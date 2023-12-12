الثلاثاء 12 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

توجه لتحويل قاعدة المفرق الجوية إلى مطار تجاري

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توجه لتحويل قاعدة المفرق الجوية إلى مطار تجاري
تضع شركة تطوير المفرق التابعة لشركة الضمان لتطوير المناطق التنموية شروطا مرجعية لطرح عطاء إنشاء مركز خدمات لوجستية متكامل في المفرق على مساحة 3700 دونم، وصولا إلى إنشاء ميناء بري لنقل البضائع لدول الجوار وتحويل قاعدة الملك الحسين الجوية (سابقا) إلى مطار تجاري، بحسب رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي عز الدين كناكريه الثلاثاء.اضافة اعلان
جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، السياسة الاستثمارية والخطة الاستراتيجية لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.
كناكريه قال بخصوص المناطق التنموية المملوكة للضمان الاجتماعي، إن شركة تطوير المفرق "استقطبت استثمارات أردنية وعربية ودولية بنحو 500 مليون دينار، منها 58 مصنعا عاملا وتحت الإنشاء والتصميم في قطاعات الصناعات الهندسية والإنشائية، الكيماويات والأسمدة، الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي، الألبسة والنسيج، ومصانع سحب وتشكيل الألمنيوم والحديد، إنتاج المعقمات ومواد التنظيف والورق الصحي".
وتوفر المصانع العاملة قرابة 1300 فرصة عمل دائمة، فيما توفر المصانع قيد الإنشاء نحو 1780 فرصة عمل دائمة، وفق كناكريه.
كما استقطبت منطقة إربد التنموية، استثمارات أردنية وعربية بنحو 40 مليون دينار في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات ومراكز اتصال وحاضنات ريادة الاعمال، إضافة إلى كلية تقنية للتدريب المهني، حيث توفر هذه الاستثمارات 2300 فرصة عمل للأردنيين، ويتم حاليا تنفيذ خطط لاستقطاب استثمارات ريادية جديدة لمنطقة إربد التنموية لتسهم في تعزيز المكانة الإقليمية المميزة للمملكة في مجال ريادة الأعمال والابتكار.
وأوضح كناكريه أن شركة الضمان للاستثمار والصناعات الزراعية، بدأت خلال هذا العام بأعمال المرحلة الثانية من المشروع الزراعي في منطقة المدورة، ويتم حاليا إنتاج عدد من المحاصيل أبرزها القمح وبطاطا المائدة والبطاطا التصنيعية والأعلاف الحيوانية والبصل.
وبين أن الشركة تدرس الاستثمار في عناصر سلسلة الانتاج الغذائي والصناعات الغذائية، وزراعة محاصيل نوعية ذات جدوى اقتصادية عالية، ومحاصيل أخرى لغايات التصدير.
وشار الى أن العمل مستمر في مشروع توسعة وإعادة تأهيل فندق كراون بلازا البترا، وتشمل أعمال التوسعة إنشاء أول قاعة مؤتمرات في المدينة وبمواصفات عالمية، و145 غرفة فندقية وشاليهات، حيث ستسهم إعادة تشغيل الفندق في توفير 200 فرصة عمل مباشرة، وتشغيل قطاعات مرتبطة بالقطاع السياحي، وجعل مدينة البتراء وجهة رئيسية لسياحة المؤتمرات في الجنوب.
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