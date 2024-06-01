 
السبت 01 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بعد تعرضه للكسر.. إصلاح خط يزود مدينة المفرق بالمياه

محافظ المفرق خلال تفقده الخط داخل المحطة
محافظ المفرق خلال تفقده الخط داخل المحطة

تابع محافظ المفرق سلمان النجادا اليوم السبت ميدانيا أعمال كوادر مياه اليرموك ومديرية مياه المفرق لإصلاح الخط الناقل للمياه في محطة سميا والتي تزود مدينة المفرق بالمياه.

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جاء ذلك استجابة لمطالب المواطنين لتوفير المياه المطلوبة في ضوء الشكاوى حول نقص المياه في بعض مناطق مدينة المفرق.

وأكد النجادا بأنه على الفور تم اتخاذ الإجراءات السريعة لمعالجة هذا الخط، والذي تعرض للكسر وإصلاحه فور وقوع المشلكة لضمان إيصال المياه إلى المواطنين، كون هذا الخط يغذي مدينة المفرق بحوالي الف متر مكعب في الساعة.

وأكد الحرص على متابعة الملاحظات والاعطال التي تحدث بين الحين والآخر في شبكات المياه والعمل على حلها دون أي تأخير، مشيدا بتعاون المواطنين في هذا الموضوع، بالإضافة إلى جهود كوادر مياه اليرموك ومديرية مياه المفرق لمعالجة مثل هذه المشاكل وسرعة حلها  وبزمن قياسي بسيط ولضمان توفير المياه في ضوء الطلب المتزايد.

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