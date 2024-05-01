الأربعاء 01 أيار 2024
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خلال افتتاحه مبنى جديدا للأحوال المدنية في المفرق

الفراية: أغلقنا 3 مكاتب أحوال مدنية وسنغلق المزيد في المحافظات

وزير الداخلية مازن الفراية يفتتح مبنى الأحوال المدنية الجديد في المفرق
وزير الداخلية مازن الفراية يفتتح مبنى الأحوال المدنية الجديد في المفرق
افتتح وزير الداخلية مازن الفراية، اليوم الأربعاء، المبنى الجديد لدائرة الأحوال المدنية والجوازات في المفرق، والذي أنشئ لغايات تقديم الخدمة الفضلى للمواطنين، ويشكل جزءا من رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.اضافة اعلان

وأكد الفراية أهمية افتتاح المبنى، كونه يعد خطوة مهمة نحو تحقيق إرساء مداميك العمل على أرض الواقع لما من شأنه الارتقاء بمستوى العمل وتطويره، مثمناً جهود مجلس محافظة المفرق الذي كان من ضمن أولوياته وضع مكتب الأحوال المدنية كأولوية خلال هذا العام.

وذكر الوزير أنه خلال زيارته سابقا للمبنى القديم الذي كان يعاني من بنية تحتية متهالكة وضيق في المكان، ما بات يشكل عائقا للمراجعين داخل المبنى، إلا أن المبنى اليوم يليق بأبناء محافظة المفرق، حيث يقدم خدمات فضلى وممتازة، كما أن الحكومة مهتمة باحتياجات المواطنين بكافة المحافظات وتتلمس تلك الاحتياجات وتقدم خدماتها.

وأشار الفراية إلى أن المكان الذي لا حاجة له يتم إغلاقه مباشرة ونحن الآن بصدد إغلاق أعداد من مكاتب الأحوال المدنية في المحافظات، حيث تم إغلاق ثلاثة مكاتب في الأسبوع الماضي وسنقوم بإغلاق ثلاثة مكاتب هذا الأسبوع، بالإضافة إلى أن هناك مكاتب في طور الإغلاق وذلك يعود لعدم تقديمها الخدمة المطلوبة منها بالإضافة إلى أن عدد خدماتها المنجزة قليل بحيث أصبحت تخدم العاملين فيها فقط ولقربها من منازلهم، و"نطمح دائماً لأن تكون أولوية الحكومة نفس أولوية المواطن".

بدوره، أشار محافظ المفرق سلمان النجادا إلى أن افتتاح مبنى الأحوال المدنية لهذا اليوم يعتبر نقلة نوعية وحقيقية في الخدمات المقدمة للمواطنين وهو جاء بالتزامن مع احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك سلطاته الدستورية حفظه الله، فهذا المبنى إنجاز يدل على الشراكة التنموية القائمة ما بين مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي في محافظة المفرق.
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