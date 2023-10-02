المفرق تصدر 500 ألف رأس من الأغنام للسوق السعودية

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نجحت محافظة المفرق في تصدير 500 ألف رأس من الأغنام الى السوق السعودية بعد أن سمحت السعودية في 15حزيران الماضي باستيراد الأغنام من الأردن بحسب مديرة زراعة المفرق الدكتورة ابتهال الخريشا.وقالت الخريشا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الاثنين إن الكوادر القائمة على عملية تصدير الأغنام البلدية للأسواق السعودية، تعمل على قدم وساق لإنجاز جميع معاملات التصدير بأسرع وقت ممكن، مشيرة إلى أنه تم تطبيق كافة الشروط التي تم الاتفاق عليها مع الجانب السعودي من حيث المطاعم الواجب إعطاؤها للأغنام المصدر وفترة الحجر البيطري في محجر صرة .وأكدت أن استئناف تصدير الأغنام للأسواق السعودية منذ 15 حزيران الماضي، ساهم بشكل ملحوظ بتحسن واقع مربي الثروة الحيوانية، الأمر الذي سينعكس إيجابا على هذا القطاع الاقتصادي الحيوي.--(بترا)