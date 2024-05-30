"الأولى في المحافظة".. استحداث وحدة لتخطيط الدماغ والأعصاب في مستشفى المفرق الحكومي

دعاء الزيود

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وتعتبر هذه الوحدة أحد أهم الإنجازات التي حققها مستشفى المفرق الحكومي والتي تهدف إلى رفع مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين في المحافظة خلال مده زمنية قصيرة وتطوير كادر المستشفى باستخدام الآليات والإجراءات الطبية في جميع الاقسام.من جهته، قال مدير مستشفى المفرق الحكومي، الدكتور عوض الخزاعلة، إنّ العيادة سيتم افتتاحها لمرضى العظام وذلك بعد مطالبات المراجعين المتكررة باستحداث هذه العيادة، لافتا إلى أن هذه العيادة لم تتوفر في المحافظة سابقاً.وأضاف أنها عيادة متكاملة ستساهم في توفير الجهد والوقت على المرضى والمراجعين وستخفف عليهم عناء الذهاب إلى العاصمة والمحافظات المجاورة.موضحاً أنّ ما يقارب 20 إلى 25 مريضاَ أسبوعياً يتم تحويلهم خارج المحافظة لإجراء هذا الفحص.