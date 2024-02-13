الأربعاء 14 شباط 2024
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بازار للمنتجات الريفية في المفرق

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مديرية زراعة المفرق تقيم بازار للمنتجات الريفية

رعى محافظ المفرق سلمان النجادا احتفال مديرية زراعة المحافظة بعيد ميلاد  جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين "اليوبيل الفضي" اليوم الثلاثاء بازار للمنتوجات الريفية، وبمشاركة من سيدات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث قام البازار الأول لهذا العام بالتنسيق مع مديرية الزراعة وقسم تمكين المرأة.
وبحسب مديرية زراعة المفرق شارك في البازار صاحبات مشاريع ريفية وذلك لتسويق منتجاتهن الحرفية والغذائية الريفية المتنوعة بأسعار مناسبة.
واشتمل الاحتفال على بازار خيري لتشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية الريفية المميزة، ومنتجات حرفية متنوعة مصنوعة بحرفية عالية ومستمدة من التراث الأردني، ومنتجات صناعية ومشاريع متنوعة.

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وتجدر الإشارة إلى أن البازار جاء في اطار خطة المديرية لتقديم مختلف اوجه الدعم للسيدات الريفيات تماشيا مع رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين لدعم وتمكين المرأة في مختلف القطاعات ولمحاربه البطالة والفقر وتوفير فرص عمل لهن، و تزامنا مع احتفالات المملكة بمناسبة اليوبيل الفضي 62 لتسلم جلالة الملك سلطاته الدستورية وحرصاً على تنمية المشروعات على مدار العام بصورة دوريه بهدف توفير جميع الفرص لسيدات المجتمع حيث تتواجد في المعرض كافه المنتجات الريفية والمشغولات اليدوية. 



من جهتها أشارت المهندسة كاتلينا الحراحشة رئيسة شعبة تمكين المرأة في مديرية زراعة المفرق "أن تمكين المرأة الريفية في محافظة المفرق ودعمها جاء من خلال رؤية المديرية بإيجاد اسواق ترويجية لترويج منتجاتهن.

واشارت الحراحشة أن هذه المبادرات ما هي إلا بمثابة فرص تعزيز لعمل المرأة الريفية في محافظة المفرق وتحفيزها كسيدة مجتمع محلي على إقامة مشاريعها الخاصة بها والتي تعدمصدر مدر للدخل، وللحد من مشكلتي الفقر والبطالة وواصلت أن هناك العديد من قصص النجاح التي خرجت من العدم وساهمت في رفع كفاءة المرأة المفرقاوية حيث ان أغلب العاملات في مجال المشاريع الإنتاجية هن صاحبات الشهادات التعليمية العالية وحاصلات على الماجستير؛ ولكن بسبب قلة الوظائف وفرص العمل اضطررن الى العمل في مجال الحرف اليدوية.



كريمة شديفات فنانه تشكيلية ومشاركة في البازار قالت لـ"الغد" أن هذه المشاركة كانت بمثابة فرص لتشبيك سيدات المجتمع المحلي لتتيح لنا تعريف الزوار بماهية المنتج المقدم وبطبيعة منتجاتنا اليدوية والحرفية وشكرت الشديفات مديرية الزراعة على هذه الفعاليات والبازارات التي تقيمها على مدار العام.

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