 15-25 فرصة عمل للأردنيين والسّوريين من أبناء المنطقة.


وأكّد مدير جمعية دار أبو عبدالله السيد سامر بلقر، أن هذه المشاريع إيمانا منّا بدور البلديات والشراكة معها في التنمية المحلية، والمشروع هو أنموذج لدار أبو عبدالله في دعم المواطن الأردني وتمكينه اقتصاديا.

 

وأضاف أن ما يميز المشروع أن منتجاته ستذهب للسوق المحلي، وهي منتجات عالية الجودة، وستقوم الجمعية بإدارة المشروع وتسويق منتجاته سواء للسوق المحلي أو التصدير، وهذا ما يعزّز استدامة المشروع الذي سيتم انطلاقه في الفترة القريبة لأنه في مراحله النهائية 


والجدير بالذكر أن جمعية دار أبو عبدالله هي مؤسسة غير حكومية وغير ربحية تسعى إلى تمكين الأفراد وتعزيز قدراتهم واستدامة سُبُل عيشهم من خلال مشاريع تعالج الأسباب الكامنة وراء الفقر الغذائي في الأردن.


وبالنيابة عن البنك الدولي، الممّول الرئيسي للمشروع قالت المختصة في التنمية الحضرية من البنك الدولي، دانه مبيضين، أن المشروع هو أحد المشاريع الابتكارية الذي يموّله البنك الدولي من خلال مشروع الخدمات البلدية والتكيف الاجتماعي، ويهدف المشروع إلى تحقيق الزراعة المائية المستدامة من خلال زيادة الانتاج الزراعي وتوفير فرص عمل للأردنيين والسوريين داخل المحافظة.

 

كما ويهدف للتقليل من استخدام المياه في الزراعة والاستخدام الأمثل للأراضي الزراعي.




 

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