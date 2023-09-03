الإثنين 04 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

انتهاء أعمال إعادة تأهيل وتوسعة جسر الخالدية المفرق

a17f99a9-d33f-4e5d-bdce-613209c74e72
انتهاء أعمال إعادة تأهيل وتوسعة جسر الخالدية المفرق

أنهت وزارة الاشغال العامة والاسكان أعمال المشروع الخاص بإعادة تأهيل وتوسعة جسر الخالدية- المفرق، الذي يعتبر أحد الطرق الحيوية في محافظة المفرق  اضافة اعلان
 وبخدم عددا من المنشآت الحيوية والمصانع، فضلا عن دور الطريق في خدمة مخيمي الزعتري ومريجيب الفهود للاجئين السوريين.
وسيتم وبالتعاون مع مديرية الامن العام إعادة حركة السير إلى طبيعتها وفتح الطريق رسميا إعتبارا من ظهر يوم غدٍ الاثنين.
وتضمنت أعمال المشروع اعمال انشاء جسر جديد مجاور للجسر القائم وتنفيذ اعمال ربط للطريق القائم بالاتجاهين بطول 800 متر من خلال إزالة طبقات الإسفلت القائمة، وتنفيذ طبقات الفرشيات، وأعمال الخلطات الإسفلتية الجديدة، بالإضافة إلى أعمال السلامة المرورية من دهانات وعاكسات أرضية ليصبح باربعة مسارب مفصول بجزيرة وسطية  بالإضافة الى أعمال تصريف مياه الأمطار وأعمال الانارة لهذا المقطع من الطريق وفق أعلى المعايير الهندسية المتبعة عالمياً.

هذا وقد وجه وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن رسالة شكر للقائمين الى المشروع لاستكمالهم الأعمال في المشروع وفق أفضل المواصفات والمعايير الفنية  وضمن المدة الزمنية المحددة.




إحدى سيارات الدفاع المدني - (أرشيفية)

دفاع مدني المفرق يتعامل مع حالة مرضية طارئة لطالب توجيهي 08 تموز 2023

40410fab02582253385313e62ef6101d

بلدية المفرق: نفتقر للإمكانيات للحد من تراكم النفايات 07 تموز 2023

غرق

وفاة شخص غرقا في منطقة الخالدية بالمفرق 30 أيار 2023

انقاذ شخصين حاصرتهم السيول داخل مركبتهم في الرويشد

انقاذ شخصين حاصرتهم السيول داخل مركبتهم في الرويشد 29 أيار 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
ZVqAt7W4huA7eznaUJUgHztVtOJ8SpWGRLd4zbBs

الأشغال تنهي مشروع مبنى محافظة المفرق الجديد

23 آب 2023
download (6)

آل البيت تحوّل دوام الطلبة عن بعد الاثنين

13 آب 2023
5d897574-59c9-426e-ab54-2a5f932b5ea7

قطاع النقل في المفرق.. واقع مؤلم وصعب (فيديو)

26 تموز 2023
انكسار الخط الناقل يوقف ضخ المياه لقضاء الخالدية

انكسار الخط الناقل يوقف ضخ المياه لقضاء الخالدية

13 تموز 2023
abd93a0f4641e8b8e111c50100074d43

توقيف شخصين في المفرق لريهما أشجارا بمياه عادمة

11 تموز 2023
ابو السمن يتفقد مشاريع في الزرقاء والمفرق

ابو السمن يتفقد مشاريع في الزرقاء والمفرق

10 تموز 2023
افكار و مواقف

الأمن الغذائي والطموح الأردني

خولة كامل الكردي |اليوم
ماهر أبو طير

لماذا ذهب الأمير إلى معان؟

ماهر أبو طير |اليوم

سنة أخيرة

جهاد المنسي |اليوم

اندماج الشباب في الأحزاب!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

من هم حلفاء الأردن؟

سميح المعايطة |اليوم

تمرين تعبوي بالذخيرة السياسية الحية

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
1693735108952623600

مستقبل هيمنة الدولار‏

ترجمات | منذ5 ساعة
1693735056502617700

ملامح دورة انتخابات العام 2024 في إيران

ترجمات | منذ5 ساعة
زعماء دول "بريكس" في قمة المجموعة الأخيرة في جنوب أفريقيا - (المصدر)

هل تكون "بريكس" صوتا بديلا للجنوب العالمي؟‏

ترجمات |02 أيلول 2023
فلاح مصري محكوم بعد حادثة دنشواي عند خروجه من المحكمة - (المصدر)

مصر 1906: حادثة دنشواي ومقاومة الفلاحين المنسية

ترجمات |02 أيلول 2023
‏جنود أميركيون يستعدون لركوب مروحية نقل عسكرية في قاعدة الأسد الجوية، العراق - (أرشيفية)

عواقب الحرب على الإرهاب وحرب العراق‏

ترجمات |30 آب 2023
مقيمة في مخيم الهول الذي يؤوي العائلات المرتبطة بـ"داعش" في سورية - (المصدر)

مشكلة "الهول": مستقبل العائلات المرتبطة بداعش

ترجمات |29 آب 2023
 