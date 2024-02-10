الحنيفات من المفرق: نسعى لإنشاء 3 مستشفيات بيطرية

رعى وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات بحضور وزير السياحة مكرم القيسي ومحافظ المفرق سلمان النجادا اليوم السبت الاحتفال يوم الشجرة في بلدية أم الجمال .



وأكد الحنيفات استمرار التوسع في الرقعة الخضراء في إطار التشاركية مع كافة الجهات وذلك ضمن احتفالات الأردن باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك سلطاته الدستورية ومسؤولية تطوير محاور التنمية للمحافظات والاطراف وتمكين الشباب والاسر المنتجة ومحور الحصاد المائي الذي عملت عليه الوزارة ضمن السلسة الشرقية من خلال إنشاء 115 حفيرة وسد ترابي والتي اثمرت عن توفير المياه للمواشي وتوسيع المراعي لتخفيف الكلف إضافة إلى وجود 5 الاف بئر جمع مياه في السلسة الغربية من الشمال الى الجنوب.

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ولفت إلى التطلع لاستحداث 10 الاف بئر تجميع مياة خلال اعوام تنفيذ الخطة بالإضافة إلى دراسة إنشاء سد في منطقة ام الجمال .



وبين الحنيفات ان مسار التحريج اليوم يحضع لخطة استدامة تشمل الاستغلال للمياة المعالجة وانشاء غابات صناعية على غرار غابات القطرانة والكورة وجرش في كافة محافظات المملكة بأستخدام تقنية الشرنقة الموفرة للمياة .



واكد أهمية ام الجمال كقضاء زراعي بامتياز من خلال الثروة الحيوانية والمزارع الريادية للخضار والفواكة مشيرا إلى توجه الوزارة إلى تعميم مسار الصناعات الغذائية ودعم انشاء مراكز التعبئة والتبريد والتدريج وخطوط إنتاج الفواكة المجففه لافتا إلى أن المفرق على موعد انطلاق عدد من المصانع ومركز التعبئة خلال منتصف ونهاية هذا العام .



واضاف الحنيفات أن مسؤولية الوزارة تتجه نحو تعزيز الإنجاز وتطوير كافة المسارات التي تدعم تطور القطاع الزراعي وتداخله مع القطاعات الأخرى وأثرها على المجتمع المحلي لاسيما قطاع الثروة الحيوانية من خلال إنشاء ثلاثة مستشفيات بيطرية والمضي في الترقيم الالكتروني الذي سيضمن تنظيم القطاع من خلال توجيه الدعم للمربي الحقيقي وتضييق حلقات العبث بهذا المسار الى جانب توجيه الخدمات البيطرة بشكل منظم وواضح الأمر الذي انعكس إيجابا على نهضة القطاع الذي اثمر اليوم عن اكتفاء ذاتي يصل إلى 61 بالمئة من الاستهلاك المحلي .



واكد وزير السياحة مكرم القيسي أن ملف مدينة أم الجمال الأثرية ملف مهم جدا فيما يتعلق بالإفراج ضمن قائمة التراث العالمي لافتا إلى أن مدينة أم الجمال الأثرية لها قيمة تاريخية واثرية ولها امتداد للحضارة النبطية القديمة وما أعقبها من حضارات وصولا إلى الحصار. الإسلامية التي عملت على زيادة الكنائس ما يعكس نموذجا للتسامح الحقيقي للحضارة العربية الإسلامية والعيش المشترك الذي يتميز به الاردن .



واضاف أن ملف ام الجمال سيتم بحثه للادراج من قبل لجنة التراث العالمي في شهر تموز القادم لافتا إلى أنه سيكون هناك مؤشر إيجابي في شهر آذار القادم على عملية الإدراج مشيرا إلى أن في حال نجح الإدراج سينعكس إيجابا على موقع مدينة أم الجمال الاثري .



وقال رئيس بلدية أم الجمال حسين الرحيبة إن الاحتفال باليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية أعطى طاقة للجميع للعمل والانجاز لافتا أن زيارة وزيري الزراعة والسياحة لبلدية ام الجمال لافتتاح حديقة السلام في البلدية والتي تشكل رسالة الاردن القائمة على المحبة والسلام.

ولفت إلى أن اليوم شهد الاحتفال باليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك سلطاته الدستورية وعيد الشجرة مشيرا إلى أن الوزيران أكدا أن دعم ترشيح موقع ام الجمال الاثري على قائمة التراث العالمي واجب وطني.



وأشار رئيس اتحاد المزارعين عودة السرور الى الجهود الكبيرة والمثمرة التي تعمل عليها وزارة الزراعة والتواصل الدائم مثنيا واعضاء مجلس محافظة المفرق على مسار التنفيذ لمشاريع الزراعة التي وصلت في المفرق الى 100%.