المفرق: دار المحافظة تقيم ورشة عمل حول قانون الانتخاب وقانون الأحزاب

دعاء الزيود

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أقام محافظ المفرق سلمان النجادا في دار المحافظة أمس الأحد ورشة عمل حول منظومة التحديث السياسي وقانون الانتخاب والأحزاب بحضور مدير شرطة المفرق ومجموعة من الشباب والناشطين وممثلين عن مؤسسات مجتمع مدني وأحزاب وجامعة آل البيت.وأكد النجادا خلال الورشة أن على الشباب تحويل قضاياهم ومشكلاتهم وصعوباتهم الإقتصادية القاسية إلى فرص تمكين شبابي حقيقي، للمضي قدمًا بالمشاركة بوضع السياسات العامة لمجتمعاتهم. مشيرا إلى أن الشباب قدموا خلال الورشة تصورات لمخرجات اللجنة الملكية وأن هذه التصورات بدأت تطبق على أرض الواقع من خلال توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وذلك من خلال قانون الانتخاب والأحزاب الجديدين، بالإضافة إلى رغبة وحاجة الشباب اليوم إلى الحوار والاشتباك مع المسؤول وجها لوجه لترسيم خارطة الطريق لما بعد هذه المرحلة.من جهته قال مدير شرطة المفرق العقيد محمد الرواشدة أن وجود هذه النخبة الخيرة من ابناء المفرق اليوم هي لاعب رئيسي في المجتمع الأردني وبادرة خير في رفع أصواتهم عاليا ضد الظواهر السلبية التي من شأنها تلحق الضرر بالمجتمع بأكمله منوّها إلى ظاهرة إطلاق العيارات النارية ، وأكد الرواشدة أنهم سوف يضربوا بيدا من حديد للمحافظة على أمن واستقرار الوطن وابناؤه وان لا أحدا فوق سيادة القانون.فيما ابدى المشاركون في الورشة عن ارتياحهم لوجودهم جنبا إلى جنب المسؤولين لحوارهم ومناقشتها وسماع همومهم وذلك جاء خلال إطار زمني واضح ومؤشرات أداء لتوصيات اللجنة الملكية لضمان تنفيذ المخرجات وكيفية التعاطي الإيجابي معها، بالإضافة إلى استعراض المخرجات لقانوني الانتخاب والأحزاب والعوامل المؤثرة فيه بحسم الجدلية والتحديات المتعلقة فيه.عضو في حزب الميثاق الوطني الدكتور سيف اخوارشيدة قال في مداخلة له في الورشة أن منظومة التحديث السياسي جاءت بمثابة خارطة طريق ملكية لاحقاق تغيير سياسي جذري وشامل وهذا ما أكد عليه جلالة الملك بأن منظومة التحديث هي تطوير المنظومة السياسية، وصولاً للحياة البرلمانية والحزبية التي تناسب الأردنيين، ومسيرة الأردن الديمقراطية. مضيفا أن الهدف من عملية التطوير السياسي واضحة المعالم الآن، وصولاً إلى برلمان يضم أحزابا برامجية قوية.وفي نهاية الورشة وقع الحضور على وثيقة شرف "لا لاطلاق العيارات النارية" التي أقامتها وزارة الداخلية، وأكد الجميع التزامهم ببنود الوثيقة التي تهدف إلى محاربة ظاهرة إطلاق العيارات النارية ومقاطعة المناسبات والافراح التي يتخللها إطلاق عيارات نارية وعدم التوسط لمطلقيها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم.