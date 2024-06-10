الفريق الوزاري يعقد اجتماعه التاسع في البادية الشمالية

عقد فريق وزاري، برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، اليوم الاثنين، تاسع اجتماع للفريق الذي شكله رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، للوقوف على ما أنجز من مشاريع حكومية في المحافظات والبوادي خلال الـ25 عاما الماضية في إطار احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لجلوس جلالة الملك عبدالله الثاني على العرش.

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وأشار كريشان إلى فرحة الأردنيين الكبيرة أمس باحتفالات باليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، وأن خطاب جلالته بهذه المناسبة العزيزة على قلوب الجميع تحدث عن إنجازات الأردن الكبيرة التي تحققت خلال الفترة الماضية بحكمة القيادة وعزم الأردنيين.



وأكد في الاجتماع الذي خصص لإنجازات البادية الشمالية، اعتزاز الأردنيين بإنجازات الوطن خلال الـ25 عاما الماضية (اليوبيل الفضي) في جميع القطاعات، واستمرار مسيرة الإنجازات.



وأشار إلى الجهود الاستثنائية التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني في تطوير المملكة، رغم تحديات عديدة واجهتها المملكة خلال هذه السنوات، مؤكدا أن هذا اللقاء يأتي تنفيذا وتجسيدا لرؤية جلالة الملك بضرورة الالتقاء مع المواطنين والاستماع إلى احتياجاتهم على أرض الواقع .



بدوره، قال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، إن القطاع الزراعي لم يكن ليتطور لولا رعاية الدولة له، مؤكدا ضرورة أن يصل الدعم لمستحقيه من أصحاب الحيازات الحيوانية، والحاجة إلى تصفير الحيازات الوهمية ليصل الدعم إلى أصحاب الحيازات الحقيقية.



وقال إن الوزارة ستنفذ بعد عطلة عيد الأضحى المبارك، حملة ترقيم الإلكتروني لجميع المواشي في الأردن، لافتا إلى أن هناك تفكيرا لدعم مربي الإبل أسوة بغيرهم من أصحاب الحيازات الأخرى.



ودعا القطاع الزراعي الخاص إلى الاستفادة من حوافز أطلقتها وزارة الزراعة لا سيما في قطاع التصنيع الغذائي، مؤكدا أهمية تنفيذ السدود والحفائر لتخزين المياه، لافتا إلى تنفيذ 115 سدا ترابيا وحفيرة خلال العامين الماضيين، تضاف إلى 50 حفيرة نفذت هذا العام.



واستعرض الاجتماع الذي حضره أعضاء الفريق الوزاري، ومحافظ المفرق سلمان النجادا، ورئيس مجلس المحافظة خليل شديفات، ورؤساء البلديات في البادية الشمالية، وعدد من الأمناء العامين وأعضاء المجلس التنفيذي، الإنجازات التي حققتها البادية الشمالية خلال الـ 25عاما الماضية، واحتياجاتها الحالية والمستقبلية.