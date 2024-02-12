العجارمة يرعى الاحتفال المركزي لأندية المعلمين في المفرق

دعاء الزيود

رعى الأمين العام للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة احتفالا مركزيا في نادي معلمين المفرق الذي أقامته اندية المعلمين في المملكة اليوم الإثنين بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبد الله الثاني.

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وقال الأمين العام للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة "نجتمع اليوم في محافظة المفرق للاحتفال المهيب الذي اقامته اندية المعلمين على مستوى محافظات المملكة بمناسبة مهيبه وعزيزه على كل الاردنيين إلا وهي عيد ميلاد جلاله الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه "اليوبيل الفضي" لتسلم سلطاته الدستورية، لنستذكر في هذا اليوم الانجازات الكبيرة في قطاع التعليم ونحن بدانا قبل 100 عام في ثلاث مدارس والان اكثر من ٤ الآلف و٧٠ مدرسة نحن اليوم نتذكر اننا بدانا بجامعة واحده واليوم اكثر من 30 جامعة على مستوى المملكة بكل هذه الانجازات الكبيرة تسجل اليوم للقيادة الهاشمية متمثلة بجلاله الملك القيادة السياسية.



وأشاد العجارمة خلال حديثه بإنجازات الهاشميين الوفيرة عنها المكرمة الملكية لأبناء المعلمين الذي طورت من قطاع التعليم والتكنولوجيا بشكل كبير، مثمنا بذلك كيف استطاعت الوزارة الاستجابة للازمات والتحديات خاصة في ظل جائحة كورونا والذي جاءت من خلال تمكين المعلم في التدريب على التكنولوجيا الحديثة وإكسابه مهارات القرن الحادي والعشرين الذي لولاها لم تستطع الوزارة بتلك الجهود ان تقف صامده في مواجهة كل تلك التحديات.



وواصل أن الأسرة التربوية معتزة بهذه المناسبة السعيدة على قلوب الاردنيين فهي جسدت صور الإخلاص والصدق والوفاء. وفي نهاية حديثه ختم العجارمة فخره بأداء منتخبنا الوطني المشرف في نهاية كأس آسيا وأن يديم الافراح في ديار الهاشميين والاردنيين".



من جهته، قال مدير تربية قصبة المفرق ايوب المشاقبة إن الاستضافة اليوم من قبل نادي المعلمين في محافظة المفرق للاحتفال المركزي لأندية المعلمين على مستوى المملكة كان إحتفال بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ٦٢ لتسلم جلالته سلطاته الدستورية "اليوبيل الفضي".

ونقل المشاقبة نيابه عن انديه المعلمين لقصبة المفرق أسمى آيات التهنئة والتبريك لصاحب الجلالة في هذه المناسبة مثمن انجازات جلالته خاصة في قطاع التربية والتعليم متمثلة (بالتغذية المدرسية والتبرعات المدرسية و كسوة الشتاء ومكرمة ابناء المعلمين) وتابع المشاقبة أن كل الأندية اليوم تلتف حول القيادة الهاشمية لتسطر جهودهم أجمل معاني الفخر والعز والآباء في المفرق حيث جاءت هذه الاحتفالات في غمرة احتفالات المملكة في عيد ميلاد جلاله الملك وما هي إلا تطلع لرؤية معالي وزير التربية والتعليم وعطوفة الأمين العام للوزارة لترسخ الولاء والانتماء في محافظات المملكة كافة.



وفي نهاية الاحتفال الذي شمل عددا من الفقرات الفنية والفلكلورية والقصائد الشعرية وتكريم للأمين العام.