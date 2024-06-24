تربية المفرق : إنهاء كافة الاستعدادت لعقد امتحان "التوجيهي"

دعاء الزيود

أكد مدير التربية والتعليم لقصبة المفرق الدكتور أيوب المشاقبة أنه تم الإنتهاء من كافة الاستعدادات التي تسبق إنطلاق امتحانات الثانوية العامة، من تجهيز قاعات وصيانة واستدعاء المراقبين وتوزيعهم.

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وبلغ عدد الطلاب المتقدمين 4717 طالب وطالبة، موزعين على حوالي 264 غرفة امتحانيه، يديرها ويراقب عليها حوالي 528 مراقب ومراقبة موزعين على قصبة المفرق، و22 مركزا يتبع للواء القصبة.



وأوضح المشاقبة لـ"الغد" ان المديرية كانت حريصة على الانتهاء من كافة التجهيزات المختصة وهي جاهزة وتخضع لشروط النزاهة والشفافية اضافة إلى التجهيزات الأخرى المتعلقة بتفقد وصيانة المكيفات في القاعات والمراوح وتأمين القاعات بمياه الشرب لضمان عقد الامتحان بأجواء مريحة ومناسبة.

وهناك مركزين للتصحيح في القصبة، حيث تم الاجتماع مع كافة الكوادر التدريسية والمنسقين الإداريين لتوزيع المهام على كل منهم، والتأكيد على رسالة الوزارة بضرورة توفير الجو المناسب للطلبة داخل القاعة الامتحانية.

مشيرا إلى تواصل المديرية والتنسيق مع الجهات المعنية في المحافظة وإدارة الأمن العام والدفاع المدني لرفع مستوى التنسيق بينهم، مثّمنا دور المحافظة في الإيعاز لمختلف الجهات المعنية لعقد الامتحانات بكل سهولة ويسر وأجواء مناسبة للطلبة .



وأكد المشاقبة أنه تم الايعاز للمنسقين الإداريين في الميدان على ضرورة الالتزام بقوانين وتعليمات عقد امتحان الثانوية الناظمة له، وتطبيقها من مثل محاولات الغش وإدخال الأجهزة الخلوية وغيرها، وضرورة تفقد مرافق القاعات للتأكد من سلامتها وجاهزيتها.



وأضاف المشاقبة إلى أن المديرية عملت على حصر الطلبة الذين لديهم حالات صحية حيث تم تأمينهم بغرف خاصة مهيئة لهم، تستدعي ذلك، بناء على تقرير طبي معتمد من مستشفى المفرق الحكومي، وكذلك الطلبة الذين لديهم سيرة مرضية تم حصرهم وتبليغ المعنيين بذلك .



ونوّه الدكتور المشاقبة إلى استحداث قاعتين لامتحان الثانوية هذا العام في مدرستين أم بطيمة الثانوية للبنين ومدرسة الأمير حسين الثانوية للبنين، واستحداث خدمة نقل الطلبة من مدارسهم التي درسوا بها إلى قاعات امتحانهم بحافلات خاصة على نفقة الوزارة، تسهيلا على الطلبة بتوفير الوقت والجهد والكلفة المادية.

