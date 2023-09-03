انتهاء أعمال إعادة تأهيل وتوسعة جسر الخالدية المفرق

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أنهت وزارة الاشغال العامة والاسكان أعمال المشروع الخاص بإعادة تأهيل وتوسعة جسر الخالدية- المفرق، الذي يعتبر أحد الطرق الحيوية في محافظة المفرقوبخدم عددا من المنشآت الحيوية والمصانع، فضلا عن دور الطريق في خدمة مخيمي الزعتري ومريجيب الفهود للاجئين السوريين.وسيتم وبالتعاون مع مديرية الامن العام إعادة حركة السير إلى طبيعتها وفتح الطريق رسميا إعتبارا من ظهر يوم غدٍ الاثنين.وتضمنت أعمال المشروع اعمال انشاء جسر جديد مجاور للجسر القائم وتنفيذ اعمال ربط للطريق القائم بالاتجاهين بطول 800 متر من خلال إزالة طبقات الإسفلت القائمة، وتنفيذ طبقات الفرشيات، وأعمال الخلطات الإسفلتية الجديدة، بالإضافة إلى أعمال السلامة المرورية من دهانات وعاكسات أرضية ليصبح باربعة مسارب مفصول بجزيرة وسطية بالإضافة الى أعمال تصريف مياه الأمطار وأعمال الانارة لهذا المقطع من الطريق وفق أعلى المعايير الهندسية المتبعة عالمياً.هذا وقد وجه وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن رسالة شكر للقائمين الى المشروع لاستكمالهم الأعمال في المشروع وفق أفضل المواصفات والمعايير الفنية وضمن المدة الزمنية المحددة.