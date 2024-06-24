 
الإثنين 24 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تربية المفرق : إنهاء كافة الاستعدادت لعقد امتحان "التوجيهي"

9f449e2f-0948-48f6-91b9-f4ee2f8503fe
مدير تربية قصبة المفرق الدكتور أيوب المشاقبة خلال جولته

أكد مدير التربية والتعليم لقصبة المفرق الدكتور أيوب المشاقبة أنه تم الإنتهاء من كافة الاستعدادات التي تسبق إنطلاق امتحانات الثانوية العامة، من تجهيز قاعات وصيانة واستدعاء المراقبين وتوزيعهم.

اضافة اعلان

 

وبلغ عدد الطلاب المتقدمين 4717 طالب وطالبة، موزعين على حوالي 264 غرفة امتحانيه، يديرها ويراقب عليها حوالي 528 مراقب ومراقبة موزعين على قصبة المفرق، و22 مركزا يتبع للواء القصبة. 


وأوضح المشاقبة لـ"الغد" ان المديرية كانت حريصة على الانتهاء من كافة التجهيزات المختصة وهي جاهزة وتخضع لشروط النزاهة والشفافية اضافة إلى التجهيزات الأخرى المتعلقة بتفقد وصيانة المكيفات في القاعات والمراوح وتأمين القاعات بمياه الشرب لضمان عقد الامتحان بأجواء مريحة ومناسبة.

 

وهناك مركزين للتصحيح في القصبة، حيث تم الاجتماع مع كافة الكوادر التدريسية والمنسقين الإداريين لتوزيع المهام على كل منهم، والتأكيد على رسالة الوزارة بضرورة توفير الجو المناسب للطلبة داخل القاعة الامتحانية.

 

مشيرا إلى تواصل المديرية والتنسيق مع الجهات المعنية في المحافظة وإدارة الأمن العام والدفاع المدني لرفع مستوى التنسيق بينهم، مثّمنا دور المحافظة في الإيعاز لمختلف الجهات المعنية لعقد الامتحانات بكل سهولة ويسر وأجواء مناسبة للطلبة .

وأكد المشاقبة أنه تم الايعاز للمنسقين الإداريين في الميدان على ضرورة الالتزام بقوانين وتعليمات عقد امتحان الثانوية الناظمة له، وتطبيقها من مثل محاولات الغش وإدخال الأجهزة الخلوية وغيرها، وضرورة تفقد  مرافق القاعات للتأكد من سلامتها وجاهزيتها.

وأضاف المشاقبة  إلى أن المديرية عملت على حصر الطلبة الذين لديهم حالات صحية حيث تم تأمينهم بغرف خاصة مهيئة لهم، تستدعي ذلك، بناء على تقرير طبي معتمد من مستشفى المفرق الحكومي، وكذلك الطلبة  الذين لديهم سيرة مرضية تم حصرهم وتبليغ المعنيين بذلك . 

ونوّه الدكتور المشاقبة إلى استحداث قاعتين لامتحان الثانوية هذا العام في مدرستين أم بطيمة الثانوية للبنين ومدرسة الأمير حسين الثانوية للبنين، واستحداث خدمة نقل الطلبة من مدارسهم التي درسوا بها إلى قاعات امتحانهم بحافلات خاصة على نفقة الوزارة، تسهيلا على الطلبة بتوفير الوقت والجهد والكلفة المادية.


share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
وزيرة الثقافة في المفرق

وزيرة الثقافة ترعى افتتاح معرض للصناعات اليدوية بالمفرق

13 حزيران 2024
dfa360f1-b872-4799-870f-87ab68b63aaf

الفريق الوزاري يعقد اجتماعه التاسع في البادية الشمالية

10 حزيران 2024
c04a1fbb-eaea-4c3f-8743-5630a05be62d

افتتاح مشروع الزراعة المائية في بلدية الزعتري

10 حزيران 2024
8f74c870-85b6-4853-b764-d197023ce748

اجتماع لرؤساء قاعات التوجيهي لمنطقة البادية الشمالية الشرقية

10 حزيران 2024
1717611219072477500

المفرق.. انقطاع متكرر للمياه.. وشبكة مهترئة.. واعتداءات تبحث عن حل

05 حزيران 2024
محافظ المفرق خلال تفقده الخط داخل المحطة

بعد تعرضه للكسر.. إصلاح خط يزود مدينة المفرق بالمياه

01 حزيران 2024
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

5 نقاط أساسية في الحرب

ماهر أبو طير |اليوم
ترجمات
جنود إسرائيليون يخرجون من نفق قيل إن حماس استخدمته في هجوم 7 تشرين الأول (أكتوبر) على إسرائيل -(المصدر)

ما حجم التهديد الذي ما تزال تشكله حماس لإسرائيل؟

ترجمات |23 حزيران 2024
سجن الدامون

"يفترشن الأرض"... الأسيرات الفلسطينيات تتعرضن لظروف قاسية في معتقل الدامون

ترجمات |23 حزيران 2024
المفكر الفلسطيني الراحل إدوارد سعيد - (أرشيفية)

إدوارد سعيد: الغطرسة الإمبريالية العمياء‏

ترجمات |22 حزيران 2024
فلسطينيون يخمدون حريقاً أشعلته غارة جوية إسرائيلية في منطقة مخصصة للنازحين في رفح - (المصدر)

خطأ نتنياهو "المؤسف" في رفح فظاعة تتجاوز الحدود

ترجمات |22 حزيران 2024
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

دعوة إلى تعددية سلمية ‏

ترجمات |22 حزيران 2024
مظاهرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني نظمتها نقابات عمال فرنسية، تولوز، 4 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 - (المصدر)

"تمجيد الإرهاب": فزّاعة الملاحقات القضائية في فرنسا

ترجمات |14 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج - الدوام بعد إجازة طويلة !

الدوام بعد إجازة طويلة !

كاريكاتير حمزة حجاج - موجة الحر 22 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - موجة الحر

عيد أضحى مبارك 14 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- عيد أضحى مبارك

اليوبيل الفضي 08 حزيران 2024

حمزة حجاج- اليوبيل الفضي

إجازة العيد 13 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- إجازة العيد

النشامى يهزم الأخضر 12 حزيران 2024

حمزة حجاج -النشامى يهزم الأخضر
 