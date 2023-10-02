المفرق تصدر 500 ألف رأس من الأغنام للسوق السعودية

وقالت الخريشا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الاثنين إن الكوادر القائمة على عملية تصدير الأغنام البلدية للأسواق السعودية، تعمل على قدم وساق لإنجاز جميع معاملات التصدير بأسرع وقت ممكن، مشيرة إلى أنه تم تطبيق كافة الشروط التي تم الاتفاق عليها مع الجانب السعودي من حيث المطاعم الواجب إعطاؤها للأغنام المصدر وفترة الحجر البيطري في محجر صرة .
وأكدت أن استئناف تصدير الأغنام للأسواق السعودية منذ 15 حزيران الماضي، ساهم بشكل ملحوظ بتحسن واقع مربي الثروة الحيوانية، الأمر الذي سينعكس إيجابا على هذا القطاع الاقتصادي الحيوي.--(بترا)