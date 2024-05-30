 
الخميس 30 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"الأولى في المحافظة".. استحداث وحدة لتخطيط الدماغ والأعصاب في مستشفى المفرق الحكومي

مستشفى المفرق الحكومي
مستشفى المفرق الحكومي
مستشفى المفرق الحكومي يستحدث وحدة لتخطيط الدماغ والأعصاب لتصبح الأولى في محافظة المفرق إلى جانب وحدة العلاج الطبيعي.

وتعتبر هذه الوحدة أحد أهم الإنجازات التي حققها مستشفى المفرق الحكومي والتي تهدف إلى رفع مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين في المحافظة خلال مده زمنية قصيرة وتطوير كادر المستشفى باستخدام الآليات والإجراءات الطبية في جميع الاقسام.اضافة اعلان

من جهته، قال مدير مستشفى المفرق الحكومي، الدكتور عوض الخزاعلة، إنّ العيادة سيتم افتتاحها لمرضى العظام وذلك بعد مطالبات المراجعين المتكررة باستحداث هذه العيادة، لافتا إلى أن هذه العيادة لم تتوفر في المحافظة سابقاً.

وأضاف أنها عيادة متكاملة ستساهم في توفير الجهد والوقت على المرضى والمراجعين وستخفف عليهم عناء الذهاب إلى العاصمة والمحافظات المجاورة.

موضحاً أنّ ما يقارب 20 إلى 25 مريضاَ أسبوعياً يتم تحويلهم خارج المحافظة لإجراء هذا الفحص.
share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
عداد ماء قديم

مياه اليرموك بصدد استبدال 20 ألف عداد قديم وتنفيذ مشاريع جديدة في المفرق

28 أيار 2024
2649122e-15bc-4cfd-9de7-8561cf489286

كريشان من المفرق: الأردن حقق إنجازات عظيمة لا تعد ولا تحصى

27 أيار 2024
84d56e64-b323-46ac-891b-7bc0491c5f9d

60 % نسبة الإنجاز بمشروع مدرسة سما السرحان الأساسية المختلطة

22 أيار 2024
مخيم الزعتري للاجئين السوريين من الداخل - (الغد)

السوريون في "الزعتري".. 13 عاما من اللجوء والأوضاع تزداد قتامة (فيديو)

18 أيار 2024
توزيع 500 كرفان على اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري

توزيع 500 كرفان على اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري

15 أيار 2024
3768fb74-f117-45ea-a7f4-b6d7c6cc69ad

المفرق.. اجتماع موسع يناقش مطالبات أهالي منطقة الزعتري

14 أيار 2024
افكار و مواقف

أغصان الزيتون لا تنهي الاستعمارات الاستيطانية (2-1)

علاء الدين أبو زينة |اليوم

استثمار سعودي من نوع آخر!

محمود خطاطبة |اليوم

الجامعة أفضل من المجتمع

سائد كراجة |اليوم

"السمرا ".. نموذج للكفاءة في الطاقة

سلامة الدرعاوي |اليوم

لقاء الأمير.. مقابلة خاصة أم خطاب تكليف؟

نضال المجالي |اليوم

إيران.. حليف أم مشروع؟

سميح المعايطة |اليوم

تطوير القطاع العام أم تأزيمه

مالك العثامنة |اليوم

عجلون: جوهرة خضراء بانتظار تألقها

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

ماذا تعني مذكرات جرائم الحرب لنتنياهو وقادة حماس

ترجمات | منذ19 ساعة
1716925478290264600

إمبراطورية تخاف من طلابها‏

ترجمات | منذ19 ساعة
بريطانيا

ما قيمة مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل - وهل يمكن وقفها؟

ترجمات | منذ19 ساعة
بنيامين نتنياهو يعرض في الأمم المتحدة خريطة للشرق الأوسط من دون دولة فلسطينية - (أرشيفية)

لا "خطة لفلسطين" لأن إسرائيل لا تريد واحدة

ترجمات |28 أيار 2024
_

خيارات علي خامنئي في الانتخابات الرئاسية المقبلة

ترجمات |28 أيار 2024
خبر وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي على الصفحات الأولى - (أرشيفية)

تداعيات وفاة رئيسي على إيران والمنطقة‏

ترجمات |28 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

عريس

نتنياهو 28 أيار 2024

نتنياهو

غزة 27 أيار 2024

hajjaj copy

عطلة 26 أيار 2024

hajjaj

العطلة 25 أيار 2024

العطلة

حمزة حجاج- عيد الاستقلال 78 24 أيار 2024

حمزة حجاج- عيد الاستقلال 78
 